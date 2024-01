Bryan Adams saapuu kesällä Tampereelle

Suomalaisten suosikkiartisti, kanadalainen Bryan Adams tulee kesällä esiintymään Tampereen areenalle.

Adams esiintyy Tampereella 5. heinäkuuta osana So Happy it Hurts -kiertuettaan. Alun perin Adams oli menossa kiertueella Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, mutta nyt myös Suomi sai oman konserttipäivänsä.

Kiertueen konserteissa Adams esittää suurimpia hittejään. Näitä ovat esimerkiksi Summer of 69, Heaven, Everything I Do (I Do It For You), Cuts Like A Knife ja Please Forgive Me.

Suomen konsertin liput tulevat myyntiin perjantaina 26. tammikuuta klo 11 Lippu.fi-palvelussa.

Suomessa Bryan Adams on nähty edellisen kerran maaliskuussa vuonna 2020. Silloin hän esiintyi Espoossa. Adams on esiintynyt aiemmin myös Tampereella.

Adams on saanut lukuisia palkintoja ja tunnustuksia, kuten kolme Oscar-ehdokkuutta, viisi Golden Globe -ehdokkuutta, Grammy-palkinnon ja 20 Juno Awards -palkintoa.