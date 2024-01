Vapet pois alaikäisiltä, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen

Sähkösavukkeita ja vape-laitteita ei saa myydä alaikäiselle.

Jos vapessa on alle 20mg/ml nikotiinia, se on sallittu täysikäisille. Jos nikotiinia on sitä enemmän, se ei ole sallittu Suomessa.

Suomessa myytävissä nikotiininesteissä ei saa olla muita kuin tupakkamakuja.