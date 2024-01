Rakennusyritys menetti maineensa ukrainalaisiin kevytyrittäjiin liittyvissä epäselvyyksissä – nyt tuli konkurssi

Tampereen Sulkavuoren puhdistamotyömaalla ilmenneiden epäselvyyksien ryvettämä rakennusyritys AKR Betoni on mennyt konkurssiin. Epäselvyydet koskivat kevytyrittäjinä toimineiden ukrainalaisten betonityöntekijöiden asemaa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus asetti yrityksen konkurssiin perjantaina. Konkurssia haki yritys itse.

AKR Betonin yrittäjä Risto Algre sanoo, että yritys meni konkurssiin, koska viime kevään uutisointi pilasi sen maineen.

Algren mielestä AKR Betoni ei toiminut ukrainalaisten tapauksessa väärin.

– Lehdistö ja yleisö ovat tuominneet minut etukäteen syylliseksi ja se harmittaa.

Konkurssihakemuksesta kertoi ensimmäiseksi Rakennuslehti.

Tilauksia ei enää tullut

Algre kertoo, että yritys on toiminut alihankkijana Tampereen Sulkavuoren keskuspuhdistamon jättityömaalla tähän asti. Konkurssi lopettaa työt siellä, kuten muillakin yrityksen työmailla.

– Taloustilanne on hyvin vaikea. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tämä raskas päätös, Algre sanoo.

Sulkavuoressa työt olisivat loppuneet AKR Betonin osalta joka tapauksessa kahden kuukauden päästä. Muitakaan tilauksia yrityksellä ei Algren mukaan siitä eteenpäin olisi ollut enää tiedossa.

AKR Betonin vuosittainen liikevaihto on viime vuosina ollut keskimäärin useita miljoonia euroja. Yritys on perustettu vuonna 2008 ja sen kotipaikka on Espoo.

Avaa kuvien katselu Tältä Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanpäällinen osa näytti kesällä 2023. Kuva: Marko Melto / Yle

Rakennusliitto syytti hyväksikäytöstä

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaan ukrainalaisten betonityöntekijöiden asema nousi julkisuuteen vuosi sitten, kun Rakennusliitto puuttui asiaan. Sen mielestä työntekijöitä oli käytetty törkeästi hyväksi.

Liitto katsoi, että kevytyrittäjinä toimiville ukrainalaisille oli maksettu liian vähän ja kevytyrittäjyyden varjolla kierrettiin työnantajan velvollisuuksia.

Kun asia tuli ilmi, Sulkavuoren pääurakoitsija kielsi kevytyrittäjien käytön työmaalla.

Työsuojelutarkastaja esitti laiminlyöntimaksua

Myös viranomaiset selvittivät ukrainalaisten tilannetta.

Syksyllä aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja arvioi, että AKR Betoni toimi vastoin tilaajavastuulakia. Tarkastaja katsoi, että Sulkavuoressa työskennelleet ukrainalaiset eivät olleet kevytyrittäjiä vaan vuokratyöntekijöitä.

Sekä AKR Betoni että ukrainalaiset Suomeen välittänyt latvialainen yritys sanoivat, että ukrainalaiset työskentelivät puhdistamotyömaalla kevytyrittäjinä.

Työsuojelutarkastaja sanoi myös, että koska latvialainen yritys vastoin lakia piti ukrainalaisia kevytyrittäjinä, se ei hoitanut heidän sosiaaliturvaansa, kuten se työntekijöiden osalta pitäisi hoitaa.

Tarkastaja esitti, että avi määrää AKR Betonille korotetun laiminlyöntimaksun. Maksun suuruutta ei ole vielä päätetty, vaan asia on edelleen vireillä.

Kun yritys nyt meni konkurssiin, avi jatkaa asian käsittelyä konkurssipesän kanssa.

Sulkavuoressa tähän asti noin kymmenen ukrainalaista

Algre sanoo edelleen, että ukrainalaiset olivat kevytyrittäjiä ja hän osti heidän palvelujaan.

– Ei ole lopullista viranomaisen päätöstä. Avin kanssa keskustelut ovat jatkuneet tähän saakka.

Algre sanoo, että heillä on ollut tähän asti töissä Sulkavuoressa yli kymmenen ukrainalaista.

Rakennusliiton puuttumisen jälkeen Sulkavuoren 30 ukrainalaisesta noin kolmannes jatkoi työntekijöinä.

Parhaimmillaan AKR Betonilla oli Sulkavuoressa töissä yhteensä 150 henkilöä. Loppuajasta työntekijöitä on ollut yhteensä 50–60.

Työmaan pääurakoitsijan, työyhteenliittymä TYL Sulkavuoren käsityksen mukaan AKR Betonin konkurssin mahdolliset vaikutukset työmaahan ovat taloudellisia.

– Ne pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, sanoo projektipäällikkö Jussi Kiuru.

Työyhteenliittymän muodostavat Kreate oy ja Aki Hyrkkönen oy. Mahdollista viivästystä aikatauluun pääurakoitsija ei osaa vielä arvioida.

Katso videolta, miltä kallion sisään rakennettavan keskuspuhdistamon työmaalla näytti heinäkuussa 2023: