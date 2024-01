Kuvauspaikaksi mieliviä seutuja riittää – Lappi suunnittelee omaa kannustinta elokuvien tekijöiden houkuttelemiseksi

Kisa elokuvien ja tv-sarjojen kuvauksista käy kuumana. Monella seudulla Suomessa on jo käytössä alueellinen tuotantokannustin, ja joukkoon suunnittelee liittyvänsä myös Lappi.

Lapin elokuvakomissio valmistelee alueellisen tuotantokannustimen käyttöönottoa ensi vuoden alussa. Tavoitteena on, että Lappiin saataisiin entistä enemmän ja suurempia elokuva- ja tv-tuotantoja. Lapin eksotiikka kyllä puree, ja se tuo tietyn määrän tuotantoja, mutta elokuvakomissio haluaa saada kannustimen lisähoukuttimeksi.

– Jos tällä hetkellä tuotannot käyttävät Lapissa muutaman miljoonaa euroa vuodessa, niin voidaan kysyä, haluaisimmeko, että alueella kulutettaisiin tuotantoihin kymmeniä miljoonia. Jos vastaus on kyllä, niin silloin kannustin on ehdottoman tärkeä, hankepäällikkö Antti Toiviainen luonnehtii.

Toiviainen huomauttaa, että myös tekninen kehitys alleviivaa kannustimen merkitystä kuvauspäivien saamisessa.

– Digitaalisten mahdollisuuksien vuoksi ei välttämättä tarvitse tulla alueelle kuvaamaan niin paljon, vaan tuotantoa voidaan tehdä studioissa. Tässäkin mielessä kannustin on ehdottoman tärkeä.

Läpinäkyvä järjestelmä kertoo aluetaloudelliset hyödyt

Audiovisuaalisen tuotannon alueellinen kannustin on Suomessa käytössä ainakin kuudella seudulla. Kannustin merkitsee sitä, että tuotantoyhtiölle voidaan palauttaa osa kuvauspaikkakunnalla syntyneistä kuluista.

Kannustinprosentti vaihtelee seuduittain 10:n ja 25 prosentin välillä. Tarkoitukseen varattu budjetti vaihtelee sekin huomattavasti; esimerkiksi Oulussa määrä on 200 000 euroa, Tampereella miljoona euroa.

Yksi kannustinjärjestelmän eduista on sen läpinäkyvyys.

– Järjestelmän kautta pystytään laskemaan jokainen euro, joka alueelle on tullut. Tiedetään siis tasan, tarkkaan, paljonko rahaa on investoitu ja paljonko tuotanto on tuonut ja millaisessa muodossa tuotot tulevat takaisin alueelle, Toiviainen kertoo.

”Ei avustus, vaan sijoitus”

Lapin elokuvakomissio puhuu kannustimesta mielellään sijoituksena, ei avustuksena. Pieni vastaantulo kustannuksissa voi tuoda alueelle huomattavasti tuloa, kun tuotantoyhtiöt ostavat erilaisia palveluja ja työllistävät ihmisiä.

Toiviainen kertoo esimerkin aluetaloudellisista vaikutuksista Tampereelta, jossa hän on aiemmin työskennellyt samojen asioiden parissa.

– Tampereella on käytetty neljän-viiden vuoden aikana kannustinrahana noin kolme miljoonaa euroa ja se on tuonut alueelle noin 30 miljoonaa euroa palkkoina ja erilaisina palveluostoina, hotellimajoituksina, ravintolapalveluina.

Hyötyihin Toiviainen laskee myös yhteisölliset edut ja vaikutuksen imagoon.

– Asukkaat saavat positiivista signaalia, kun kuvausryhmät liikkuvat alueella. Voidaan olla ylpeitä omasta paikkakunnasta ja osaamisesta. Lisäksi vielä imagotekijä, siis halutaanko olla audiovisuaalisen alan kärjessä, mikä säteilee sitten myös alueen kaikkeen kiinnostavuuteen ja matkailuunkin.

Avaa kuvien katselu Lapin elokuvakomission hankepäällikkö Antti Toiviainen toivoo, että Lappiin saadaan tuotantokannustin. Hänen mielestään järjestelmän jatkuvuus on tärkeää, jotta tuotannoista päästään neuvottelemaan hyvissä ajoin. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Miten iso kannustimen merkitys voi kuvauspaikan valinnassa olla?

– Kyllä Oulu kannustimineen on vetänyt puoleensa sellaisia tuotantoja, jotka muuten olisivat mahdollisesti tulleet Lappiin. Ja Tampereella on kannustimen ansiosta kuvattu esimerkiksi Lahteen ja Ruotsin saaristoon sijoittuvia tuotantoja.

Kannustin on lisännyt tuotantoja Oulussa

Oulu otti kannustimen käyttöön vuonna 2021. Ennen sitä alueella tehtiin vuodessa yksi tai kaksi tuotantoa – viime vuonna kannustin myönnettiin jo kuudelle tuotannolle.

Pohjois-Suomen elokuvakomission av-tuotantojen asiantuntija Reetta Turula kertoo, että kannustin on avannut Oululle neuvottelumahdollisuuksia ja antanut joissain tapauksissa pientä etua esimerkiksi Lappiin verrattuna.

– Lappi on kuvauslokaationa niin uniikki, että tuotannot menevät sinne jo pelkästään maisemien perässä. Meidän seudullamme ei voi laskea pelkkien kauniiden maisemien varaan. Kannustin on edistänyt tavoitettamme kehittää av-alaa, kohentaa freelancereiden työllistymistä sekä luoda työmahdollisuuksia paikallisille tuotantoyhtiöille, Reetta Turula arvioi.

Turvaisi myös alueen yritysten saatavia

Kannustin merkitsisi myös turvaa yrityksille, jotka tuotantoyhtiöille palvelujaan myyvät. Kannustinrahan voi saada vain maksettujen laskujen perusteella, joten tuotantoyhtiöt tuskin jättävät suorituksiaan roikkumaan.

Laskuepäselvyyksistä kohuttiin esimerkiksi viime vuonna Lapissa Constellation-sarjan kuvausten jälkeen.

Järjestelmän jatkuvuus on tärkeä

Lapin kannustinjärjestelmä pyritään valmistelemaan tämän vuoden aikana niin, että se saadaan käyttöön viimeistään ensi vuonna.

Kannustimen prosenttimäärää ja kannustimeen varattavaa rahamäärää Toivainen ei vielä uskalla arvioida, koska asian valmistelu on kesken. Rahoitus on alkuvaiheessa kuntien varassa. Lapin elokuvakomissio toimii markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandissa, jonka omistajia ovat useat Lapin kunnat, kuntayhtymät tai kuntien kehittämisyhtiöt.

Toiviainen pitää tuen jatkuvuutta jopa tärkeämpänä kuin vuosibudjetin suuruutta.

– Toivottavasti voisimme sopia esimerkiksi kolmen vuoden budjetista, jotta voisimme etupainotteisesti markkinoida Lappia kuvauspaikkana.

Toivainen väläyttää myös mahdollisuutta porrastaa kannustinta vuodenajan mukaan. Turistisesongin ulkopuolella, erityisesti kesällä, kannustinprosentti voisi olla korkeampi kuin talvella.

Kansallisellekin tuelle on kova kysyntä

Suomessa on käytössä myös audiovisuaalisten tuotantojen kansallinen kannustin. Syksyllä av-ala kauhistui hallituksen aietta poistaa tuki kokonaan. Lopulta kansallinen kannustin palautettiin budjettiin.

– Epäselvässä tilanteessa ehdittiin jo menettää kansainvälisiä tuotantoja tältä vuodelta pois Suomesta, Toiviainen sanoo.

Hänen mukaansa Suomea ja Lappia kohtaan tunnettavaa vetovoimaa kuvaa se, että kun kansallisen kannustimen haku alkoi, kaikki rahat jaettiin jo ensimmäisenä päivänä.