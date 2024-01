Suomen ensimmäinen Mannerheim-ristin ritarien museo avataan Humppilaan

Lounaishämäläinen Humppilan kunta perustaa Suomen ensimmäisen Mannerheim-ristin ritarien museon. Humppilan vt. kunnanjohtaja Antti Ahonen kertoo, että Ritarigalleria keskittyy puhtaasti ritareihin.

– Merkittäville sodissamme palvelleille henkilöille on olemassa henkilöhahmon ympärille rakentuvia teemamuseoita kuten Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimille Mannerheim-museo Helsingissä ja vapaudenristin ritari Simo Häyhän museo Rautjärvellä. Lisäksi Suomessa on paljon veteraanimuseoita. Sen sijaan Mannerheim-ristin ritareille omistettua yleismuseota ei ole, kertoo kunnanjohtaja Ahonen.

Kunta on saanut museolle EU:n maaseuturahoituksesta 42 000 euroa. Lisäksi olemme saaneet muita merkittäviä lahjoituksia.

– Meidän tarkoituksena on hakea ensi vuonna valtionavun piiriin eli tavoitella museolle pysyvää rahoitusta.

Hän kertoo, että museon suunnittelussa on pidetty yhteyttä ministeriöihin ja merkittäviin museo-organisaatioihin, kuten Kansallismuseoon, Museo Militariaan, Suomen Lasimuseoon ja Rajamuseoon.

– Ritarien omaiset ja arvostettu Mannerheim-ristin ritarien säätiö ovat suhtautuneet ritarimuseohankkeeseen hyvin myönteisesti. Lisäksi hankkeessa on mukana vapaaehtoisina ja talkoolaisina yli kaksikymmentä sotahistorian sekä museoalan asiantuntijaa ja harrastajaa, jatkaa Ahonen.

Neljän Mannerheim-ritarin koti

Humppilan kunnanhallitus päätti viime keväänä, että Humppila tunnetaan jatkossa myös Ritarikuntana – neljän ritarin kotina. Kesällä kunnassa päätettiin käynnistää Humppilan ritarimuseohankkeen suunnittelu.

Museoidean isä on vt. kunnanjohtaja Antti Ahonen, joka on kiinnostunut historiasta ja etenkin sotahistoriasta. Kaikki alkoi työhaastattelusta.

– Ennen kunnanjohtajaksi haastattelua perehdyin Humppilan kunnan historiaan ja huomasin, että täällä on asunut peräti neljä ritaria. Se on todennäköisesti ennätysmäärä suhteessa väkilukuun. Humppilassa on noin pari tuhatta asukasta.

Humppilaan on haudattu ritarit Veikko Kaarlo Lehtonen ja Kauko Tuomala. Lyhyemmän aikaa Humppilassa ovat asuneet viimeisenä ritariksi nimetty Viljo ”Puujalkaritari” Laakso sekä legendaarinen hävittäjä-ässä ja kaksinkertainen Mannerheim-ristin ritari Hans ”Hasse” Wind, jonka sota-ajan lentäjän nahkakypäräkin löytyi hiljan ullakolta Humppilasta.

Tavoitteena on tiivis pysyvä näyttely

Mannerheim-ristin ritarien museo on jo saanut kymmenien tuhansien sivujen materiaalipaketin, josta voi ammentaa tietoa muun muassa valokuvien ja muotokuvien yhteyteen sekä museoon tuleviin QR-koodeihin.

– Aitoa militariaesineistöä, myös ritareihin liittyviä alkuperäisesineitä on jo saatu tulevaan kokoelmaan. Ritarigalleriaan rakennetaan tiivis pysyvä näyttely. Lisäksi museoon tulee vaihtuvia näyttelyitä, kertoo Antti Ahonen.

Ahonen kertoo, että tarkoituksena olisi löytää Humppilassa asuneiden ritareiden asuinpaikat tai muita merkittäviä heihin liittyviä paikkoja.

– Sinne voisi laittaa muistolaatan ja QR-koodin.

Tavoitteena vaalia ritarien perintöä ja lisätä kunnan matkailua

Lounaisessa Hämeessä sijaitseva Humppila tunnetaan rautatiepaikkakuntana ja liikenteen solmukohtana. Museon näyttelytila on Ostoskeskus Humppilan Lasin tiloissa. Merkittävä osa museon kalustosta on jo hankittu.

– Ostoskeskuksessa on hyvin suuret kävijämäärät ja asiakkaita kesät talvet. Kunta perustaa ritarimuseon sinne, missä ihmisiä ja potentiaalista yleisöä on jo valmiiksi.

Parhaillaan kunta etsii työntekijöitä museoapulaisen tehtäviin. Ahosen mukaan hakemuksia on tullut jo 20 ja rekrytoinneista päätetään helmikuussa.

Humppilan vt. kunnanjohtaja Antti Ahosen mukaan Ritarigallerian tavoitteena on vaalia ritarien perintöä sekä lisätä kunnan tunnettuutta ja piristää matkailua.

Ritarimuseon avajaisjuhlaa vietetään maalis-huhtikuun vaihteessa, ja Ahosen mukaan avajaisiin on tulossa merkittävä vieras valtionjohdosta.