Järjestön toimitusjohtaja sijoitti omin päin 250 000 euroa virolaisyritykseen – Folkhälsanista tuli firman pääomistaja

Folkhälsan on Suomen suurin ruotsinkielinen sosiaali- ja terveysjärjestö.

Folkhälsanin entinen toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede merkitsi 250 000 eurolla osakkeita Folkhälsanin nimiin virolaisesta yrityksestä viime syksynä.

Wrede erosi tehtävästään viime viikolla. Hänen tekemänsä sijoitus oli järjestön sijoitusperiaatteiden vastainen ja tehty ohjeiden vastaisesti tiedottamatta hallitukselle.

Folkhälsanin talousosasto oli myös varoittanut Wredeä hankinnasta.

– Wrede on yksin allekirjoittanut sopimuksen tämän yrityksen kanssa Folkhälsanin sääntöjen vastaisesti, Folkhälsanin hallituksen puheenjohtaja Siv Sandberg sanoo Svenska Ylelle.

Tapauksen tutkinta jatkuu edelleen. Folkhälsanissa halutaan muun muassa selvittää, ettei prosessissa ole tapahtunut mitään laitonta. Folkhälsanin mukaan Wrede on tehnyt yhteistyötä tutkinnan kanssa.

Folkhälsan on Suomen suurin ruotsinkielinen sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottava yleishyödyllinen kansalaisjärjestö ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijayhteisö. Se tarjoaa muun muassa päiväkoti- ja kuntoutuspalveluja sekä palveluasumista.

Vielä suurempi sijoitus saatiin estettyä

Folkhälsanin rahastonhoitajan Marcus Rantalan mukaan taloudellinen vahinko on tällä hetkellä suuruudeltaan tuo 250 000 euron sijoitus.

– Tällä hetkellä emme näe muita taloudellisia riskejä, mutta koska koko yritysrakenne ja järjestely ovat meille epäselviä, meidän on tutkittava tätä, Rantala sanoo.

Hänen mukaansa tutkimuksissa ei ole ainakaan vielä selvinnyt, että tapauksella olisi yhteyttä siihen, että Wreden vaimo on virolainen.

Wrede oli myös tehnyt päätöksen 750 000 euron lisäsijoituksesta virolaisyritykseen alkuvuodesta 2024, mutta se ei ehtinyt toteutua.

– Tämän päätöksen onnistuimme pysäyttämään, Rantala sanoo.

Ei tarkkaa tietoa yrityksen toiminnasta

Yritys, johon Wrede sijoitti, oli listaamaton, vastaperustettu virolainen yritys nimeltään United Pre IPO Capital AS.

– Emme tarkalleen tiedä, mitä tämä yritys tekee, Folkhälsanin hallituksen puheenjohtaja Siv Sandberg sanoo.

Folkhälsan on nyt 92 prosentin omistusosuudellaan virolaisyrityksen enemmistöomistaja.

Rantalan mukaan Folkhälsan ei voi jäädä pitkäaikaiseksi omistajaksi yrityksessä.

– Voidaan itse asiassa sanoa, ettei kyse ole sijoituksesta, vaan että olemme perustaneet toiminnan Virossa ilman, että hallitus on ollut siitä tietoinen, Rantala tiivistää.

Hän kuvailee Wreden sijoituspäätöstä ”hyvin vakavaksi rikkomukseksi” ja sanoo sijoituspäätöksen rikkovan monin tavoin Folkhälsanin periaatteita. Folkhälsan ei sijoita suoraan ulkomaisiin noteeraamattomiin yrityksiin.

– Ennen kaikkea se ei mene toimintaan mukaan enemmistöomistajana, vaan hajottaa riskejä, Rantala sanoo.

Käynnissä oleva tutkimus päättyy mahdollisesti oikeudelliseen prosessiin. Jos rahoja ei saada takaisin, korvausvelvolliseksi saattaa joutua Wrede. Rantalan mukaan Wrede ei ole antanut kestävää ja uskottavaa selitystä sijoitukselle.

Folkhälsanin talous kestää kolhun

Rantalan mukaan Folkhälsanin taloustilanne on hyvä ja vakaa. Hän laskee, että järjestöllä on 825 miljoonaa euroa omaisuutta nykyisellään. Noin 70 prosenttia omaisuudesta on listatuissa yrityksissä, 15 prosenttia kiinteistöissä, yhdeksän prosenttia koroissa ja noin neljä prosenttia vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

– Salkkumme oli vuonna 2003 puhtaasti euroina noin 300 miljoonaa euroa, ja nykyään se on 825 miljoonaa euroa, joten taloutemme voi hyvin, Rantala toteaa.

Artikkeli on mukailtu käännös Svenska Ylen toimittajan Sara Torvaldsin kirjoittamasta artikkelista: Folkhälsans ex-vd tecknade aktier i estniskt uppstartsföretag – Sandberg: Vi vet inte vad det här bolaget gör