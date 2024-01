Taiwan hakee oppia Suomen maanpuolustuskoulutuksesta – ulkoministeri Wu Ylelle: ”Suomi tarjoaa täydellisen mallin meille”

Suomen vapaaehtoiset maanpuolustuskoulutukset kiinnostavat Taiwanissa, jolla on Suomen tapaan suuri ja arvaamaton naapuri.

TAIPEI Sideharsorullat kiertyvät käsivarsiin naurunpurskahdusten saattelemina. Olemme turvallisuusalan yrityksen kokoushuoneessa, joka palvelee joukkosidontapaikkana.

Viitisenkymmentä miestä ja naista harjoittelee pelastustehtävää puolustusalan kouluttajan opastamana. Hän tai hänen yrityksensä ei halua nimeään julkisuuteen.

Taiwanin pääkaupungissa järjestetään nykyisin paljon tämäntyylisiä vapaaehtoisten maanpuolustuskursseja.

Avaa kuvien katselu Ensiapua pidetään Taiwanissa keskeisenä kansalaistaitona. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Kurssien suosio on noussut varsinkin siitä lähtien, kun Venäjä aloitti toissavuonna hyökkäyssodan Ukrainassa.

Ukrainan sota on pysynyt otsikoissa Taiwanissa, vaikka maantieteellinen etäisyys Itä-Aasian saarelta sinne on yli 8000 kilometriä.

Avaa kuvien katselu Vajaan 24 miljoonan asukkaan Taiwan sijaitsee Itä-Aasiassa. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Taiwanilaiset kokevat samastumisen tunteita Ukrainaan, koska heilläkin on suuri ja vihamielinen, sotilaallisesti pullisteleva naapuri. Monille taiwanilaisille on ollut pettymys, että Yhdysvallat ei ole lähettänyt sotilaitaan Ukrainan avuksi.

Kiinan sotilaalliset uhkaukset Taiwanille ovat viime kuukausien aikana lisääntyneet. Kiinan arvellaan pyrkineen näin vaikuttamaan Taiwanissa runsas viikko sitten pidettyihin presidentinvaaleihin.

Toimistoapulaisena työskentelevä Evory kertoo tulleensa maanpuolustuskurssille juuri Kiinan uhittelun takia.

– Taiwanin ja Kiinan välit ovat kiristyneet melkoisesti. Minusta tuntui, ettei minulla ole tarpeeksi tietoa miten toimia, jos sodan vaara kasvaa lisää puhumattakaan siitä, että sota oikeasti syttyisi. Kaipasin kurssitusta, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Evoryn (vas.) ja Annen mielestä tavallisilla taiwanilaisilla ei ole tarpeeksi osaamista kriisien varalta. Kuva: Mika Hentunen / Yle

”Emme ammu ensimmäistä laukausta”

Taiwanin ulkoministeri Jaushieh Joseph Wu sanoo Ylen haastattelussa, että Kiinan sotilaallisista provokaatioista Taiwanin aluevesien ja ilmatilan tuntumassa on tullut lähes päivittäisiä.

Tämä asettaa Wun mukaan erityisiä haasteita Taiwanin omille puolustusvoimille. Sotilaiden on pidettävä päänsä kylmänä kiinalaisten lähestyessä.

– Käsky sotilaillemme on päivänselvä: Me emme koskaan ammu ensimmäistä laukausta. Mutta tietenkin vedämme kiinalaisille rajat, jota he eivät saa ylittää kohtaamatta ankaraa vastaustamme.

– Taiwan ei provosoi eikä hae ongelmia. Pyrimme omilla toimillamme minimoimaan kaikki riskit konfliktista, Wu sanoo Ylelle.

Avaa kuvien katselu Vartiovuoro vaihtuu. Sotilaat vartioivat Taiwanin keskeisiä hallintorakennuksia heinäkuussa 2023. Kuva: Björn Ådahl / Yle

Taiwan on kahden viime vuoden aikana kasvattanut puolustusbudjettiaan 2,6 prosenttiin bruttokansantuotteestaan. Nousu on huomattava. Esimerkiksi Nato pitää jäsenmaidensa sopivana tavoitetasona kahta prosenttia BKT:sta.

Taiwan on myös nostanut miesten yleisen asevelvollisuuden pituutta neljästä kuukaudesta vuoteen.

Tämän lisäksi hallitus rohkaisee kansalaisia käymään vapaaehtoisilla maanpuolustuskursseilla.

Niiden järjestämisessä Suomi on Wun mukaan toiminut esikuvana Taiwanille.

– Suomi tarjoaa täydellisen mallin meille. Yhteystoimistomme Helsingissä on ollut aktiivisesti yhteydessä sikäläisten toimijoiden kanssa ja hankkinut tietoa heidän kokemuksistaan. Pidämme vapaaehtoisten kouluttamista erittäin tärkeänä, Wu sanoo.