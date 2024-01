Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa asuinhuoneistossa syttyi tulipalo – palosta leviää savua laajalle alueelle

Helsingin Vuosaaressa sijaitsevalla Kivisaarentiellä sijaitsevassa asuinhuoneistossa syttyi tulipalo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen hieman kello kahden jälkeen perjantai-iltapäivällä. Paikalle hälytettiin seitsemän pelastusyksikköä ja neljä ensihoitoyksikköä, sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä poliisi.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tiedottanut viestipalvelu X:ssä, että asuinhuoneiston tulipalo on saatu sammutettua, mutta palo on päässyt leviämään kattorakenteisiin.

Pelastuslaitos jatkaa palon sammuttamista ja kehottaa lähialueen asukkaita sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon. Palosta leviää savua laajalle alueelle.