Kuka saa kulttuuristipendin, kenestä tulee Vuoden Hämäläinen? Katso suorana kello 13

Vuoden Hämäläisen valinta julkistetaan Riihimäellä, jonka yksi symboleista on valaistu ilves-patsas kiertoliittymässä.

Tänään selviää, kenestä tulee Vuoden Hämäläinen 2023.

Valinta julkistetaan tänään Riihimäellä kello 13. Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä Ylen nettisivuilla tässä artikkelissa sekä Yle Areenassa.

Samassa yhteydessä julkistetaan myös 2 000 euron kulttuuristipendin saaja. Sen edellinen voittaja oli Asenne Ry Forssasta.

Aiempia palkittuja

Yle Hämeen ja Hämeen liiton myöntämää tunnustusta on jaettu jo pitkään. Ensimmäinen Vuoden Hämäläinen vuodelle 2000 oli Villa Inkeri -yhdistys, inkeriläisten hyväksi tehdystä työstä. Sen jälkeen palkintoa on jaettu vuosittain eli nyt vuorossa on jo 23. kerta.

Nyt jaettiin vuoden 2023 tunnustus. Edellisellä kerralla vuoden 2022 Vuoden Hämäläisen tittelin sai Vanajavesikeskus työstä hämäläisen vesiluonnon hyväksi.

Kulttuuristipendin sai tuolloin puolestaan Asenne Ry Forssasta. Yhdistys tekee Forssan seudulla työtä nuorten ja nuorten aikuisten hyväksi ja kanssa.

Kulttuuristipendi on 2 000 euron maakunnallinen rahapalkinto toiminnan edistämiseksi. Kulttuuristipendin aiempia saajia ovat muun muassa Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry, Kettuki ry ja Riihimäen Vihreä talo.