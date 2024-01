Puolan uusi hallitus aloitti täyskäännöksen kovin ottein – ”Tähän te palkkasitte minut”, sanoo pääministeri

Uusi pääministeri haluaa uudistaa Puolaa nopeasti, mutta kovat otteet herättävät myös vastustusta. Kysyimme varsovalaisilta, mitä he ajattelevat tuoreesta hallituksesta.

VARSOVA Pidätyksiä, irtisanomisia, pako presidentinlinnaan ja suurmielenosoituksia. Puolan uuden hallituksen ensiaskeleet ovat olleet myrskyisiä.

Tuoreen pääministerin Donald Tuskin EU-myönteinen ja liberaali hallitus aloitti työnsä kuukausi sitten. Tusk haluaa viedä Puolaa täysin eri suuntaan kuin edeltävä hallitus, jota johti kansalliskonservatiivinen Laki ja oikeus -puolue (PiS).

Urakka on valtava, sillä PiS ehti muokata oikeusjärjestelmää ja mediaa kahdeksan vuoden valtakaudellaan merkittävästi. Puolue nimitti itselleen uskollisia henkilöitä eri virastojen avainpaikoille. Uusi hallitus pyrkii pääsemään heistä eroon, mutta helposti se ei käy.

Hallituksen kovat otteet herättävät varsovalaisissa ristiriitaisia tunteita.

Varsovan yliopistossa oikeustiedettä opiskeleva Ludwik Pwernicki sanoo, että Puola oli jo ennestään jakautunut kansakunta.

– Hallituksen toimet lisäävät Puolan kahtiajakoa entisestään, sanoo Pwernicki.

Hänen mielestään hallituksen tarkoitus on hyvä, mutta keinot väärät.

Donald Tusk lupasi jo toukokuussa puhdistaa Puolan ”rautaisella harjalla” ja palauttaa maan demokratian tielle, jos hän voittaa vaalit. Siitä saadaan nyt esimakua.

Puolan yleisradion TV-kanava pimeni

Yksi uuden hallituksen ensimmäisistä päätöksistä oli irtisanoa julkisen palvelun mediayhtiöiden johtajat, jotka entinen valtapuolue PiS oli valinnut.

Kun uuden hallituksen kulttuuriministeri nimitti yleisradioyhtiö TVP:lle uuden johtajan, seurasi tästä monivaiheinen tapahtumasarja, mikä johti hetkellisesti koko kanavan pimenemiseen.

Tuoreen hallituksen mukaan yleisradio oli PiS:in valtakaudella muuttunut puolueen äänitorveksi, ja tilanne piti korjata nopeasti.

Yleisradion uudistaminen ei ole kuitenkaan sujunut mutkitta.Viime viikolla oikeus päätti, ettei kulttuuriministerin toiminta ollut lainmukaista. Samaan aikaan PiS:lle myötämielinen Puolan medianeuvosto valitsi yhtiölle oman johtajansa. Niinpä TVP:llä on tällä hetkellä virallisesti kaksi eri johtajaa.

Lopulta kulttuuriministeri laittoi koko julkisen palvelun median selvitystilaan, jolla ei ole määräaikaa. Selvitystilan ajan hallituksella on suuremmat oikeudet ohjailla TVP:n toimintaa.

Puolan tuoreen hallituksen kovat toimet ovat herättäneet myös vastustusta. Tammikuussa Varsovassa nähtiin PiS-puoluetta tukeva suurmielenosoitus.

PiS:in mukaan hallituksen toimet uhkaavat maan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta. Tosiasia on, että edellisen hallituksen aikana Puola romahti maailman lehdistönvapausindeksissä sijalta 18 sijalle 57, ja luottamus TVP:hen laski ennätysmäisen alas.

Tapaus kuvastaa hyvin poliittista kädenvääntöä, jota on käyty kuukauden verran. Jotkut ovat kuvailleet tilannetta skitsofreeniseksi: maa elää samaan aikaan kahta todellisuutta.

Puolassa on nähty viime kuukauden aikana myös suuria PiSiä tukevia mielenosoituksia.

Pääministeri Tusk on itse kommentoinut poliittista kaaosta maassaan näin:

– Luuliko joku todella, että edessämme oleva urakka olisi helppo tai miellyttävä? Ei, se on vaikea ja se tulee olemaan vähän aikaa epämiellyttävää. Tähän te palkkasitte minut – en valita, Tusk kirjoitti pikaviestipalvelu X:ssä tammikuussa.

Entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk johtaa nyt Puolaa. Hän lupaa kääntää Puolan suunnan.

Pako presidentinlinnaan ja Puolan 2000-luvun ”suurin skandaali”

Suurin este hallituksen ajamille muutoksille on presidentti Andrzej Duda, jonka poliittinen tausta on PiS:ssä. Puolassa presidentillä on vahva asema, ja presidentti voi käyttää veto-oikeutta estääkseen hallituksen esittämät lakimuutokset.

Duda on jo turvautunut veto-oikeuteensa: hän kaatoi hallituksen julkisen palvelun mediayhtiöille kaavaileman budjettiesityksen. Dudan kausi jatkuu vielä puolitoista vuotta, joten suuri kysymys on, kuinka paljon muutoksia uusi hallitus pystyy Dudan kaudella saamaan aikaan.

Dudaan on myös kulminoitunut Puolaa ravistellut skandaali, jossa kaksi PiS-puolueen vastavalittua kansanedustajaa piileskeli pidätystä presidentinlinnassa tammikuun alussa.

Entinen valtapuolue PiS ei hyväksy entisen sisäministerin ja hänen apulaisensa pidätystä. He ovat asettaneet kansanedustajien tyhjille paikoille mielenosoituskyltit.

Entinen sisäministeri ja apulaissisäministeri hakivat suojaa vanhalta liittolaiseltaan Dudalta, kun heidät tuomittiin vallan väärinkäytöstä. Lopulta piirileikki päättyi, kun poliisi kävi hakemassa kaksikon presidentinlinnasta Dudan poissaollessa.

Puolan parlamentin puhemies ilmoitti, että miehet menettivät tuomioiden seurauksena parlamenttipaikkansa, mutta tätä ei PiS suostu hyväksymään. Nyt miesten tyhjiä paikkoja ovat koristaneet heidän kasvokuvillaan varustellut kyltit, joissa vaaditaan miesten vapauttamista. PiS sanoo miesten olevan ”Tuskin hallinnon ensimmäiset poliittiset vangit”.

Keskiviikkona korruption vastainen virasto ilmoitti seuraavasta kovan luokan pidätyksestä, kun poliisi pidätti entisen varaulkoministerin skandaalissa, jota Tusk kutsui ”todennäköisesti Puolan suurimmaksi skandaaliksi 2000-luvulla”.

Pidätyksen taustalla on se, että Puolan konsulaatit maailmalla järjestivät tuhansille EU:n ulkopuolisille viisumeita lahjuksia vastaan. Puolalaismedian viimesyksyisten paljastusten mukaan jopa 250 000 työskentelyviisumia myönnettiin rahaa vastaan.

Erikoista tapauksessa on se, että PiS on avoimesti maahanmuuttokriittinen puolue, erityisesti muslimeita kohtaan. Tulijat olivat enimmäkseen Aasiasta ja Afrikasta.

Nuoret äänestivät muutoksen puolesta

Nykyinen hallituskoalitio pääsi valtaan, kun PiS ei onnistunut saamaan kasaan tarvittavaa enemmistöä hallituksen muodostamiseksi, vaikka puolue sai eniten ääniä lokakuun vaaleissa.

Tuore hallitus muodostettiin Donald Tuskin liberaalin Kansalaisfoorumi-puolueen ympärille. Sitä tukevat keskustaoikeistolainen puolueliittouma Kolmas tie ja vasemmistolainen Lewica. Puolueita yhdisti lähinnä halu päästä eroon entisestä valtapuolueesta, eikä hallitustaipaleesta tule välttämättä helppo. Hallituspuolueet ovat erimielisiä esimerkiksi Puolan tiukasta aborttilainsäädännöstä.

Vaikka PiS on edelleen Puolan suurin puolue, osoitti lokakuun vaalien äänestysinto, että Puolan uudella hallituksella on laaja kansan tuki hakea maalle uutta suuntaa.

Äänestysprosentti kohosi 74,4 prosenttiin, mikä on neuvostoajan jälkeisessä Puolassa erittäin harvinaista.

Erityisesti muutosta halusivat nuoret – heistä vain murto-osa tuki entistä valtapuoluetta.

Kansainvälisiä suhteita Varsovan yliopistossa opiskeleva Matylda Lorin sanoo, että tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta.

– Nyt on toivoa muutoksesta. Hallitus tekee oikeita päätöksiä, mutta se vie aikaa. Meistä tulee yhä kiinteämpi osa Länsi-Eurooppaa.

Hallituksen suurin haaste on nyt onnistua muuttamaan Puolaa ilman, että se turvautuu itse laittomiin menetelmiin ja jakaa maata entisestään.