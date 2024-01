Särjetyt näyteikkunat ja tuulessa heiluvat ulko-ovet – aavemaiset liikekiinteistöt ovat keskustojen kiusa

Tyhjilleen jääneet liikerakennukset ovat ongelma monessa kunnassa ja kaupungissa. Kemissä on keskeisellä paikalla suuri kylmilleen jäänyt liike- ja asuinkiinteistö.

Erikoistavarakaupan siirtyessä verkkoon ja väestön keskittyessä kasvukeskuksiin jää moni liiketila tyhjilleen.

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola sanoo, että tilanteessa on joitakin paikkakuntakohtaisia eroja, mutta ongelmallinen kehitys on tyypillistä paikkakunnilla, joilla väestökehitys on laskeva.

– Paikkakunta on saattanut olla hyvinkin vireä vielä 1970-luvulla, mutta sitten rakennemuutos on muuttanut tilannetta. Tiloille voi olla vaikea löytää uutta käyttöä, sillä muutakin tyhjää liiketilaa on yleensä aika paljon.

Metsola ei näe, että tyhjien liiketilojen muuttaminen asunnoiksi olisi oikotie onneen.

– Usein paikkakunnalla on asunnoista ihan yhtälailla ylitarjontaa. Ja asunnoiksi muuttamisessa on omat haasteensa. Se ei ole halpa prosessi, kun rakennusvalvonnasta tulee tiukat vaatimukset.

Kemissä tyhjät tilat ovat olleet ilkivallan kohteena

Moni tyhjilleen jäänyt rakennus jääkin ränsistymään, sillä kuntien on vaikea puuttua yksityisten omistamiin kiinteistöihin. Näin on esimerkiksi Kemissä, jossa kaupungin keskustasta löytyy useampi tyhjillään oleva, huonokuntoinen liikerakennus.

– Kyllä Kemin keskustassa on kiinteistöjä, jotka ovat aika huonossa kunnossa, ympäristöjohtaja Mika Grönvall Kemin kaupungilta sanoo.

Yhdestä ihan kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevasta rakennuksesta on rikottu ikkunoita, kaduilla on lasinsiruja ja liikkeen avoimet ulko-ovet heiluvat tuulessa.

Avaa kuvien katselu Kemin keskustassa kylmilleen jätettyä suurta rakennusta on vandalisoitu. Kuva: Jenni Mehtonen / Yle

Ensin ilkivalta kohdistui talon ylimmissä kerroksissa sijainneisiin asuintiloihin, nyt talosta on lyöty säpäleiksi myös katutasossa olevia suuria näyteikkunoita, joiden ohi ohikulkijat harppovat auraamattomalla kadulla, sillä myös rakennusta reunustavien katujen kunnossapito on jätetty tekemättä.

Sama kehitys näkyy ympäri maata

Tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen Kuntaliitosta sanoo, että tilanne on monissa kunnissa tuttu.

Hänen mukaansa kunnilla on hyvin rajalliset vaikutusmahdollisuudet liikekiinteistöjen elävöittämiseksi.

– Kunnat voivat laittaa infran kuntoon ja huolehtia julkisesta liikenteestä.

Simpanen sanoo, että lämpöjen jättäminen pois rakennuksesta pilaa sen nopeasti.

– Kylmäksi laittamalla paikka pilataan ja ilkivalta lisääntyy.

Rakennusten omistajille voidaan asettaa uhkasakkoja

Kemin ympäristöjohtaja Mika Grönvall sanoo, että kaupunki voi pyytää ränsistymään päästettyjen rakennusten omistajilta selvityksiä, jos rakennuksia ei kunnosteta.

– Tietenkin kaupunki näihin puuttuu. Lähtökohta on se, että jokaisen kiinteistön omistaja huolehtii rakennuksesta.

Tarvittaessa rakennusten omistajille voidaan asettaa uhkasakkoja.

– Joskus kehotuskirje tai selvityspyyntö omistajalle saattaa poikia sen, että tapahtuu heti jotain, mutta valitettavasti joskus saattaa kestää vuosikausia.

Jos rakennuksen kunto menee heikoksi, rakennus voidaan määrätä purkamaan.

– Se on sitten oma prosessinsa, mitä sen tilalle tulee ja se on tonttien haltijoiden ja omistajien asia viedä sitä eteenpäin.

Avaa kuvien katselu Yksi Kemin keskustan pitkään tyhjillään olleista liikekeskuksista on puurakenteinen talovanhus, jonka kunto on huomattavan huono. Kuva: Jenni Mehtonen / Yle

Ränsistyneiden kiinteistöjen sijaan yhteistä viihtyisää tilaa

Kuntaliiton Simpasen mukaan keskustan pitäminen elinvoimaisena on kannattavaa, sillä se tuo verotuloja ja tällöin kunta voi paremmin. Hänen mukaansa yhteisiä veroeuroja voi käyttää myös keskustan muuttamiseen viihtyisämmäksi siten, että kunta lunastaa ränsistyneitä rakennuksia ja ne muutetaan yhteiseksi tilaksi.

– Ei tähän ole viisasten kiveä. Vanhoja liikehuoneistoja, joilla ei ole käyttöä on edullisinta purkaa pois ja ennallistaa vaikka puistoksi.

Vuokraturvan Timo Metsolan mukaan kehitys on vääjäämätöntä.

– Himmeitä ovat ne toiveiden valot siitä, että tilanne jotenkin kääntyisi ja alkaisi kehittyä parempaan suuntaan. Kyllä kaupungistuminen on globaali megatrendi. Kovin vähän tuntuu löytyvän sellaisia eväitä, että Suomen pienillä paikkakunnilla käännyttäisiin vastavirtaan kulkemaan.

Samoilla linjoilla on myös Kuntaliiton Simpanen.

– Näin megatrendit menevät. Palvelut ja kaupat menevät verkkoon. Jos liiketoiminta ei ole kannattavaa, ei ole varaa ylläpitää tiloja. Yksittäisen kunnan tai kaupungin on silloin vaikea taistella vastaan.

Metsolan mukaan tarvittavista palveluista tulisi kuitenkin huolehtia.

– Kuinka saataisiin hidastettua sitä kehitystä niin, että siellä paikkakunnalla asuvilla iäkkäämmillä ihmisillä pysyisivät valot päällä heidän elinaikansa ja peruspalvelut olisivat siedettävällä etäisyydellä.