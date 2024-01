Peltiä rytisee Varsinais-Suomessa urakalla – onnettomuuksissa mukana myös raskaita ajoneuvoja

Onnettomuuksia on sattunut Turku–Helsinki-moottoritiellä, sekä 9-tiellä, 10-tiellä, Turun kehätiellä ja Salossa.

Turun seudulla on sattunut maanantaina useita liikenneonnettomuuksia.

Onnettomuudet alkoivat jo aamulla. Kello kymmeneltä 9-tiellä Liedossa Jäkärlän liittymän ja Pahkan risteyssillan välillä sattui onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo.

Yksi ajokaista oli suljettu aamulla ja aamupäivällä liikenteeltä Tampereen suuntaan ajettaessa. Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan kyseessä oli keskikaiteeseen osunut kuorma-auto. Henkilövahinkoja ei sattunut.

Onnettomuudet lähes samaan aikaan Kaarinassa ja Liedossa

Lisäksi ykköstiellä Kaarinassa ja 10-tiellä Liedossa sattui noin kello 10.30 lähes samanaikaisesti kaksi onnettomuutta.

Ykköstien onnettomuus sattui Kaarinassa Paimion Tammisillan liittymän ja Kaarinan Kirismäen liittymän välillä. Kaksi henkilöautoa osui keskikaiteeseen. Henkilövahinkoja ei sattunut.

10-tien onnettomuus sattui Liedossa Mäentaan ja Tarvasjoen välillä. Kuorma-auto suistui ulos tieltä.

Pelastuslaitos on poistunut kaikilta kolmelta onnettomuuspaikalta.

Puoliltapäivin rytisi Salossa ja Turun kehätiellä

Salossa sattui kello 12 jälkeen onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Onnettomuus sattui tiellä 224 Marttilan ja Salon Halikon välillä.

Tieliikennekeskuksen mukaan rekka on kaatunut tielle ja tie on suljettu liikenteeltä toistaiseksi. Autoilijoita kehotetaan käyttämään muita reittejä.

Tarkempi onnettomuuspaikka on Sauvonkylästä 1,4 kilometriä Taatilantien suuntaan. Pelastuslaitos on paikalla ja käynnissä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan pelastuslaitos ohjaa liikennettä ja paikalle odotetaan hinausautoa.

Lisäksi Turun Kehätiellä sattui noin kello 12.30 onnettomuus Nesteentien ja Telakkatien välillä. Tilannekeskus kertoo, että kyseessä on lumipenkkaan ajanut pakettiauto.

Myöskään Salon ja Turun kehätien onnettomuuksissa ei ole sattunut henkilövahinkoja.

Ajokeli on Varsinais-Suomessa erittäin huono lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten teiden vuoksi.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 13.06