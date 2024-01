Ruotsin puolustusvoimien komentaja perusti alan konsulttiyrityksen – nyt vaaditaan eroa

Byden Ops tarjoaa strategisia riskianalyyseja ja johtajuuskoulutusta. Puolustusvoimain komentajan yrityksen toinen osakas on hänen kihlattunsa, entinen poliisijohtaja Linda Staaf.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Mikael Bydén perustanut yhdessä kihlattunsa Linda Staafin kanssa puolustusalan yrityksen vielä toimiessaan armeijan tehtävissä.

Asiasta ovat kirjoittaneet useat ruotsalaiset tiedotusvälineet, kuten Expressen-lehti ja Ruotsin yleisradio.

Puolustusvoimain komentajan kaksoisrooli on herättänyt kummastusta. Yhtiö on perustettu, vaikka Bydén toimii edelleen komentajan tehtävissä. Hänen vakanssinsa puolustusvoimissa päättyy tämän vuoden syyskuussa. Osakeyhtiö on perustettu syksyllä.

Komentaja on Ruotsin puolustusvoimien lehdistöpäällikön Therese Fagerstedtin mukaan perustellut yritystä tulevaisuuden suunnittelulla armeijauran jälkeen. Lehdistöpäällikön mukaan yrityksellä ei ole vielä aktiivista toimintaa.

Entinen tiedustelujohtaja Linda Staaf vetää poliisin tutkimus- ja kehityshankkeita.

Puolustusvoimain komentajan ja poliisin johtoon kuuluvan Staafin parin vuoden takainen romanssi herätti suurta kiinnostusta mediamaailmassa. Kolmiodraamaan liittyi Staafin entinen kumppani tiedustelujohtajan virkaan Tukholman alueen poliisipäällikkö ja poliisiylijohtajan sijainen Mats Löfving, Staafin entinen kumppani.