JYPin ympärillä pyörivä mediasirkus on joukkueelle voimavara, uskoo valmentaja: ”Me versus everybody”

JYPin tuore päävalmentaja myöntää, että joukkue on vaikeassa paikassa. Hän uskoo, että pahin myllerrys on jo ohi.

Jyväskyläläisen jääkiekkojoukkue JYPin edellisen päävalmentajan Jukka Rautakorven yllätyspotkuista on vierähtänyt aikaa kuukausi. Se ei ole ollut kaikista helpointa aikaa uudelle päävalmentajalle Mikko Heiskaselle, joka myöntää että pääkopassakin on ollut kaikenlaisia myllerryksiä.

– Itse koen, että tästä nyt on selvitty, Heiskanen kommentoi.

Päävalmentajan silmin se tärkein eli kaukalossa voittaminen on jäänyt vielä puuttumaan. Rautakorven lähdettyä joukkue on hävinnyt kymmenen peliä ja voittanut vain kaksi.

Se ei Heiskasta vaikuta lannistavan. Hän nauttii jokaisesta päivästä uudessa työssään.

Kuukausi takaperin ensimmäisessä haastatelussaan päävalmentaja sanoi, että ”nyt pidetään hauskaa”. Ihan samoja sanoja hän ei käyttäisi enää uudestaan, mutta pitää kiinni siitä, että työssä pitää olla mukavaa.

– Jos harmittaisi mennä hallille, niin ei silloin kannattaisi mennä.

Enemmistö peleistä pitäisi voittaa

Seuralla ja valmentajalla on nyt näytön paikka, sillä runkosarjan pelejä on enää 19 jäljellä, ja pudotuspelipaikkaan on vielä matkaa.

Heiskasen strategiassa joukkue menee viiden pelin erissä: kolme viidestä pitää vähintään voittaa, että pisteet riittävät jatkoon. Silti päävalmentajan mukaan viiden nipuissakin ottelut käydään peli kerrallaan.

– Palkinto tulee sitten, jos se tulee.

Mediahuomio on ollut viime kuukauden ajan tiukasti JYPissä. Rautakorven potkujen jälkeen tähtipelaaja Sami Niku halusi yllättäen julkisuudessa tuntemattomista syistä purkaa sopimuksen seuran kanssa. Rautakorven potkuja edelsi seurapomo Jukka Seppäsen poikkeukselliset julkiset puheet siitä, että joukkueen pitäisi esimerkiksi pelata pelipaikatonta jääkiekkoa.

Mediamylly jauhaa

Heiskasen kausi valmentajana on siis alkanut melkoisen suurennuslasin ja mediamylläkän alla. Päävalmentaja ei allekirjoita kaikkia juttuja, joita seurasta ja sen kulisseissa tapahtuvista valtapeleistä on kirjoitettu.

– Osa on totta ja osa ei. Kyllä siellä paljon on myös valheellista, Heiskanen kommentoi huhumyllyä.

Mediamylly on saattanut vaikuttaa joukkueeseen positiivisestikin, tai näin ainakin päävalmentaja haluaa uskoa.

– Me olemme kääntäneet sen pukukopissa voimavaraksi. Semmonen asenne, että me versus everybody, Heiskanen lataa.