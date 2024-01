Natseja, cancel-kulttuuria, lamaa – tässä kevään 10 odotetuinta ensi-iltaa

Tämän kevään tulevista ensi-illoista nousevat kirkkaina esiin näytelmätekstit. Suurin osa niistä on peräisin laatudraaman kotimaasta Isosta-Britanniasta. Yksi odotetuimmista tapauksista on kuitenkin kotimainen kantaesitys: Sofi Oksasen Mansikkapaikka.

Avaa kuvien katselu Santeri Kinnunen (toinen vas.) on Helsingin kaupunginteatterin Jerusalemissa entinen surmanajaja. Muissa rooleissa nähdään Mitra Matouf, Markus Järvenpää ja Betadi Mandunga. Kuva: Otto-Ville Väätäinen

1. Jerusalem

Brittiläistä yhteiskuntaa kuvaavasta Jerusalemista kasvoi ilmiö. Jez Butterworthin teksti kantaesitettiin näytelmäkirjailijoiden Royal Court -teatterissa Lontoossa 2009. Loppu on historiaa. Jerusalemia on kehuttu jopa vuosisadan näytelmäksi ja kiitetty shakespeariaaniseksi.

Jerusalem kertoo Johnny ”Rooster” Byronista, entisestä surmanajajasta, joka asuu metsässä ja joutuu napit vastakkain viranomaisten kanssa. Britannian kantaesityksessä Roosteria näytteli Mark Rylance. Helsingissä roolin tekee Santeri Kinnunen. Esityksen ohjaa Pasi Lampela.

Ensi-ilta 1.2. Helsingin kaupunginteatterissa.

Avaa kuvien katselu Konsta Laakso esittää Tampereen Teatterissa SS-päällikkö Heinrich Himmleriä. Annuska Hannula on Aino-niminen nainen. Kuva: Mika Hiltunen

2. Vieras eli julmurin suviyö

Juha Siltanen tarttuu uudessa näytelmässään pelättyyn SS-johtaja Heinrich Himmleriin. Himmler vieraili Suomessa elokuussa 1942. Vierailun yksityiskohdat olivat tarkoin varjeltu salaisuus, ja nyt Siltanen päästää luovuutensa valloilleen.

Himmlerin vierailuun liittyy outoja yksityiskohtia, SS-johtaja muun muassa kiinnostui majapaikkansa sisäköstä. Iskikö kaasukammioiden herraan kesälesken henki, Siltanen kysyy.

Teatteri lupaa eräänlaisen komedian ja jännitysnäytelmän risteytyksen. Siltanen ohjaa oman näytelmänsä kantaesityksen.

Ensi-ilta 7.2. Tampereen Teatterissa.

Avaa kuvien katselu Isabell Sterling ja Anna Hultin näyttelevät Svenska Teaternin Läkarenissa, joka tekstitetään suomeksi ja englanniksi. Kuva: Svenska Teatern

3. Läkaren

Jos valta, etiikka ja cancel-kulttuuri kiinnostavat, oikea osoite on Svenska Teatern ja Läkaren. Brittiläisen Robert Icken kirjoittama näytelmä kertoo lääkäristä, jonka osastolle tuodaan tyttö kriittisessä tilassa. Katoliset vanhemmat vaativat paikalle pappia, mutta lääkäri ei suostu. Tyttö kuolee, ja lääkäri joutuu uskontoon ja rotuun liittyvän ajojahdin kohteeksi.

Näytelmä on vuodelta 2019 ja perustuu itävaltalaisen psykiatrin Arthur Schnitzlerin Professor Bernhardiin (1912). Esityksen ohjaa Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelman professori Saana Lavaste.

Ensi-ilta 7.2. Helsingin Svenska Teaternissa.

Avaa kuvien katselu Q-teatterin uudet näyttelijät ylärivissä Anna-Sofia Tuominen (vas.), Miro Lopperi, Satu Tuuli Karhu, Miro Lopperi. Ja alarivissä Satu Tuuli Karhu (vas.), Olli Riipinen, Anna-Sofia Tuominen ja Olli Riipinen. Kuva: Pate Pesonius ja Antti Grundstén

4. Uuteen nousuun – laman lasten elämä ja teot

Aikuiset-tv-sarjasta tunnettu käsikirjoittaja Anna Brotkin debytoi näytelmäkirjailijana ammattiteatterissa. Aiheena on 1990-luvun lama, josta Brotkin on kirjoittanut yhdessä Q-teatterin uuden taiteellisen johtajan, Juho Mantereen, kanssa.

Mantere dramatisoi aiemmin teatteri Vanhan Jukon Tuntemattoman sotilaan. Nyt keskiössä on toinen suomalainen selviytymiskamppailu: lama.

Luvassa on karnevalistis-traaginen kuvaus ajasta, josta vuonna 1987 syntyneillä kirjoittajilla on omakohtaista kokemusta. Rooleissa nähdään Q-teatterin vastakiinnitetyt näyttelijät. Juho Mantere ohjaa.

Ensi-ilta 15.2. Q-teatterissa Helsingissä.

Avaa kuvien katselu Jyväskylän kaupunginteatterissa ensi-iltaan tuleva esitys pohjautuu osin Kaisa Helan (vas.), Ria Katajan ja Eeva Soivion kokemuksiin. Kuva: Noora Geagea

5. Eerika Rantasen tähänastinen elämä

45-vuotias Eerika pohtii elämäänsä ja sen vastoinkäymisiä. Huumorin sävyttämä, tunnustuksellinen teksti on syntynyt yhteistyönä ja perustuu osin näyttelijöiden – Kaisa Hela, Ria Kataja ja Eeva Soivio – omiin kokemuksiin, joita ohjaaja-kirjailija Juha Jokela on työstänyt.

Eerikan elämään on aiemmin voinut tutustua samannimisessä kuunnelmassa, joka löytyy Yle Areenasta.

Samaan aikaan Jyväskylän ensi-illan kanssa Yle Areenaan ilmestyy kuunnelmasarjan toinen kausi. Esitys on Jyväskylän kaupunginteatterin, Tampereen Teatterin ja Kansallisteatterin yhteistuotanto, ja sitä esitetään kaikissa kolmessa kaupungissa.

Ensi-ilta 2.3. Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Avaa kuvien katselu Sofi Oksasen Kansallisteatteriin kirjoittama uutuusnäytelmä tapahtuu keskisuomalaisella marjatilalla. Kuvassa näyttelijät Otto Rokka ja Maria Kuusiluoma. Kuva: Mitro Härkönen

6. Mansikkapaikka

Kevään odotetuin kantaesitys on kirjailija Sofi Oksasen Mansikkapaikka. Kun Oksanen edellisen kerran kirjoitti Kansallisteatterille Puhdistus-näytelmän (2007), tekstistä syntyi kansainvälinen menestysromaani.

Nyt tapahtumapaikkana on keskisuomalainen marjatila. Siellä on paljastunut törkeä ulkomaisten poimijoiden hyväksikäyttötapaus.

Draaman keskiössä ovat poliisina toimiva Alina ja hänen veljensä Ville, joka on ollut psykiatrisessa hoidossa ulkomailla. Rooleja näyttelevät teatterin uudet tulokkaat Wenla Reimaluoto ja Otto Rokka.

Ihmiset ajautuvat vihamielisen ideologian nappuloiksi. Pelissä ovat vapaus ja ihmisarvo.

Trillerimäisen draaman ohjaa Mika Myllyaho, joka ohjasi myös Puhdistuksen kantaesityksen.

Ensi-ilta 6.3. Suomen Kansallisteatterissa Helsingissä.

Avaa kuvien katselu Helsingissä ja Tampereella nähtävän Macbethin ohjaa koreografi Tero Saarinen. Mukana on näyttelijöitä, tanssijoita ja jonglööri. Kuvassa Emmi Pennanen. Kuva: Ilkka Saastamoinen

7. Macbeth

Teatteria, tanssia vai jotain ihan muuta? Kysymykseen saa vastauksen katsomalla rajoja rikkovan Shakespearen klassikon. Macbethin ohjaa ja koreografian tekee Tero Saarinen. Mukana on näyttelijöitä, tanssijoita ja jonglööri.

Macbeth on verinen tragedia vallanhimoisesta pariskunnasta, joka kruunua tavoitellessaan murhaa tieltään poikkiteloin asettuvat.

Esitys on Tero Saarinen Companyn ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto. Käännös on uusi ja sen on tehnyt Michael Baran. Ensi-ilta on Tanssin talossa Helsingissä. Uusintaensi-ilta on syyskuussa Tampereella.

Ensi-ilta 13.3. Tanssin talossa Helsingissä.

Avaa kuvien katselu Kansallisteatterissa nähdään Timo Torikka natsi-päällikkö Adolf Eichmannina ja Seela Sella filosofi Hannah Arendtina. Kuva: Johnny Korkman

8. Eichmann – mistä yö alkaa

Kun Seela Sella, 87, astuu näyttämölle, se on tapaus. Kun hän näyttelee Hannah Arendtia – natsien pahuuden olemusta tutkinutta filosofia – se on vielä suurempi tapaus. Stefano Massinin näytelmä on kuvitteellinen kohtaaminen Hannah Arendtin ja natsi-Saksan SS-luutnantti Adolf Eichmannin välillä.

Arendt yrittää selvittää, kuka miljoonien juutalaisten murhan organisoinut mies pohjimmiltaan oli. Syntyy kuva keskinkertaisesta, opportunistisesta virkamiehestä ja arkipäiväistyneestä pahuudesta.

Seela Sella kääntyi juutalaiseen uskoon 1960-luvun lopulla. Hänen edellinen aihepiiriä sivuava esityksensä oli Hitler ja Blondi, jossa Sella esitti diktaattoria itseään.

Eichmannin ohjaa Kari Paukkunen. Sen uusintaensi-ilta on Tampereen Työväen Teatterissa syksyllä.

Ensi-ilta 11.4. Kansallisteatterissa Helsingissä.

Avaa kuvien katselu Annika Poijärven esittämä juristi joutuu yllättäen kohtaamaan oikeusjärjestelmän asianomistajana. Prima Facie nähdään Kansallisteatterissa. Kuva: Tero Ahonen

9. Prima Facie

Suzie Millerin vuonna 2019 kirjoittama Prima Facie oli vuoden 2022 tapaus Lontoossa. Monologin esitti Killing Eve -tv-sarjan tähti Jodie Comer.

Esitys siirtyi viime vuonna Lontoon West Endistä Broadwaylle, josta Comer sai kotiintuliaisina parhaan naisnäyttelijän Tony-palkinnon. Suomen kantaesityksessä saman roolin tekee Annika Poijärvi.

Monologi kertoo lahjakkaasta juristista Tessasta, joka toimii seksuaalirikoksista syytettyjen puolustusasianajajana. Kesken uran nousukiidon Tessa raiskataan ja hän joutuu kohtaamaan oikeusjärjestelmän uudesta näkökulmasta: asianomistajana. Käsitykset totuudesta ja oikeudenmukaisuudesta järkkyvät.

Seksuaalista väkivaltaa ja yhteiskunnan valtarakenteita ruotivan näytelmän ohjaa dokumenttiteatterin tekijänä tunnettu Susanna Kuparinen.

Ensi-ilta 18.4. Suomen Kansallisteatterissa Helsingissä.

Avaa kuvien katselu Tanssiteatteri Peeping Tomin esityksen nimenä ovat paikan koordinaatit S 62° 58’ W 60° 39’. Festivaaliesitys nähdään Espoossa &-teatterissa. Kuva: Samuel Aranda / Peeping Tom

10. Fokus Gent

Ja sitten jotain aivan muuta. Espoolainen &-niminen teatteri järjestää esittävän taiteen Fokus Gent -festivaalin. Maaliskuun aikana nähdään alkukantaisia maratonbileitä, haaksirikkoja, hautajaisrituaaleja, korealaisia riisikeittimiä ja sirkusperhe cabaret-tunnelmissa.

Yhteinen nimittäjä on belgialainen teatterikaupunki Gent, josta esitykset ja taiteilijat tulevat.

&Fest – Focus Gent 5.–28.3.

Viime syksynä Kulttuuriykkösessä puhuttiin Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen esityksistä.

Syksyn teatterivinkit: urheilukomediaa, kipeän romaanin kaksi sovitusta, neuvostodraamaa ja nuorten kasvukipuja

