Makaronilaatikon otsikoihin nostama Janakkala palkkasi uudisasukkaan kertomaan kokemuksistaan ja kiihdyttämään tonttikauppaa

Janakkalassa tonttikauppaa yritetään vauhdittaa uudenlaisella kampanjalla. Kuntaan äskettäin muuttanut Aino Roivainen vastaa puhelimeen ja kertoo kyselijöille millaista siellä on asua.

– Vähän olen ihmeissäni, että ihminen muuttaa Turenkiin, ja aiheuttaa tällaisen hämmingin!

Näin naurahtaa Aino Roivainen, kun vuorostaan Ylen toimittaja soittaa hänelle, ja haluaa kuulla miksi hän on muuttanut Janakkalan Turenkiin, ja vielä kaiken päälle lupautunut kunnan agentiksi. Aiheesta on uutisoinut muun muassa Hämeen sanomat.

Agenttia, tai jotain muuta ihmetemppua Janakkala kyllä tarvitseekin, mikäli se aikoo saada tonttejaan kaupaksi. Omakotitonttien myynti on hidastunut koko maassa koronavuosien jälkeen. Janakkalassa myytiin viime vuonna 17 tonttia, joista yksikään ei ollut kunnan myymä tontti.

Janakkalan kunnanjohtajan Reijo Siltalan mukaan ilmiöstä on syytä olla huolissaan.

– Siinä on tämä ikärakenteen kehitys taustalla, eli meillä vapautuu hyviä omakotitaloja muutoinkin. Olisi kyllä tosi tärkeä, että myös uutta rakentuisi.

Minitalotonttialueella on yhä tyhjää

Pääkaupunkiseudulta muuttanut Aino Roivainen rakennutti uutta. Moision minitontille nousi hetkessä minitalo. Rekka nosti moduulin paikolleen, ja Roivainen kantoi tavaransa sisälle. Pieni talo on tietoinen valinta.

– Ei pidä ajatella asumista stereotyyppisesti, vaan että mitä itse haluaa, kiteyttää Roivainen asumisfilosofiaansa.

Yrittäjällä oli töitä sekä Helsingissä että Tampereella, ja aiemmin työmatkat veivät aikaa ja stressasivat. Nyt hänellä on tunnin matka kumpaankin kaupunkiin, jossa asiakastapaamisia on. Muun ajan hän viettää vielä muuten autiolla alueella, johon on kaavoitettu useita minitontteja.

– Tässä on nyt valtavasti tyhjiä tontteja ympärillä. Mikäs tässä kesällä, päivänkakkaraniittyä levittäytyy silmin kantamattomiin kun yhteen suuntaan katsoo. Olen kuin kartanonrouva täällä, katselen maitani.

Agentti odottaa jännityksellä, tuleeko yhtään soittoa

Tähän tyhjyyteen yritetään muutosta helmikuun alussa käynnistyvällä kampanjalla. Janakkalan viestintäjohtaja Leena Joutsenniemi puhui Roivaisen ympäri, jotta tämä toimisi kunnan agenttina, ja vauhdittaisi tonttien myyntiä.

– Janakkalan kunnassa on töissä rohkeita ihmisiä, minähän voin puhua mitä vaan, naurahtaa Roivainen.

Uudenlaisessa kuntamarkkinoinnissa ideana on että Janakkala antaa agentilleen puhelimen, ja kaikki halukkaat jotka haluavat jotain Janakkalasta kysyä, voivat Roivaiselle soittaa ja kysyä hänen kokemuksiaan. Roivaisen mukaan hän ei aio olla mikään hymistelevä mannekiini, vaan kertoa lähinnä miten hänellä on asiat sujuneet kunnan kanssa.

– En osaa vastata vesilaitoksen puolesta, tai antaa mittoja yhtään mihinkään. Ja eikös me suomalaiset olla ujoja, tuleeko edes yhtä soittoa, pohtii Roivainen.

Kouluruokakohu ja sala-auraajan riepottelu ovat tiedossa

Roivaisella itsellään ovat asiat kunnan kanssa toimineet hyvin rakennuttamisen aikana, sekä sen jälkeen. Hän kuitenkin tiedostaa Janakkalan ongelmat, mutta toteaa että samoja ongelmia on missä vain Suomessa.

– En väitä että on paratiisi tai onnela. On täällä kouluruokaa ja sala-auraajaa.

Sala-auraajalla Aino Roivainen viittaa viime talviseen kohuun lumiauraajasta, joka oli omin päin auraillut lumia pois. Hyvää tarkoittanut aurakuski sai alkuun moitteet kunnan työntekijältä, mutta myöhemmin hänen kunniansa palautettiin anteeksipyynnön kera.