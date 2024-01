Hoitajaliitto päättää poliittisista työtaistelutoimista ehkä jo tänään - Tehyn puheenjohtaja Rytkönen: Koko keinovalikoima käytössä

Tehyn valtuusto on päättänyt yksimielisesti, että hallitus ja puheenjohtajisto voivat linjata poliittisista työtaistelutoimista. Liiton hallitus ryhtyy valmistelemaan toimia pikavauhtia ja päätöksiä pitäisi syntyä vuorokauden kuluessa.

Tehy edustaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöitä.

Myös Superissa puheenjohtajalla on valtuudet päättää työtaistelutoimista. Super edustaa muun muassa lähihoitajia.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan liitolla on koko keinovalikoima käytössä. Tarkempiin toimiin hän ei kuitenkaan vielä ota kantaa.

– Meillä on koko patteristo käytössä. Työtaistelukeinoihin on laajat mahdollisuudet ja niitä käytetään tarpeen mukaan.

Naisvaltaisen alan ammattiliitolle erityisen kova pala on hallituksen ajama vientivetoinen työmarkkinamalli.

Työministeri Arto Satonen (kok.) ilmoitti viime viikon tiistaina, että hallitus alkaa valmistella lakia vientivetoisesta työmarkkinamallista.

Hallitusohjelmakirjauksen eteneminen lakimuutokseksi merkitsee, että valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan sovintoehdotus ei voi jatkossa ylittää yleistä palkkalinjaa.

Tehy arvioi, että vientivetoisen työmarkkinamallin seurauksena jo valmiiksi vakavasta työvoimapulasta kärsivillä sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa vapaa sopiminen päättyy ja hoitajat päätyvät ikuiseen palkkakuoppaan.

Rytkösen mukaan Petteri Orpon (kok.) koko hallitusohjelma on tehyläisille kylmää kyytiä. Liitto toivoo, että hallitus pistäisi jäihin esimerkiksi vientivetoista palkkamallia koskevat suunnitelmansa ja antaisi aidon tilan työmarkkinaosapuolten välisille neuvotteluille.

– Kyllä tämä palkkamonttulaki on sellaista myrkkyä, että Tehyn valtuusto on antanut meille valtuudet toimia. Ja näin me nyt aiomme tehdä, Rytkönen päättää.