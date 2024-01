Kulttuurin uusille leikkaussuunnitelmille täystyrmäys – etujärjestöt järkyttyivät

Yle kertoi uutisessaan eilen torstaina, että kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) etsii leikattavaa valtionavustusten lisäksi myös valtionosuusjärjestelmään (VOS) kuuluvista taideorganisaatiosta. Hallitusohjelman leikkaussuunnitelmissa VOS-verkostoa ei mainittu, joten Multalan lausunto on uutinen.

Valtionosuuksia saavat esimerkiksi monet museot, teatterit ja orkesterit.

Multala esittää, että vuoden 2025 taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset olisivat noin 4,3 miljoonaa euroa. Lopullinen summa selviää huhtikuussa hallituksen kehysriihessä.

Tieto mahdollisista leikkauksista on otettu vastaan tyrmistyneenä.

Museoiden, teattereiden ja sinfoniaorkestereiden etujärjestöt kommentoivat niitä sanoin ”epäviisasta”, ”väärin” ja ”järkytys”.

Suomen museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu sanoo, ettei tieto tosin ollut täysin yllätys.

Tapaamiset ministeri Multalan kanssa olivat jo vihjanneet siihen, että museot eivät tule välttymään leikkauksilta.

Havu ei peittele pettymystään.

– Tämä on epäviisasta ja suorastaan väärin. Viesti leikkauksista on lannistava ja luo lohduttomuutta.

Museoiden rahoituksesta julkinen tuki on 73 prosenttia.

Avaa kuvien katselu – Museoissa on tällä hetkellä todella paljon kävijöitä, Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu kertoo. Kuvassa Kansallismuseon Vanitas-asetelma. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Petra Havun mukaan museot eivät voi loputtomasti paikata talouttaan nostamalla pääsylippujen hintoja.

– Lippuhinnat ovat jo nyt monelle kipurajalla, eikä Museokortti ole kaikkien ulottuvilla.

Havu muistuttaa, että monet museot ovat kuntien omistamia, mikä tekee tilanteesta rahoituksen kannalta tukalan.

– VOS-järjestelmä on todella tärkeä. Jos valtio lähtee leikkaamaan valtionosuuksista, se on vahva viesti myös kunnille, että on ok vähentää museoiden rahoitusta.

Suomessa on noin 130 VOS-museota ja 70 esittävän taiteen VOS-ryhmää.

Tiedossa työttömyyttä ja korotuksia hintoihin

Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen sanoo, että teattereihin kohdistuvat leikkaukset lisäävät työttömyyttä ja painetta korottaa teatterilippujen hintoja.

Hänkin osasi aavistella, että myös teatteri joutuu säästöjen kohteeksi.

– Ei ollut yllätys, mutta järkytys, Paavolainen toteaa.

Suomen Teatterit ry on huolissaan kulttuurin julkiseen rahoitukseen kohdistuvista leikkauksista. Sillä on selkeitä seurauksia alan työllisyyteen.

– Henkilöstökulut ovat teatterialalla kaikista suurin menoerä. Leikkaukset tulevat vaikuttamaan siihen, kuinka paljon teatterit pystyvät työllistämään jatkossa.

Kaisa Paavolaisen mukaan ”sopeutustoimet” kohdistuisivat teatterialan freelancereihin.

– Leikkaukset tarkoittaisivat mahdollisesti myös vakituisten työntekijöiden lomauttamisia tai jopa irtisanomisia.

Avaa kuvien katselu Tampereen yliopiston näyttelijäopiskelija Leo Ikhilor esiintyy Tampereen Työväen Teatterin näytelmässä Mansikki. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Lisäksi teatterit joutuisivat korottamaan lippujen hintoja.

Teattereille julkinen tuki on tärkeä. Paavolainen toteaa, että pelkillä lipputuloilla ne eivät tule toimeen.

– Olemme huolissamme kokonaisuudesta. Jos samaan aikaan valtio leikkaa taidelaitoksilta ja kunnat tekevät isoja kulttuurisäästöjä, tilanne on todella huolestuttava. Toivoisimme että julkinen puoli ymmärtäisi kulttuurin merkityksen ihmisille.

Kaikki suomalaiset kaupunginteatterit sekä suuri joukko muita teatteri-, tanssi- ja sirkustoimijoita saavat valtion tukea esittävän taiteen VOS-valtionosuusjärjestelmän kautta.

Suomen teatterit ry. edustaa 73:a teatteri- tanssi- ja sirkustoimijaa.

”Orkesterista ei voi viulu kerrallaan vähentää muusikoita” Iiris Lehtonen

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Iiris Lehtonen kommentoi tietoa leikkauskaavailuista: ”epätoivottava uutinen”.

Hänkin ilmaisee tyrmistyksensä ja pitää suunnitelmia epäviisaina.

– Toiminta vahingoittuu aina leikkauksista. On helppo leikata, mutta vaikea korjata.

Orkestereihin kohdistuvat säästöt tarkoittavat, että konserttien ja yleisötyön määrää joudutaan pienentämään.

Lehtonen ei poissulje lomautusten mahdollisuutta.

– Muusikoista ei voi leikata. Orkesteri on tietty kokoonpano, josta ei voi viulu kerrallaan vähentää muusikoita.

Valtionosuutta saa 31 eri musiikin toimijaa, joista 26 on Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkestereita.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Iiris Lehtonen sanoo, että säästöillä, joita kulttuurista voidaan saada, ei ole Suomen kokonaistaloudelle suurta merkitystä.

– Toivon, että vielä tarkastellaan leikkauksia suhteessa tarvittaviin säästöihin. Pitäisi pitää mielessä, että kulttuuri on todella iso voimavara ja kulttuurista leikkaamalla kosketaan suomalaiseen ja kansalliseen identiteettiin.