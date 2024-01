Autoilijat tuohtuivat lumen kasaamisesta ajoväylien reunaan – näin Stara ja kaupunki vastaavat

Runsas lumentulo nostaa hien monen autoilijan otsalle pääkaupungissa.

Kadunvarsien pysäköintitila pienentyi, kun lunta kasattiin ajoväylien reunaan. Osa autojen omistajista tuohtui tilanteesta.

Liikelaitos Staran mukaan edelliset auraukset on saatu tehtyä. Lunta poistetaan nyt vaarallisista paikoista, joissa lumi tuo näköesteitä, kuten suojateiden läheltä.

– Kaupungilla ei ole velvollisuutta tarjota pysäköintipaikkoja. Jos kadunvarteen ei pysty pysäköimään, sinne ei voi pysäköidä. Oman pysäköintipaikan voi lapioida ja ajaa siihen, sanoo yksikönjohtaja Ville Alatyppö Staran kaupunkitekniikan ylläpidosta.

Alatyppö muistuttaa, että on myös paljon yksityisiä pysäköintihalleja ja -luolia, joita voi käyttää.

– Siellä lumi ei ole haitaksi. Se on helpoin keino. Tiiviisti rakennetussa kaupungissa ei ole tilaa aurata tai säilyttää lunta.

Stara huolehtii tie- ja katualueiden aurauksista kantakaupungissa Lauttasaaresta Kulosaareen Kehä I:lle saakka. Lauttasaaressa ja Kehä I:sen läheisyydessä Staralla on kokonaisvastuu kaikista aurauksista, mutta kantakaupungin alueella kiinteistöt huolehtivat jalkakäytävien kunnossapidosta.

– Kantakaupungissa kiinteistöjen omistajille kuuluvat auraukset, liukkauden torjunta ja ajoradoilta jalkakäytävän viereen auratun lumen poiskuljetus, Alatyppö sanoo.

Kaupunki siirrättää katualueen pysäköintipaikoilta autot pois, koska siirrot kuuluvat viranomaisille. Siirtojen jälkeen kaupunki auraa lumen jalkakäytävän reunaan, mutta lumen poiskuljettaminen jää kiinteistöille.

Avaa kuvien katselu Helsinki on Staran yksikönjohtaja Ville Alatypön mukaan maltillinen pysäköinnin hinnoittelussa. Hän vertaa Yhdysvaltojen Manhattaniin, jossa pysäköinti yöltä maksaa yli 100 dollaria. Kuva: Reeta Cremin / Yle

Lumenkuljetusralli jatkuu

Alatypön mukaan lumen kuljetusta tehdään jokaisen lumisateen jälkeen.

– Se on valtava ruljanssi. Satoja katuja, joilta autot on hinattava pois, ja lunta on kärrättävä vastaanottopaikoille. Yhteistyö kiinteistöhuoltojen kanssa on toiminut vuosikymmeniä, Alatyppö sanoo.

Helsinkiin on luvassa lisää lunta. Alatypön mukaan uusi lumi ehditään aurata, mutta lumen poiskuljettamiseen pitäisi saada lisää kuorma-autoja.

– 98 prosenttia kuorma-autoista on aliurakoitsijoilta. Pienemmät liikkeet auttavat meitä lumiurakassa.

Helsingin kaupungin tiimipäällikkö Tarja Myllerin mukaan tänä talvena on ajettu jo 54 000 lumikuormaa, kun kolmena edellisenä talvena niitä on ajettu koko talvena 100 000–150 000.

Myllerin mukaan lumia on ajettu Viikkiin, Kivikonlaitaan, Herttoniemeen, Kyläsaareen, Malmille, Maununnevalle, Oulunkylään ja Vuosaareen.

– Kaupungin omat urakoitsijat kaatavat lunta Hernesaaresta mereen koekäyttöisesti, sillä toiminnalle on saatu ympäristölupa. Lähiviikkoina Hernesaari avataan myös muille, Myller sanoo.

Avaa kuvien katselu Helsinkiläinen Sinikka Ojala on kaivanut autoaan hangesta perjantaista alkaen, sillä kadun lumi puhdistetaan tulevana keskiviikkona. Ojala ei ole juuri ajanut koko talvena, koska hän ei halua tehdä lumitöitä ja pelkää, ettei saa pysäköintipaikkaa. Kuva: Reeta Cremin / Yle

Pysäköintimaksut ovat nousemassa

Helsinkiläiset voivat lunastaa asukaspysäköintitunnuksen. Se oikeuttaa pysäköimään asukaspysäköintipaikoilla, mutta ei takaa pysäköintiruutua. Jos autoja on paljon tai paikka on täynnä lunta, pysäköinti on hoidettava muutoin.

Kaupungin asukaspysäköintitunnus maksaa kantakaupungissa 60 euroa ja vähän kauempana 45 euroa kuukaudessa. Hinta saattaa nousta kaupungin päätösten mukaan enimmillään jopa 15 prosenttia tämän vuoden joulukuussa.

– Uudet hinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta päätös siirtymisestä palvelutason mukaiseen hinnoitteluun on olemassa, sanoo liikenneinsinööri Juha Hietanen Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta.

Kevään aikana tehdään käyttöastelaskentoja, joilla selvitetään kunkin alueen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Jatkossa hinnat saattavat poiketa eri asukaspysäköintialueilla käyttöastelaskentojen tulosten mukaan.

– Tulosten perusteella päätetään, nousevatko hinnat ja millä alueilla. Jos käyttöasteet ja asukaspysäköintitunnusten määrät eivät ole riittävän korkeita, hinnat eivät nouse.

Avaa kuvien katselu Helsingin lakaisupalvelun Mika Männistö on yksi Staran aliurakoitsijoista. Kuva: Reeta Cremin / Yle

Helsingin tavoitteena on saada yksityiset pysäköintitalot houkuttelevammiksi vaihtoehdoiksi nykytilanteeseen verrattuna sekä lisätä keskusta-alueella joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi kaupunki haluaa, että kaduilla ei ole ajoneuvoja pidempiaikaisessa säilytyksessä.

– Lyhyemmät matkat olisi parempi tehdä kestävillä liikkumismuodoilla ja käyttää autoa vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeellista.