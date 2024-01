Opettajien virkoja jää täyttymättä Inarissa hakijoiden puuttuessa: ”Saamen kielen taito katsotaan eduksi” poistettiin työpaikkailmoituksista

Inarin kunnan sivistyslautakunnan työpaikkailmoituksiin ei enää kirjoiteta, että saamen kielen taito katsotaan hakijan eduksi.

Inarin sivistystoimenjohtaja Ilkka Korhonen kertoo, että lause on aiheuttanut väärinymmärryksiä hakijoissa.

– Useampi henkilö saamelaisalueen ulkopuolelta on sanonut, että ovat kokeneet saamen kielen taidon olevan vaatimus hakuilmoituksessa, kun on kysytty miksi eivät ole hakeneet kunnassa olevaa avointa virkaa.

Korhonen kertoo heidän olleen yhteydessä 3–4 ihmisen kanssa, jotka ovat jättäneet hakematta kunnan virkoihin tämän vuoksi.

Viime vuosina erityisesti opettajien virkoihin ei ole ollut tarpeeksi päteviä, korkeakoulutettuja hakijoita, kertoo Inarin kunnan sivistyslautakunnan puheenjohtaja Maritta Mäenpää. Se on johtanut siihen, että virkoja on jouduttu täyttämään määräaikaisesti.

Virallista tietoa siitä ei kuitenkaan ole, kuinka moni on jättänyt hakematta saamen kielen taidon mainitsemisen vuoksi.

– Tämä on empiiristä kokemusperäistä tietoa, joka on tullut niiltä, jotka näihin opettajatiedusteluihin vastailevat, eli rehtoreilta ja sivistystoimen johtajalta on tullut tieto, sanoo Mäenpää.

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio on sivistyslautakunnan päätöksestä ihmeissään. Hän näkee kyseessä olevan arvovalinta.

– On ikävää, että saamen kielten asema halutaan tavallaan tehdä näkymättömäksi.

Saamelaiskäräjillä ei ole tietoa, että saamen kielen taidon mainitseminen hakuilmoituksessa pelästyttäisi potentiaalisia hakijoita. Aikion mielestä on kunnan tehtävä selventää, mitä maininta saamen kielen taidosta tarkoittaa työpaikkailmoituksissa.

Myös Inarin kunnan valtuuston toisen puheenjohtajan Anni Koiviston mukaan sivistyslautakunnan päätös antaa ikävän signaalin.

Saamen kielilaki velvoittaa Inarin kunnan pitämään saamen kielen taitoa erityisenä ansiona

Saamen kielilain mukaan kaikissa saamelaisalueen kunnissa tulee katsoa saamen kielen taito erityisenä ansiona valintaprosesseissa. Myös Inarin kunnan on noudatettava kielilakia.

Yhden kielilain pykälän mukaan kunnan ja muiden viranomaisten täytyy työskennellä sen hyväksi, että laitoksissa on saamenkielisiä työntekijöitä. Anne Kirste Aikion mukaan kyseinen pykälä ei toteudu sivistyslautakunnan päätöksessä.

Avaa kuvien katselu Ilkka Korhonen muistuttaa myös kielilain tuomista velvollisuuksista Inarin kunnalle. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Sivistystoimenjohtaja Ilkka Korhonen näkee, että saamenkieliset työntekijät ovat kunnalle tärkeitä myös työnantajan näkökulmasta.

– Meidän kunnan näkökulmasta se on meille etu, jos meillä on saamenkielisiä työntekijöitä. Tarvitsemme nyt ja jatkossakin saamenkielisiä työntekijöitä.

Maritta Mäenpään mukaan tavoitteena ei ole ollut väheksyä saamen kielten asemaa ja kielitaidon merkitystä ja myös jatkossa saamen kieli katsotaan pätevien hakijoiden eduksi. Työpaikkailmoituksiin sen sijaan merkitään tieto siitä, että Inarin kunta maksaa kielilisää saamen kielen taidosta.

Muualla saamelaisalueella kuntien työilmoituksissa lukee, että saamen kielen taito katsotaan hakijan eduksi.

Aihetta käsiteltiin saamenkielisessä Dearvva-radiolähetyksessä keskiviikkona 17.1.