Anne nukahti kesken illanvieton ja sai puukosta vatsaan – hän on yksi poikkeuksellisen rikosaallon uhreista

Anne on sekakäyttäjä, kuten moni hänen tuttavistaan.

Anne makasi sängyllä veitsenisku vatsassaan. Hän mietti hiljaa pakosuunnitelmaa: miten poistua asunnosta niin, ettei saisi teräaseesta uudestaan?

Seinänaapurissa asuvat tutut joutuisivat vaaraan, jos hän huutaisi apua.

Anne keräsi rohkeutensa, nousi ylös, pakeni henkensä kaupalla huoneiston läpi ulos ja pummasi naapurilta tupakan. Ulkopuolinen henkilö soitti paikalle poliisin ja ambulanssin.

– En ymmärrä vieläkään täysin, että olen elossa, sanoo Anne.

Hän pyyhkii silmäkulmiinsa nousseet kyyneleet nopealla kädenliikkeellä.

Keho liikkuu penkissä rauhattomasti ja kasvojen lihakset jännittyvät, kun hän nostaa paidan helmaa ja paljastaa arven. Kohdan, josta kapea teräase lävisti vatsan.

Avaa kuvien katselu Puukotusarven vieressä on leikkausarpi. Isku aiheutti sisäistä verenvuotoa. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Anne on yksi heistä, jotka ovat hiljattain joutuneet Keski-Suomessa vakavan väkivaltarikoksen uhriksi.

Yle ei kerro Annen oikeaa nimeä asian arkaluonteisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa, ja tapauksen yksityiskohtia on vahvistettu viranomaislähteistä.

Poikkeuksellinen määrä rikoksia

Kävimme läpi Keski-Suomessa tapahtuneet vakavat väkivaltarikokset sekä niiden yritykset viimeiseltä kahdelta kuukaudelta.

Vakavin nyt tutkinnassa tai syyteharkinnassa oleva rikosnimike on tappo. Lisäksi joukossa on lukuisia tapon yrityksiä, törkeä raiskaus ja muutamia törkeitä ryöstöjä.

Tarkastelujakson aikana maakunnassa vangittiin yhteensä 16 ihmistä epäiltynä kyseisiin rikoksiin. Valtaosa heistä on edelleen vangittuna.

Tämä kaupunki ei pysähdy koskaan. Rikosylikomisario Timo Hänninen

Nuorimmat epäillyistä ovat syntyneet 2000-luvulla: kahta parikymppistä miestä ja yhtä naista epäiltiin aluksi murhasta. Tutkinnan edetessä nimike muuttui tapoksi ja epäilty nainen vapautettiin. Nyt häntä epäillään rikoksentekijän suojelemisesta.

Tapaukset ovat niin tuoreita, etteivät ne ole edenneet vielä käräjille.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisarion Timo Hännisen mukaan vuodenvaihteen tapausten määrä on poikkeuksellinen. Väkivaltaan liittyviä rikoksia on tullut poliisille tutkittavaksi paljon enemmän kuin yleensä vastaavaan aikaan.

Hänninen on seurannut Keski-Suomea poliisin silmin 37 vuoden ajan. Enää maakuntakeskus Jyväskylä ei hiljene edes joulun viettoon kuten ennen.

– Tämä kaupunki ei pysähdy koskaan, hän toteaa.

Väkivaltarikoksen kaava

Viimeisen kahden kuukauden aikana tehdyt vakavat väkivaltarikokset ovat yksittäistapauksia eli niiden osuminen lyhyelle aikavälille on sattumaa.

Hännisen mukaan vuodenvaihteen tapauksia yhdistää kuitenkin tyypillinen kaava: henkilöt ovat nauttineet alkoholia tai illanviettoon on kuulunut huumausaineita. Väittelystä alkanut riita on ryöstäytynyt käsistä, ja välienselvittelyä on jatkettu nyrkein, potkuin tai astaloin.

Avaa kuvien katselu Anne ei pelkää kaduilla liikkumista. Yksityisasunnoissa tilanne voi äityä toisinaan todella pahaksi. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Hän kertoo, että moni rikoksista epäilty henkilö on ollut poliisin kanssa tekemisissä aiemminkin.

Valtaosa tapauksista on tapahtunut yksityisasunnoissa toisilleen tuttujen henkilöiden välillä.

Niin kävi Annellekin.

”Herättyäni sain puukosta”

Anne vietti viikonloppuiltaa tuttavansa asunnossa. Alkoholia kului, kuten lukuisina iltoina aiemminkin.

– Sitten nukahdin sinne. Herättyäni sain puukosta, Anne sanoo.

Väkivallan alkaminen tuli hänelle yllätyksenä.

Anne näyttää tietokoneelta sairaalassa kirjattuja tietoja. Tulosyyksi on kirjattu puukotus vatsaan ja kyseessä on ollut kiireellinen traumahälytys. Kirjauksen mukaan potilas oli nauttinut alkoholia.

Anne on sekakäyttäjä, kuten moni hänen tuttavistaan. Hän sanoo kuitenkin kieltäytyvänsä suonensisäisistä huumeista.

Anne ei pelkää Keski-Suomen kaduilla liikkumista, koska ei ole kohdannut katuväkivaltaa. Yksityisasunnoissa tuttujen tai puolituttujen kesken tilanne voi äityä toisinaan todella pahaksi.

Henkirikoksen yritykset kasvussa

Rikosylikomisario Hänninen kertoo, että henkirikosten yrityksiä on tehty Keski-Suomessa aiempaa enemmän. Vuonna 2023 tapauksia oli 25, kun vuosi aiemmin niitä oli kahdeksan.

Henkirikoksia tehtiin viime vuonna neljä, kun vuonna 2022 tapauksia oli ainoastaan yksi.

Keski-Suomessa poikkeuksellinen rikosaalto Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Timo Hänninen kertoo vuodenvaihteen tilanteesta. Toimittaja on Ada Lassuri.

Keski-Suomen tilastot heijastavat koko maan tilannetta.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Kari Aaltion mukaan ihmiset käyttävät väkivaltaa nykyään yllättävän paljon, ja se on aiempaa raaempaa.

Hän kertoo, että väkivallan taustalla ovat usein huumevelat, ja ihmiset perivät velkoja hyvin pienistäkin summista.

Hännisen mukaan täysin tarpeettoman voimakkaan väkivallan käyttö on yleistynyt.

”Olen saanut ja antanut turpaan”

Miten väkivaltarikoksia voisi ehkäistä?

Hännisen mukaan ainakin valistustyöllä. Yhdellä nyrkiniskulla voi olla todella vakavia seurauksia.

Myöskään päihteiden roolia ei ole syytä unohtaa.

– Erilaisten päihteiden väärinkäyttö madaltaa kynnystä käyttää väkivaltaa, sanoo Hänninen.

Alkoholi aiheuttaa minussa väkivaltaisuutta. Anne

Myös Anne on sitä mieltä, että päihteet, varsinkin alkoholi, ovat väkivallan laukaiseva tekijä. Hän myöntää, ettei ole itsekään puhdas pulmunen.

– Alkoholi aiheuttaa minussa väkivaltaisuutta, mutta minun on pakko käyttää sitä. En saa lääkettä ADHD-oireisiin ja juominen on tapa paeta.

Hän on kertomansa mukaan istunut vankilassa muutamaan otteeseen.

– Olen saanut ja antanut turpaan. Se on ollut parisuhdeväkivaltaa puolin ja toisin. Silmät olivat mustana. Olen myös itse käyttänyt teräasetta, hän kertoo.

Anne sanoo olevansa toivoton tapaus. Hän on yrittänyt vieroittautua päihteistä, mutta useat yritykset eivät ole auttaneet.

– Aamulla herätessä mietin, että miksi olen tässä maailmassa yhä. Sitten muistan lapset. Heidän takiaan minä olen täällä.