Näitä kysymyksiä ehdokkailta kysytään koko ajan – kiersimme Suomea presidenttiehdokkaiden perässä

Kuluva viikonloppu on ympäri Suomea kampanjoiville presidenttiehdokkaille yksi tärkeimmistä, sillä vaalien ennakkoäänestys on jo täydessä vauhdissa.

Käynnissä on viimeinen kampanjointiviikonloppu ennen varsinaista vaaliviikonloppua. Presidentinvaalit järjestetään sunnuntaina 28. tammikuuta ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta.

Kiersimme ehdokkaiden perässä ympäri maata, ja kysyimme kolme kysymystä.

Ensimmäiseen he vastaavat videolla.

Mitä kysymystä sinulta on kysytty kampanjoinnissa eniten?

Presidenttiehdokkaat kertovat videolla, mitä kysymystä heiltä on kampanjan aikana kysytty eniten.

Henkilökohtaisuuksia ja politiikkaa

Presidenttiehdokkaiden mukaan ihmiset ovat kyselleet vaalitoreilla yllättävän paljon myös ehdokkaiden henkilökohtaisesta elämästä.

Lisäksi osa nostaa esiin, kuinka torien vaalihumu on käynnistynyt kunnolla vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Ehdokkaat kertovat, mikä asia kampanjoinnissa on yllättänyt. He vastaavat myös siihen, mitkä asiat lopulta ratkaisevat vaalien tuloksen.

Mika Aaltola (sit.), Keskustori, Tampere

Avaa kuvien katselu Moni Tampereen Keskustorille saapunut halusi yhteiskuvaan Mika Aaltolan kanssa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Ihmiset ovat ystävällisiä, uteliaita ja vieraanvaraisia, ja he ovat kiinnostuneita asioista. Kampanjointi on raskasta, kun sitä tehdään puoli vuotta minuuttiaikataululla. Se on väsyttävää, mutta olen oppinut Suomesta enemmän kuin koskaan.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Se, onko ehdokkaalla jotain konkreettista suunnitelmaa Suomelle. Paljon ratkaisee, haluavatko ihmiset uusia ratkaisuja asioihin vai turvaudutaanko vanhoihin malleihin.

Li Andersson (vas.), K-Supermarket, Raisio

Avaa kuvien katselu Li Andersson tapasi ihmisiä Raisiossa.

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Eniten on yllättänyt, kuinka paljon ihmiset kyselevät asioita, jotka eivät liity presidentin tehtävään tai toimivaltaan. Meiltä on kysytty esimerkiksi lapsuuden lemmikeistä, lempipullista, lempibiiseistä ja suhteesta koiriin.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Toivon, että jokainen sieltä löytäisi sellaisen henkilön äänestettäväksi, jonka arvot ja ajatukset ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Suomen paikasta maailmassa vastaisi niitä, mitkä äänestäjällä itsellään on. Eli minä ainakin itse haluan uskoa, että politiikassa asiasisällöt on se tärkein asia.

Sari Essayah (kd.), Joensuun tori

Avaa kuvien katselu Sari Essayah keskusteli kansalaisten kanssa Joensuun torilla. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Kampanja on jakautunut kahteen osaan. Ennen joulua ihmiset suhtautuivat presidentinvaaleihin empien, koska vaalit ovat vasta ”ensi vuonna”. Joulun jälkeen vauhti on kiihtynyt hurjasti.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Kyllä me suomalaiset lopulta ratkaisemme sen.

Pekka Haavisto (vihr.), Pitkäjärven ABC, Mikkeli

Avaa kuvien katselu Mikkeliläinen Ulla Tuulos keskusteli valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema presidenttiehdokas Pekka Haaviston kanssa vaalitilaisuudessa Mikkelissä lauantaina 20. tammikuuta. Kuva: Petri Vironen / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Ihmiset ovat lähteneet nyt liikkeelle. Kaikenikäiset ja kaikenlaiset ihmiset ovat tulleet vaalitilaisuuksiin, ja joulun jälkeen kaikissa tilaisuuksissa on mennyt hyvin. Se on tapahtunut vähän myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Kyllä nyt etsitään luotettavaa, pitkän aikavälin presidenttiä, jolla on kokemusta diplomatiasta. Ihmiset haluavat presidentin, joka pystyy Suomessa takaamaan rauhan seuraavan kuuden vuoden aikana.

Jussi Halla-aho (ps.), Narinkkatori, Helsinki

Avaa kuvien katselu Jussi Halla-ahon kampanjatilaisuudessa oli paikalla runsaasti nuoria miehiä 20. tammikuuta. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– En voi sanoa, että olisi yllättänyt erityisesti mikään, koska olen erilaisissa poliittisissa rooleissa kiertänyt maata vuosien aikana. Keskustelujen aiheet eivät ole kovin paljoa muuttuneet tänä aikana. Nuorisoa on yhä enemmän vaalitapahtumissa, ja se on mielestäni iloinen trendi.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Se, miten itse kukin tekee äänestyspäätöksen, on ihan yksilöllistä ja riippuu kansalaisista. Itse luotan pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen työhön, enkä mihinkään kikkoihin tai temppuihin.

Harry Harkimo (liik.), Kangasala

Avaa kuvien katselu Harry Harkimon mukaan äänestäjiä kiinnostaa ulkopolitiikan sijaan asiat, jotka ovat lähempänä heitä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Vaalitentit ovat hyvin erilaisia, jos niitä vertaa puheenjohtajatentteihin. Niissä keskustelu oli paljon kiivaampaa ja ehdokkaiden tietämys asioista erottui paremmin. Nyt puhutaan vain ulkopolitiikkaa ja kaikki ovat suunnilleen samaa mieltä.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Sellainen ehdokas voittaa, joka osaa luoda ihmisille turvallisuuden tunteen ja sellaisen tunteen, että tämä ihminen on oikea henkilö hoitamaan minun ja Suomen asioita.

Olli Rehn (kesk.), Rajamäki, Nurmijärvi

Avaa kuvien katselu Valitsijayhdistyksen ja keskustan presidenttiehdokas Olli Rehn piti kampanjatilaisuutta Nurmijärvellä kahvilassa yhdessä vaimonsa Merja Rehnin kanssa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Se, että kuinka usein minulta kysytään sotilasarvoani.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Linja, arvot ja luonne. Suomi tarvitsee aika monen suomalaisen mielestä presidentin, joka on vakaa ja kansaa yhdistävä, ja jonka harkintakyky on kovissa paineissa testattu ja hyväksi havaittu.

Alexander Stubb (kok.)

Avaa kuvien katselu Alexander Stubb kertoo yllättyneensä siitä, että hänen vaalitilaisuuksissaan on paljon väkeä. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Väenpaljous. On aivan uskomatonta nähdä, että meillä on ollut jokaisessa tilaisuudessa kymmeniä, satoja ja jopa yli tuhat ihmistä yhdessä. On tämä hienoa.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Se, kuka nähdään ulkopolitiikan ammattilaisena ja se, kenen nähdään hoitavan ylipäällikön tehtävää parhaiten. Se valitaan, kenen arvomaailma osuu äänestäjään kaikista parhaiten.

Jutta Urpilainen (sd.)

Avaa kuvien katselu Presidentinvaaliehdokas Jutta Urpilaista kuvataan vaalitilaisuudessa Forssassa tammikuussa 2024. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Mikä asia kampanjan aikana on yllättänyt?

– Ehkä se, miten huolissaan ihmiset ovat Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Vaalikeskusteluissa on aika paljon keskitytty ulkoisiin turvallisuusuhkiin, kuten Venäjään. Ihmisiä huolestuttaa aidosti myös arjen turvallisuus ja se, että me näemme yhteiskunnassa entistä enemmän eriarvoisuutta ja yhteiskunnan jakautumista.

Mitkä asiat lopulta ratkaisevat sen, kuka valitaan presidentiksi?

– Totta kai vaalityöllä on merkitystä, mutta viime kädessä tietenkin se ratkaisee, että ihmiset ylipäätään lähtevät äänestämään ja äänestävät aidosti sitä henkilöä, jota he pitävät parhaana Suomen tasavallan presidentiksi. Kannustan ihmisiä äänestämään sitä sydämen valittua presidenttiä.