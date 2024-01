”Jäälle ei ole mitään asiaa ilman naskaleita”, sanoo hengenpelastaja – katso viisi vinkkiä jäistä pelastautumiseen

Jäillä liikkujien määrä on Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan kasvanut. Varustautumatta jäille ei pidä mennä, ja vaaratilanteita olisi hyvä harjoitella ennakkoon.

Merimaskulainen Jani Kaatiala putosi viikonloppuna heikkoihin jäihin.

Onneksi onnettomuus ei käynyt yllättäin, vaan hän kokeili jäihin putoamista ulkovaatteet yllään pelastusharjoituksessa, ennen perinteisempää avantouintia ja saunaa.

– Tässä on hyvä päästä kokemaan, mitä se käytännössä oikeasti on. Joskus armeijassa olen kokeillut, mutta siitä on kunto ehkä jo heikentynyt. Ainakin kylmä tulee ja kastutaan, Kaatiala totesi ennen jäihin putoamista.

Kuuntele Jani Kaatialan tunnelmia ja mietteitä hyisestä mereen pulahtamisesta.

Merimaskulainen Jani Kaatiala kokeili jäihin putoamista Haastattelijana Artttu Kuivanen.

Jäillä liikkujan olisikin hyvä opetella jäistä pelastautumistaitoja valvotusti, turvallisissa olosuhteissa.

Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton puheenjohtaja Jukka Rantalan mukaan kaikille avoimia pelastautumisharjoituksia järjestetään kuitenkin kovin vähän.

Naantalin Merimaskussa vierasvenesatamaa ja kesäravintolaa pyörittävä Ville Vuorio lämmittää talvella saunaa avantouimareille.

Turvallinen jäällä liikkuminen nousi avantouinnin yhteydessä puheeksi, ja Vuorio päättikin järjestää matalan kynnyksen pelastautumisharjoituksen avantouinnin yhteyteen.

Rohkeita kokeilijoita riitti lauantaina, ja iltapäivän aikana jäihin putosi turvallisesti toistakymmentä uskaliasta jäillä liikkujaa.

Avaa kuvien katselu Halukkaat pääsivät kokeilemaan jäistä pelastautumista valvotuissa olosuhteissa. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Jäistä pelastautumista voi harjoitella turvallisesti myös ilman yleistä järjestettyä harjoitusta, kunhan sen tekee yhdessä kaverin kanssa.

– Avannon reunalle kaverin lisäksi naskalit ja hypotermiapussi mukaan. Toinen voi olla vielä vedessä, jos sattuu olemaan pelastuspuku. Periaatteessa näitä pystyy järjestämään pienelläkin vaivalla, Jukka Rantala kehottaa.

Jääretkelle ei pidä lähteä varautumatta

Jäihin hukkui Suomessa 12 henkeä viime vuonna. Se on neljä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton puheenjohtaja Jukka Rantalan mukaan myös jäällä liikkujien määrä on kasvanut.

Jäällä liikkujan onkin syytä tunnistaa vaaranpaikat ja varustautua jääretkeen kunnollisin varustein. Korkean lumikerroksen alla ei välttämättä ole paksua jääkerrosta, ja lumen alla voi olla sulaa tai esimerkiksi railo.

Avaa kuvien katselu Jukka Rantalan mukaan jäänaskalit ovat halpa henkivakuutus. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

– Naskalit ovat ehdoton vaatimus. Jäille ei ole mitään asiaa ilman naskaleita millään välineellä, Rantala sanoo.

Halvimmillaan noin kymmenen euroa maksavat naskalit ovat Rantalan mukaan ”halpa henkivakuutus”.

– Se on sama kuin autolla ajaessa laitetaan turvavyö kiinni, niin jäälle lähtiessä otetaan naskalit matkaan.

Jäänaskaleiden lisäksi jäällä liikkujan varusteista tulisi löytyä reppuun vesitiiviisti pakatut vaihtovaatteet. Hyvästä varautumisesta huolimatta jää voi kuitenkin pettää alta.