Olli Rehnin kampanja maksanut 800 000 euroa, joka kymmenes euro tuli sukista, kirjoista ja lakritsista

Olli Rehnin presidentiikampanjan suurin rahoittaja on keskusta.

Rehniä on tukenut yli tuhat suomalaista ja sata yritystä. Kysessä on ennakkoilmoitus: rahankeräys jatkuu edelleen.

Valitsijayhdistyksen ja keskustan presidenttiehdokas Olli Rehn on tehnyt ennakkoilmoituksen kampanjansa rahoituksesta. Rehnin suurin rahoittaja on keskusta, joka on tukenut kampanjaa 350 000 eurolla ja ostanut kirjoja 20 000 eurolla.

Yksityishenkilöistä eniten on lahjoittanut liikemies Antti Aarnio-Wihuri (30 000 euroa). Yli 1 500 euron lahjoituksia on saatu seitsemältä yksityishenkilöltä yhteensä 68 500 euroa ja kolmelta yritykseltä 18 350 euroa.

Yksityishenkilöltä on kerätty yhteensä 225 000 euroa.

Joka kymmenes euro on tullut myymällä Olli Rehn-sukkia, -lakritsia ja Olli Rehnin kirjaa. Rehn-tuotteista rahaa on kertynyt yhteensä 80 000 euroa.

Varainkeruutilaisuuksissa ympäri Suomen on koottu rahaa noin 120 000 euroa. Pienlahjoituksia on saatu yli tuhannelta henkilöltä yhteensä noin 115 000 euroa. Alle tuhannen euron lahjoituksissa lahjoittajan nimi ei ole julkista tietoa.

Lahjoitusten keräys jatkuu edelleen, joten kampanjasummat muuttuvat sen mukaan.

Kampanjan menoihin on tähän mennessä käytetty 793 000 euroa. Eniten rahaa on kulunut kampanjatyöntekijöiden palkkoihin ja korvauksiin sekä tilakustannuksiin, 185 000 euroa.