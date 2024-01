Venäjän viranomaiset niukkasanaisia maakaasuterminaalin tulipalosta – Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja: ”Johdolle varsin noloa”

Venäjän viranomaiset ovat olleet niukkasanaisia kaasuyhtiö Novatekin maakaasuterminaalissa syttyneestä tulipalosta. Asiasta kertoi Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen Ylen aamussa.

– Ei täällä mitenkään erityisen paljon ole sitä kommentoitu. Venäjän johdolle ja turvallisuuselimille on tietysti varsin noloa, että aina tuonne asti tällaisia lennokki-iskuja Ukraina pystyy toteuttamaan, Heiskanen kertoo.

Venäjällä Suomenlahden rannikolla sijaitsevan kaasuyhtiö Novatekin maakaasuterminaalissa syttyi tulipalo lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Syttymissyynä pidetään mahdollisesti drooni-iskua, mutta lennokkihavaintoja ei ole vahvistettu.

Ukrainan mukaan terminaaliin kohdistuvan drooni-iskun teki maan turvallisuuspalvelu.

Novatekin terminaali sijaitsee Laukaansuulla noin 110 kilometrin päässä Pietarista, lähellä Viron rajaa.

Heiskasen mukaan Pietaria ympäröivälle Leningradin alueelle kriittisen infrastruktuurin kohteisiin on julistettu kohotetun valmiuden tila. Viime viikolla myös Pietarin öljyterminaaliin kohdistui lennokki-isku.

Novatek on Venäjän suurin itsenäinen maakaasun tuottaja. Heiskasen mukaan on vaikea arvioida, kuinka laajoja vaikutuksia tapahtumalla on yhtiön toimintaan. Tulipalo vaikeuttaa terminaalin käyttöä, mutta yhtiöllä on Heiskasen tietojen mukaan terminaaleja myös lahden toisella puolella sekä arktisella alueella.

Ukraina on viime aikoina tehnyt useita lennokki-iskuja Venäjän maaperälle, muun muassa Moskovan alueelle. Heiskasen mukaan tapauksilla ei ole ollut suurta vaikutusta venäläiseen yhteiskuntaan, sillä viranomaiset ovat olleet tapahtuneista vaitonaisia.

– Eivät Venäjän viranomaiset halua niistä liian suurta numeroa nostattaa, koska ne tietysti herättäisivät huolestuneisuutta kansalaisissa, Heiskanen kommentoi.