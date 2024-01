Kuusi junavuoroa peruttu lauantailta pakkasen vuoksi

Kirpakka pakkassää on aiheuttanut jonkin verran ongelmia lauantain junaliikenteeseen. Yhteensä kuusi kaukojunaa on peruttu lauantailta, ja joitakin myöhästymisiä myös on tiedossa. Myöhästelyt ovat 15 minuutista reiluun tuntiin, Sinihannele Mesilaakso VR:n viestinnästä kertoo.

– Pakkanen voi vaikuttaa sekä kalustoon että rataan. Meillä on ollut kalustovikoja esimerkiksi junien kytkennässä tai ovien toiminnassa pakkasen takia. Jonkin verran on ollut junien perumisia. Matkustajia on ohjattu seuraaviin juniin, ja on ollut korvaavia bussikuljetuksia joillakin osuuksilla, Mesilaakso sanoo.

Hänen mukaansa lauantaille ei pitäisi tulla enempää vuorojen perumisia.

Avaa kuvien katselu Pakkanen voi vaikuttaa junakalustoon eri tavoin. Tampere–Helsinki-pendolinojunassa oli vessa suljettuna lauantaina aamupäivällä. Kuva: Riikka Luukkonen

Sunnuntaina sää lauhtuu, mutta silti sunnuntaille voi tulla vielä yksittäisiä peruutuksia.

– Kokonaistilanne on se, että pyydetään matkustajia varautumaan. Voi tulla myöhästymisiä tai muutoksia kalustoon sääolosuhteiden takia.

Mesilaakso kehottaa seuraamaan tilannetta myös VR:n Junaliikenne nyt -sivulta, johon junakohtaisia tietoja on päivitetty.

