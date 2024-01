Helsingin yliopisto aikoo lopettaa antiikin kulttuurin opetusta – opiskelijat kysyvät, onko lähdettävä ulkomaille opiskelemaan

Kuvassa on muinaisia maalauksia, jotka on tehty ennen Vesuviuksen purkausta Pompejissa.

Helsingin yliopisto suunnittelee lakkauttavansa antiikin kulttuurin opetuksen, johon ovat sisältyneet antiikin materiaalisen kulttuurin ja antiikin Rooman ja Kreikan arkeologian ainealueet. Antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden on voinut suorittaa 15 tai 30 opintopisteen laajuisena.

Kokonaisuuden rahoitus, joka on tullut Suomen akatemialta, on päättymässä.

– Olemme keskustelleet, onko mahdollista panna siihen jostain rahoitusta. Mikään osasto ei halua, että esimerkiksi heillä vapautuva tehtävä siirrettäisiin tähän ja vähennettäisin jostain muualta. Meillä ei ole tässä tilanteessa tähän rahoitusta, kertoo Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa.

Kysymys on valinnaisesta opintokokonaisuudesta. Se ei ole tutkintorakenteeseen kuuluva pakollinen kokonaisuus.

– Meillä jatkuu latinan ja kreikan kielen ja kulttuurin, kirjallisuuden ja historian opetus entiseen tapaan. Tämä on normaalia opetuksen suunnittelua ja kehittämistä, opetusohjelman uudistamista, Hiidenmaa sanoo.

Helsingin yliopistossa voi opiskella esimerkiksi latinan kielestä ja Rooman kirjallisuudesta 180 opintopistettä laajan kandidaatin tutkinnon ja 120 opintopisteen maisteritutkinnon.

Helsingin yliopiston opintohallinnon tilastojen mukaan lakkautusuhan alla olevan 30 opintopisteen kokonaisuuden on suorittanut kaksi opiskelijaa vuodessa, ja 15 opintopisteen kokonaisuuden kolme opiskelijaa.

– Kannattaa huomata, että meillä opetetaan antiikin kulttuuria teologisessa tiedekunnassa, antiikin kielten, klassillisten kielten kreikan ja latinan yhteydessä. Opetetaan antiikin uskontoja, mytologiaa, taidehistoriaa, filosofiaa, kirjallisuutta, historiaa, antiikin perintöä Euroopan kielissä ja kulttuureissa. Meillä on hirveän monella tavalla antiikkia opetusohjelmassa, Hiidenmaa listaa.

Hiidenmaan mukaan opetusta, joka lakkauttamisen myötä menetetään, on löydettävissä, ei täsmälleen samanlaisena, mutta osittain, kielten, historian ja filosofian opinnoissa.

– Kyse ei ole vuosisataisesta traditiosta. Nämä kokonaisuudet tulivat tarjolle vuonna 2018, Hiidenmaa sanoo.

”On riski, että opiskelijat lähtevät ulkomaille”

Avaa kuvien katselu Aurinko laskee Blaunduksen muinaisen kreikkalaiskaupungin yllä Usakissa Turkissa. Kuva: Diego Cupolo/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Asian näkee toisin klassillisten aineiden opiskelijoiden ainejärjestö Symposion. Se on lähettänyt dekaanille kannanoton, jossa kuvaillaan, että antiikin kulttuurin opetuksen lopettaminen Helsingin yliopistossa tarkoittaisi 1700-luvulla alkaneen opetusperinteen päättymistä koko Suomessa.

– Antiikin kulttuuria tai klassillista arkeologiaa ei opeteta Suomessa missään muualla. Jos luento-opetus loppuu Helsingissä, se loppuu koko Suomessa. Riski on, että opiskelijat lähtevät ulkomaille, sanoo puheenjohtaja Sofia Vierula Helsingin yliopiston antiikin kielten ja kulttuurien ainejärjestö Symposionista.

Hiidenmaa tunnustaa, ettei hän tunne tätä asiaa tarkkaan. Turun yliopistossa on klassillisten kielten ja antiikin opetusta.

– Kaikki yliopistot voivat kehittää näitä haluamallaan tavalla. Surullista on se, että muissa yliopistoissa lopetetaan ensin, sitten kaikki on Helsingin varassa, sitten Helsinki on se, jota nuhdellaan, Hiidenmaa sanoo.

Mutta onko 1700-luvulta alkanut perinne katkeamassa Helsingin yliopistossa?

– Antiikin kielten, kulttuurien ja historian opetus ei ole häviämässä. En näe, että yksittäisten kurssien poistaminen olisi niin dramaattista kuin tässä halutaan kuvata. On liioittelua sanoa, että tämä valtavan hieno traditio katkeaa tähän, Hiidenmaa näkee.

Avaa kuvien katselu Mosaiikkiin on kuvattu roomalainen soturi hevosvaunuissa. Kuva: All Over Press

Vierulan mukaan kursseilla on ollut valtavasti opiskelijoita.

– Ne ovat olleet suosittuja arkeologien, taidehistorian ja historian opiskelijoiden, kielten opiskelijoiden ja Lähi-idän kulttuurien opiskelijoiden keskuudessa.

Vierulan mukaan kursseja on järjestetty verrattain vähän, sillä opetusresurssit ovat olleet hyvin pienet.

– Kokonaisuuksia on ollut vaikea suorittaa nopeasti, Vierula sanoo.

Symposion tapaa dekaanin useiden humanististen alojen järjestöjen kanssa. Järjestö tekee myös kaikkien allekirjoitettavissa olevan kansainvälinen adressin tällä viikolla ja järjestää asiasta kaikille avoimen keskustelutilaisuuden.

Sipilän säästökuuri näkyy

Opiskelijat ovat saaneet ilmoituksen, että opintokokonaisuudet loppuisivat kesällä. Esillä on ollut vuoden tai kahden vuoden siirtymäaika.

– Tiedot ovat meille hieman epäselviä. Olen itse saanut eniten opiskelijapalautetta siitä, että miten jo aloitetut opintokokonaisuudet voi tehdä loppuun, Vierula sanoo.

– Meidän näkökulmasta tämä on pitkään jatkunut tilanne. Lehtoraatti on jätetty täyttämättä vuonna 2018, toinen lehtoraatti vuonna 2020 ja kolmas lehtoraatti 2021. Ei voi oikein enää perustella sillä, että tämä summittaisesti kohdistuisi juuri meidän alaan, Vierula sanoo.

Kreikan kielessä ja kirjallisuudessa oli aiemmin kaksi lehtoria, nyt yksi. Toisen lehtorin paikalla on kreikan professori. Latinan kielessä ja Rooman kirjallisuudessa oli kaksi lehtoria, toisesta tuli professori.

– Siinä vaiheessa ei pystytty täyttämään toista lehtoraattia. Tämä oli osa [Juha Sipilän (kesk.)] hallituksen päätöstä 2016 panna yliopistot säästökuurille. Helsingin yliopisto menetti 100 miljoonaa euroa, Hiidenmaa muistuttaa.

Neljässä vuodessa Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta menetti kolme miljoonaa euroa.

– Se on ollut rankka säästökuuri. Meidän tiedekunnassamme on vuodesta 2016 alkaen jouduttu jättämään täyttämättä monia tehtäviä, Hiidenmaa perustelee.