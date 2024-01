Tämä mies tekee Saksassa työtä, joka vaatii piilopaikan – muistolaatat natsien uhreille valmistuvat äärioikeiston uhan alla

Michael Friedrichs-Friedländerin työpajan sijainti on salainen.

BERLIINI Ihan tavallisen autotallin ovi tavallisessa lähiössä aukeaa. Surusilmäinen mies pyytää lempeästi tihkusateesta lämpimään.

Ovi kolahtaa perässä kiinni, eikä sitä osaa avata kukaan muu kuin kuvanveistäjä Michael Friedrichs-Friedländer ja hänen apulaisensa.

Lukon pitää olla tukeva siltä varalta, että ovelle saapuu kutsumattomia vieraita. Myös autotallin sijainti on salaisuus.

Friedrichs-Friedländer ei ota riskiä, että äärioikeistoradikaalit tai juutalaisvihamieliset saisivat vihiä hänen työpajastaan.

Täällä Friedrichs-Friedländerin autotallissa syntyy nimittäin valtaosa Euroopan kaupunkien ja kylien kaduille asennetuista ”kompastuskivistä”. Ne muodostavat tiettävästi maailman suurimman hajautetun muistomerkin.

Avaa kuvien katselu Michael Friedrisch-Friedländer leikkaa metallisaksilla messinkilevyn oikeaan muotoon. Sitten hän lyö jokaisen kirjaimen erikseen messinkilevyyn. Sen jälkeen valetaan sementistä katukivenmuotoinen ”kivi”, jonka ympärille levy naputellaan. Kuva: Anna Karismo / Yle

Kompastuskivet (saks. Stolpersteine) ovat katuihin upotettuja messinkisiä laattoja, joilla muistetaan natsien murhaamia juutalaisia, romaneja, homoja, kehitysvammaisia, slaaveja... Natsit tappoivat yhteensä yli kymmenen miljoonaa ihmistä, joista suurin osa oli juutalaisia.

Kompastuskivien isä on taitelija Gunter Demnig. Demnig nikkaroi ensimmäisen kompastuskiven Kölnin kaupungintalon edustan jalkakäytävään marraskuussa 1992, jolloin tuli kuluneeksi 50 vuotta natsijohtaja Heinrich Himmlerin määräyksestä karkottaa romanit pysyvästi Saksasta.

Demnigin muistolaatta sai suosiota, ja seuraavina vuosina hän laajensi ideansa jatkuvaksi projektiksi. Motoksi tuli ”yksi uhri, yksi kivi”. Lopulta tilauksia alkoi sadella sellaista tahtia, että Demnig pyysi Friedrichs-Friedländeriä avuksi vuonna 2005.

– Kompastuskiviin ei kaadu, mutta jos kompastuu ja lukee laatassa olevan tekstin, on kumarrettava uhrin edessä, Demnig on selittänyt haastatteluissa.

Avaa kuvien katselu Kompastuskivien päällä oleviin messinkilevyihin taotaan rei'ityskirjasimilla ja vasaralla holokaustin uhrien nimet, syntymäajat, ammatit, kyydityspäivät ja lopullinen kohtalo. Muistolevyjä tukemaan valetaan betonikuutio. Kuvassa olevat kuutiot muurataan Hampurin katuihin. Kuva: Anna Karismo / Yle

Parissakymmenessä vuodessa Friedrichs-Friedländer on takonut ja valanut lähes 89 000 kompastuskiveä, joita on Euroopan kaduilla jo 32 maassa. Hänen pajaltaan on peräisin siis valtaosa kaikista yli sadasta tuhannesta asennetusta kompastuskivestä.

– Sitten vasta, kun tästä tulee rutiinia ja lakkaan välittämästä näiden ihmisten kohtaloista, lopetan, 73-vuotias Friedrichs-Friedländer sanoo.

Pisimpään hän kertoo viipyvänsä pienten lasten muistolaattojen äärellä. Niitä takoessa pitää välillä käydä ulkona haukkaamassa happea.

Hän ei myöskään siirry suoraan työpäivän päätteeksi yläkertaan kotiinsa vaan tekee välissä jotain muuta tyhjentääkseen päänsä ajatuksista.

– Vasaralla kirjain kirjaimelta, numero numerolta lyödessäni varmistan, että näitä ihmisiä ei unohdeta. Aina nämä kohtalot liikuttavat.

Friedrichs-Friedländer ja hänen kaksi työntekijäänsä takovat runsaat sata kiveä viikossa. Nyt on valmisteilla kymmenien kompastuskivien erä Hampuriin.

Avaa kuvien katselu Kompastuskivet ovat synnyttäneet jo perinteitä. Kristalliyön muistopäivänä 9. marraskuuta monilla saksalaisilla on tapana viedä kukkia ja kynttilöitä kotikadullaan olevien muistolaattojen viereen. Kuva: Anna Karismo / Yle

Jokaisen laatan kaiverrus alkaa paikallisella kielellä ”Tässä asui...”. Sen jälkeen tulee nimi, syntymäaika ja lopullinen kohtalo – jota usein ei tiedetä. Joillekin kohtalo oli kyyditys toiseen maahan, toisille itsemurha.

Osa muistolaatan saaneista on jopa vapautunut keskitysleiriltä, mutta suurimmassa osassa laatoista lukee viimeisenä: murhattiin.

Yksi kivi maksaa 120 euroa perille toimitettuna Saksassa.

– Ne ovat halpoja. Materiaalikulujen jälkeen tuntipalkka on pieni, Friedrichs-Friedländer sanoo.

Kullanväriset kivet sijoitetaan yleensä kotien ja talojen eteen, joista ihmiset pakkosiirrettiin tuhoamisleireille tai joissa asuessaan he tekivät itsemurhan.

– Monille keskitysleireillä kuolleille ei ole hautoja. Siksi kompastuskivet ovat joillekin omaisille tärkeitä paikkoja.

Avaa kuvien katselu Suomesta Gestapolle luovutetun Kollmannin perheen kompastuskivet sijaitsevat Helsingissä Munkkiniemen puistotie 18:n edustalla. Kuva: Staffan von Martens / Yle

Kiviä löytyy kaduilta Suomesta Sisiliaan ja Norjasta Ukrainaan. Helsingissä on natsi-Saksaan luovutettujen juutalaisten muistoksi seitsemän kompastuskiveä.

Juutalaisten joukkotuhon historia Kansallissosialistit eli natsit alkoivat valtaantulonsa jälkeen 1933 säätää juutalaisvastaisia lakeja.

Vuonna 1939 juutalaisia alettiin siirtää Saksasta ja Itävallasta Puolan gettoihin. Juutalaisten joukkotuho alkoi 1941.

Natsijohtajat sopivat vuonna 1942 juutalaisten laajamittaisesta ja järjestelmällisestä murhaamisesta ”lopullisena ratkaisuna”.

Keskitysleireistä suuri oli Auschwitz, jossa tapettiin kolmen vuoden aikana 1,1 miljoonaa ihmistä. Leirillä teetettiin myös pakkotyötä useille saksalaisyrityksille.

Auschwitz oli toiminnassa tammikuun 27. päivään asti vuonna 1945. Sen vapauttivat venäläiset sotilaat.

Avaa kuvien katselu Kompastuskivien isä on saksalainen taiteilija Gunter Demnig, joka yleensä muuraa kivet katuun. Tammikuun puolivälissä hän kiinnitti laatan maahan Venetsiassa. Kuva: MvS / SplashNews.com

Kompastuskivet ovat aiheuttaneet myös ristiriitoja. Kiinteistönvälittäjät ovat väittäneet, että ne laskevat vieressä olevien talojen arvoa.

Esimerkiksi kansallissosialismin syntymäkaupunkina tunnettu München on päättänyt olla käyttämättä julkista rahaa kiviin alun perin juutalaisaktivistin toivomuksesta. Peruste on, että muistolaatat katukivien päällä halveeraisivat kuolleita juutalaisia lisää, kun näiden nimien päällä kävellään.

Münchenin katuihin onkin upotettu vain yksityisten tilaamia kompastuskiviä, kun muualla ne ovat yleensä kaupunginosien ja alueiden hankkimia.