Suomeen tuotiin viime vuonna Venäjältä poronlihaa lähes 30 tonnia – tuonti väheni suuren imagoriskin vuoksi

Suomeen tuotiin viime vuonna poronlihaa Venäjältä liki 30 000 kiloa. Määrä on kaukana takavuosista, jolloin Suomessa jalostetusta poronlihasta iso osa oli peräisin Venäjältä.

Suomessa tuotetaan vuosittain noin kaksi miljoonaa kiloa poronlihaa. Suurimmillaan venäläisen, käytännössä siperialaisen, poronlihan osuus tuotteissa on ollut jopa puoli miljoonaa kiloa. Venäjän pakotteet eivät koske lihantuontia.

Luvut löytyvät Tullin tilastoista viime vuodelta. Niissä ei ole vielä koko viime vuotta, mutta tammi-lokakuun 2023 aikana Suomeen tuotiin ulkomailta vajaat 380 000 kiloa poronlihaa. Tästä Venäjältä peräisin oli vajaat 28 000 kiloa. Suurin osa tuonnista oli Ruotsista, reilut 320 000 kiloa, ja loput kolmansista maista.

Toissa vuonna Suomeen alettiin tuoda poronlihaa Siperian lisäksi myös Kuolasta.

Siperian lihasta luovuttu imagosyistä

Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila sanoo, että venäläiselle poronlihalle olisi jalostajilla yhä käyttöä Suomessa, mutta siitä on luovuttu imagosyistä.

– Tuonti on vähentynyt ainoastaan siksi, että se on niin suuri imagoriski yrityksille. Aikaisemmin, ennen Ukrainan sotaa, jopa kolmannes Suomessa myydystä poronlihasta tuotiin Venäjältä.

Rovaniemeläinen Lapin Liha tiedotti Ukrainan sodan alettua, ettei se osta enää lihaa Siperiasta. Aiempien ostojen vuoksi sillä on myynnissä siperialaista lihaa sisältäviä tuotteita. Lihanjalostaja Veljekset Rönkä Kemistä kertoo, ettei yritys ole tuonut poronlihaa Venäjältä. Rovaniemeläinen Pokka Reindeer Hides ei ole vastannut Ylen kysymyksiin.

Avaa kuvien katselu Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollilan mukaan on tärkeää, että ravintoloissa tarjottava poro on alkuperältään suomalaista. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Suomen hyvä hinta houkuttaa myymään

Ruotsissa tuotetaan vuosittain vähemmän poronlihaa kuin Suomessa, mutta silti sitä tuodaan Suomeen. Syynä tähän on Ollilan mukaan Suomen hintataso.

– Suomessa on nyt maksettu poronlihasta paremmin, ja ruotsalaisten poronhoitajien on kannattanut myydä poronlihaa Suomeen, Ollila sanoo.

Ollilan mukaan poronlihan kysyntä on pysynyt suurena osin matkailunkin vuoksi, ja Ruotsin tuonti vaikuttaa olevan kasvussa.

– Ellei Ruotsissa oma kulutus olennaisesti lisäänny.

Poronlihan tuonti on tuskin loppumassa Suomessa, porotuotteille on niin suuri kysyntä.

– Kun tuonti on tuollaista kuin Ruotsista, että se tulee ihan poronhoitajilta, niin se on varmasti aivan hyvä lisä tarjontaan.

Siperialaisessa lihassa tuontiketju on aina ollut epäselvempi.

Lihan vienti on vähäistä

Poronlihan tuontiin verrattuna lihan vienti Suomesta ulkomaille on pientä. Tullin mukaan tammi-lokakuussa 2023 Suomesta vietiin poronlihaa yhteensä reilut 63 000 kiloa.

Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollilan mukaan poronlihalle riittäisi markkinoita ulkomaillakin, mutta hyvän kotimaisen kysynnän vuoksi vienti on pysynyt vähäisenä. Ollila asettaa muutoinkin kotimaan etusijalle.

– Se, että meillä on täällä tarjota poronlihaa ravintoloissa matkailijoille, on keskeinen osa alueen ruokakulttuuria ja erityisyyttä. Näen tärkeänä sen, että paikallista poronlihaa on täällä saatavilla. Vientituotehan se sellaisenakin on, jos sen tulee ulkomaalainen turisti tänne syömään, Ollila sanoo.

Suomalainen poronliha on tullut Ollilaa vastaan Keski-Euroopassa ravintolan listalla, ja silloin sen lihan alkuperäksi on mainittu suomalainen poronlihan pienjalostaja.