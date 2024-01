Herjaavat julisteet voivat olla rikos – toiseen ikävään vaali-ilmiöön ei pysty lailla puuttumaan, sanoo oikeusoppinut

Manipuloitujen vaalijulisteiden levittäminen saattaa täyttää kahden rikoksen tunnusmerkistöt, arvioi oikeusoppinut.

Yle kertoi aiemmin sunnuntaina, että presidenttiehdokkaiden Jussi Halla-ahon (ps.) ja Pekka Haaviston (vihr.) vaalimainoksilta näyttäviä tekaistuja julisteita on ollut esillä raitiovaunupysäkkien mainospaikoilla Helsingissä.

Molemmissa mainoksissa on ehdokkaiden kuvat, mutta niiden yhteyteen on lisätty solvaavia tekstejä. Halla-ahoa muun muassa nimitellään fasistiksi, ja Haaviston sanomaksi on ilmoitettu epätosi sitaatti.

Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta sanoo, että julisteilla saatetaan syyllistyä kunnianloukkaukseen.

– Selkeästi kyse on vanhoin termein sanottuna solvauksesta, eli mustamaalataan henkilöä aiheuttaen hänelle vahinkoa ja halveksuntaa. Siinä voi täyttyä kunnianloukkauksen kriteerit.

Halla-aho on aiemmin tehnyt rikosilmoitukset kahdesta henkilöstä, jotka nimittelivät häntä fasistiksi sosiaalisessa mediassa. Poliisi on aloittanut tapauksista esitutkinnan epäillyistä kunnianloukkauksista.

Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Myös vahingonkorvausten tuomitseminen on mahdollista, jos teosta on aiheutunut vahinkoa.

Mainospaikkojen väärinkäyttö voi olla rangaistavaa

Tatu Hyttisen mukaan manipuloiduissa vaalijulisteissa voi olla kyse myös toisesta rikoksesta, luvattomasta käytöstä.

Rikokseen syyllistyy silloin, jos käyttää toisen irtainta omaisuutta ilman lupaa.

Hyttinen huomauttaa, että bussipysäkillä olevat mainospaikat ovat jonkun hallussa, ja niitä luovutetaan maksua vastaan muiden käyttöön.

– Jos sinne menee laittamaan ilman lupaa mainoksen, niin silloin käyttää toisen irtainta omaisuutta luvattomasti.

Hyttinen sanoo, että teko kohdistuu silloin mainospaikan omistajiin, ei ehdokkaisiin tai heidän kampanjatiimeihinsä.

Luvattomasta käytöstä voi saada sakkoa tai neljästätoista päivästä yhteen vuoteen vankeutta.

Raitiovaunupysäkkien mainoksista vastaavan JCDecauxin toimitusjohtaja Elina Valtia kertoi aiemmin, että yhtiö tekee rikosilmoituksen aina, kun luvaton mainos huomataan.

Väärien numeroiden levittäminen netissä tuskin rikos

Lisäksi Yle kertoi perjantaina, että sosiaalisessa mediassa on levitetty vaalimainoksia, joihin on vaihdettu toisen ehdokkaan numero.

Esimerkiksi kadunvarsilla olevien aitojen fyysisten julisteiden tärvelemisen tai manipuloimisen voi katsoa olevan epäilty vahingonteko.

Netissä asia on toisin.

– Siihen ei pystytä puuttumaan millään pykälällä, Hyttinen arvioi.

Hän toteaa, että rikoslaissa säädetään rikoksista poliittisia toimintavapauksia kohtaan, mutta siihen liittyvät pykälät ovat vahvasti sidoksissa äänestystilanteeseen, eivät vaalimainontaan.

Hyttinen lisää, että yleinen kriittisyys sosiaalisessa mediassa vastaan tulevaa materiaalia kohtaan voisi olla parempi ratkaisu kuin rikoslain muuttaminen.

– Demokratiassa pitää luottaa myös siihen, että ihmiset ymmärtävät tarkistaa äänestyskopissa ehdokkaan oikean numeron.

Vaalihäirintä oli tapetilla myös eduskuntavaalien alla: