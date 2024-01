Kymijoen ulkoilureitti valittiin vuoden retkipaikaksi Matkamessuilla

Kymijoen ulkoilureitti on valittu yleisöäänestyksessä vuoden retkipaikaksi. Retkipaikka-sivuston järjestämässä äänestyksessä kohde sai 27 prosenttia kaikista äänistä.

Ääniä annettiin yhteensä melkein 5000 kappaletta. Mitalisijoille sijoittuivat Sallan kansallispuisto ja Punkaharju.

Voittaja julistettiin viikonloppuna Helsingin Matkamessujen yhteydessä.

Tämänvuotiset Matkamessut olivat menestyksekkäät koko Kymenlaakson alueelle, sillä Haminan Ulko-Tammio ja muut Itäisen Suomenlahden saaret valittiin vuoden kotimaan matkakohteeksi.

Saavutettavuus keskeistä

Äänestyksen teemana oli tänä vuonna retkeilykohteiden saavutettavuus. Kymijoen ulkoilureitille voi esimerkiksi hypätä suoraan junan tai bussin kyydistä. Myös Kouvolan ulkopuolelta reitille on helppo tulla, sillä reitti kulkee keskustan Matkakeskuksen ohitse.

– Lähiluonto on todella tärkeää, koska se on aina lähellä ja sinne voi lähteä matalalla kynnyksellä. On todella hienoa, että näin pitkä ja monipuolinen reitti on suoraan tavoitettavissa jopa junalla, sanoo Retkipaikan kehitysjohtaja Karoliina Kaski tiedotteessa.

Avaa kuvien katselu Kymijoen ulkoilureitti kulkee suurilta osin joen rannalla. Kuva: Kouvolan kaupunki

Kymijoen ulkoilureitti kulkee Kouvolan keskustan, Korian ja Kuusankosken välillä. Reitti on yhteensä 25 kilometriä pitkä ja valtaosa matkasta tehdään joen rannassa. Reitti soveltuu niin kävelyyn kuin pyöräilyynkin.

Reitillä on myös kolme esteetöntä osuutta, joissa reitillä pääsee liikkumaan myös pyörätuolilla ja lastenrattailla.

Ulkoilureitti valmistui vuonna 2022.