Pirkanmaalaiset ovat olleet innokkaimpia ennakkoäänestäjiä – etsi sinulle sopivin äänestyspaikka Ylen hakukoneella

Jo lähes kolmannes pirkanmaalaisista äänioikeutetuista on antanut äänensä presidentinvaalien ennakkoäänestyksessä. Koko maassa äänestysprosentti on 27,6.

Pirkanmaalaisista äänioikeutetuista 32,0 prosenttia on antanut äänensä presidentinvaalien ennakkoäänestyksessä. Koko maassa äänestäneitä on sunnuntain jälkeen 27,6 prosenttia.

Naiset ovat olleet miehiä halukkaampia äänestämään ennakkoon. Naisista 29,5 prosenttia on jo äänestänyt, miehistä 25,6 prosenttia.

Ennakkoäänestyspäivistä vilkkain on tähän mennessä ollut perjantai 19.1.2024.

Pirkanmaan jälkeen korkein äänestyprosentti on Satakunnassa (30,7). Vähiten on äänestetty Ahvenanmaalla (11,1).

Pirkanmaan korkein äänestysprosentti on Tampereella (35,4). Seuraavina tulevat Nokia (33,5) ja Ikaalinen (33,1). Alhaisinta uurnilla käymisen into on ollut Pirkanmaan kunnista Punkalaitumella (20,6).

Tiedot löytyvät oikeusministeriön vaalipalvelusta.

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys jatkuu 23.1. saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024.

Voit etsiä sinua lähimmän presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikan Ylen hakukoneella.

Ylen vaalikone löytyy osoitteesta yle.fi/vaalikone.