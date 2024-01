Lumiraivo repesi Kouvolassa: asukkaat ovat heitelleet auraajia lumikökkäreillä ja uhanneet turpaanvedolla

Kouvolan kaupungilta on joutunut olemaan yhteydessä poliisiin auraajien kokeman uhkailun takia. Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttulan mukaan auraajia on uhkailtu ja heidän koneitaan on heitelty lumikökkäreillä.

– Asiallinen palaute on ok, mutta ei se, että uhkaillaan töitä tekeviä ihmisiä turpaanvedolla, Perttula sanoo.

Auraajat kohtaavat uhkailijoita lähinnä pientaloalueilla.

Kaupunkien kadut määritellään kunnossapidossa eri luokkiin esimerkiksi liikennemäärien mukaan. Viimeisimpien joukossa ovat muun muassa asuinaluille päättyvät umpikujat, kun taas pääkadut aurataan ensimmäisenä myös Kouvolassa.

Lumiraivo tuttu ilmiö

Perttulan mukaan lumiraivo on joka talvi vastaantuleva ilmiö. Hän osin ymmärtää ärsytyksen.

– Kun tulee paljon lunta, niin eihän se kivaa ole.

Perttula toivoo asukkailta kärsivällisyyttä ja työrauhaa kunnossapidon työntekijöille, sillä auraajien työ on kovan lumisateen jäljiltä kiireistä.

– Kyllä he kaikki parhaansa yrittävät.

Palautetta voi antaa sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta. Palaute menee sieltä suoraan kunnossapitoon. Kouvolassa voi myös soittaa ympäri vuorokauden katupäivystysnumeroon.

Edelliset lumet vielä osin siivoamatta

Edellisten kovien lumisateiden jälkiä on vielä Kouvolassa siivoamatta. Osa kaduista on lumimäärän jäljiltä vielä kapeita ja risteyksissä on autoilijan näköesteinä lumikasoja siivoamatta. Samaan aikaa uudet lumisateet ovat jo alkaneet.

– Tänään maanantaina koitetaan tehdä tilaa sen verran kuin ehditään ja huomenna lähdetään taas auraamaan, Perttula sanoo.

Kaupungin 70 aurausyksikköä lähtevät todennäköisesti liikkeelle aamuyöllä, jolloin sateiden pitäisi olla ohi. Varsinkin kevyenliikenteen väylillä auraus viivästyy lumimäärien takia.

Kymenlaaksoon on ennustettu runsaita lumi- ja vesisateita maanantaina ja tiistain välille. Lisäksi tuulee navakasti ja on lauhtumisen vuoksi liukasta.

– Siellä on nyt kaikkea mahdollista, mitä talveen voi liittyä, Perttula toteaa.