Ihmiset valehtelevat itselleen kalenterinsa sisällöstä, ja se tekee meistä tyhmempiä, uskoo tietokirjailija Pauli Aalto-Setälä

Älykkyysosamäärässämme ei ole tapahtunut muutosta, mutta osaamisessamme on, huomauttaa Pauli Aalto-Setälä, joka nähdään Sean Ricksin vieraana Yle Perjantain jaksossa Tuleeko meistä tyhmempiä?

Elämme keskellä aikaa, jossa tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan keskittymisemme sirpaloituu. Onko meistä tulossa tyhmempiä?

Sellainen riski on, uskoo ensimmäisen kauden kansanedustaja (kok.), tietokirjailija Pauli Aalto-Setälä.

– Älykkyysosamäärässämme ei ole tapahtunut muutoksia, mutta osaamisessamme on, jos ajatellaan vaikkapa Pisa-tuloksia. Lukemisessa ja kognitiivisessa älykkyydessä on tapahtunut muutoksia, Aalto-Setälä sanoo Sean Ricksille Yle Perjantain jaksossa Tuleeko meistä tyhmempiä?

– Meistä voi tulla kultakaloja, jotka ovat kiinnostuneita vain omasta maljastaan. Silloin me emme edes tiedä muista maljoista, maailmoista ja mielipiteistä.

Aalto-Setälä viittaa kultakalan maljalla sosiaalisen median koukuttavaan ja kuplauttavaan vaikutukseen. Tietokirjassaan Häiriö hän tutki sosiaalisen median vaikutusta yhteiskuntaan.

– Jos emme enää kehity emmekä halua kuulla toisiamme, vaan liikumme väärän informaation ohjaamina väärään suuntaan, niin silloin meistä todella tulee kultakaloja.

Avaa kuvien katselu Pauli Aalto-Setälän lisäksi Perjantain vieraana nähdään faktantarkistaja Anna Hollingsworth, joka taistelee salaliittoteorioita vastaan. Kuva: Maiju Talala / Yle

Kalenteri ei pidä paikkansa

Aalto-Setälän mukaan tyhmyyden määritelmä on se, jos ei opi virheistään eikä pysty reflektoimaan omaa tekemistään. Ihmiset valehtelevat, ennen kaikkea itselleen, hän sanoo.

Aalto-Setälä on mentoroinut lukuisia yritysjohtajia ja huomannut, että ihmiset valehtelevat siitä, mihin he käyttävät aikaansa. He kertovat puuhastelevansa hyödyllisiä asioita, kuten lukevansa, mutta kun katsotaan heidän toteutunutta kalenteriaan, käy ilmi, että se ei pidä paikkansa.

– Vaikka olisi helppoa laittaa puoli tuntia kalenteriin lukemista varten, Aalto-Setälä toteaa.

Journalistisesta mediasta ja tietokirjoista voi tulla luksustuotteita, uskoo Aalto-Setälä. Tieto on valtaa, jota toisilla on enemmän, toisilla vähemmän. Algoritmi pitää kultakalan maljassaan, jos sille ei itse älyä tehdä jotakin.

– Vaatii ponnisteluja irrottaa siitä adrenaliinista ja ryhtyä lukemaan tietokirjaa. Samalla se on asia, johon voi itse vaikuttaa, Aalto-Setälä huomauttaa.

Katso Perjantai: Tuleeko meistä tyhmempiä? nyt Areenassa tai Yle TV1:llä perjantaina 19.1. kello 21.05:

Meistä on tulossa tyhmempiä, sanoo tietokirjailija Pauli Aalto-Setälä. Some tekee sivistymisestä vaikeampaa. Faktantarkistaja Anna Hollingsworth taistelee salaliittoteorioita vastaan. Perjantai-dokkari: Sisäinen kauneus.