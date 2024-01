Helmikuun jättilakko voi pysäyttää ruudin valmistuksen useiksi päiviksi – ammusvalmistaja yrittää väistää lakon

Lakkojen laajeneminen aseteollisuuteen on herättänyt huolta lapualaisella Nammon ammustehtaalla. Video: Mirva Ekman, Pasi Takkunen.

Puolustusvälineteollisuus on aiemmin pidetty lakkojen ulkopuolella huoltovarmuussyistä. Nammo vetoaa ministeriöön ja Puolustusvoimiin, jotta tehtaat jätettäisiin lakon ulkopuolelle tälläkin kertaa.

Lakkojen laajeneminen aseteollisuuteen on herättänyt huolta huoltovarmuudesta puolustusvälinevalmistaja Nammossa.

Teollisuusliiton torstaina ilmoittamat uudet lakot kohdistuisivat myös Suomeen ja Ukrainaan ammuksia valmistaviin Nammon tehtaisiin, jotka ovat aiemmin pysyneet lakkojen ulkopuolella.

Kaksipäiväinen lakko pysäyttäisi ammustuotannon yrityksen kolmella tehtaalla sekä ruutia valmistavalla laitoksella Lapualla, Sastamalassa ja Vihtavuoressa.

– Tässä maailmantilanteessa ja Ukrainan sodan aikana tuotannon pysähtyminen on huono juttu. Tilauskirjat ovat tälle vuodelle täynnä kaikilla neljällä tehtaalla. Tämä vaikuttaisi myös Ukrainaan lähteviin ammustoimituksiin, sanoo Nammon toimitusjohtaja Raimo Helasmäki.

Eniten lakko vaikuttaisi ruudin tuotantoon. Juuri ruudista on maailmalla tällä hetkellä suuri pula.

– Ruutia valmistavan Vihtavuoren nitroselluloosalaitoksen alas- ja ylösajaminen vie enemmän kuin kaksi päivää. Tuotantoon tulisi neljän päivän seisokki, Helasmäki arvioi.

Puolustusministeriöstä kerrottiin perjantaina Talouselämälle, ettei lakolla ole vaikutusta Ukrainalle annettavan materiaalin määrään tai laatuun.

Yle ei ole tavoittanut puolustusministeri Antti Häkkästä (kok.) kommentoimaan asiaa.

Kirjelmä lähdössä ammattiliittoon

Toimitusjohtaja Helasmäki on ollut jo yhteydessä puolustusministeriöön ja Puolustusvoimiin. Hän toivoo viranomaisten ottavan yhteyttä Teollisuusliittoon ja vetoavan siihen, että puolustusvälineiden tuotanto on viranomaiskysymys, kun kyseessä on huoltovarmuus.

– Toivon todella, että lakko pystyttäisiin sillä perusteella estämään ja Nammon-tehtaat jätettäisiin lakon ulkopuolelle.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevalainen tähdentää, että viranomaisen yhteydenotolla liittoon voisi olla vaikutusta lakkoon.

Hänen mukaansa tilanne on nyt kuitenkin äärimmäisen poikkeuksellinen.

– Meillä ei ole koskaan Suomessa ollut hallitusta, joka ajaa näin voimakkaita heikennyksiä työntekijöiden etuuksiin ja oikeuksiin. Hallitus on tehnyt näillä toimilla itsestään työmarkkinaosapuolen. Siksi otteet kovenevat ja lakkojen piiriin tulee sellaisiakin yrityksiä, jotka eivät ole aiemmin siellä olleet.

Avaa kuvien katselu Nammon Lapuan tehtaanjohtaja Pekka Himanka on hämmentynyt lakonuhasta. Toteutuessaan lakko olisi Himangan ensimmäinen. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Nammon Lapuan tehtaanjohtajan Pekka Himangan mukaan työntekijät ovat hämmentyneitä lakonuhasta.

– Puolustusvälineteollisuus on katsottu huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi, eikä lakkoa ole haluttu sinne aiemmin laajentaa. Enpä olisi uskonut, että tätä teollisuuden alaa lähdetään ajamaan alas.

Nammon tehtailla on yhteensä 450 työntekijää. Toimitusjohtajan arvion mukaan lakon piirissä noin 350 työntekijää.

Patrialla Nokian Linnavuoressa lakko näkyisi kahden päivän tuotantokatkoksena. Sen vaikutuksia pyritään minimoimaan etukäteen ja kompensoimaan jälkikäteen, sanoo Manu Skyttä Patrialta.

Ukrainan tilanteeseen lovi tuotannossa ei sen sijaan vaikuta suoraan eikä välillisesti.