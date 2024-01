Maailmanmestari-Mandi on esikuvana kerhonsa tuleville tankotanssijoille

Kaksinkertainen tankotanssin juniorien maailmanmestari Mandi Koskela on innostanut ranualaislapset tankotanssiharrastuksen pariin. Pienen kunnan lapsista noin neljäkymmentä on mukana kansalaisopiston tankotanssikerhoissa.

Nuoret urheilukerhojen ohjaajat ovat seuroille tärkeitä, mutta vastuu on aina aikuisilla. Tankotanssin maailmanmestari Mandi Koskela on monille kerholaisilleen idoli ja esikuva.

Monissa Suomeen vasta rantautuneissa urheilulajeissa on paljon alaikäisiä ohjaajia ja valmentajia.

Yksi nuorista lajeista on tankotanssi, jonka suosio ulottuu pieneen Ranuan kuntaan saakka. Siellä asuva 14-vuotias tankotanssin kaksinkertainen maailmanmestari Mandi Koskela on innostanut neljäkymmentä nuorta lajin pariin. Keskiviikkoisin hän ohjaa kolmea kansalaisopiston tankotanssikerhoa, joissa käy 7-14-vuotiaita tyttöjä ja poikia.

Mandin vanhemmat ja Piia ja Tero Koskela auttavat ja tukevat tytärtään kerho-ohjauksissa.

Keskiviikkoillat kuluvatkin perheellä Ranuan Peuran liikuntasalissa, johon äiti ja isä kasaavat tanssitangot paikoilleen, levittelevät akrobatiamatot ja auttavat muutenkin tytärtään lasten ja nuorten ohjaamisessa.

Olympiakomitean seurajohtaja Jaana Tulla pitää hyvänä sitä, että nuoret harrastajat ryhtyvät ohjaajiksi tai valmentajiksi. Monissa seuroissa kärsitään koko ajan kroonisesta ohjaajapulasta.

– Nuoret ohjaajat ja valmentajat ovat myös esikuvia lapsille ja nuorille, Tulla mainitsee.

Aikuisten pitää kuitenkin tukea nuoria ja auttaa heitä esimerkiksi koulutuksen hankkimisessa.

– Aikuisten pitää myös kantaa vastuuta esimerkiksi tilanteessa, jossa ohjattava tai valmennettava loukkaantuu harjoituksissa. Jos jotain tapahtuu, ei nuorta ohjaajaa saa jättää yksin.

Pitäkää seura elävänä ja ottakaa nuoria mukaan hallitustyöskentelyyn. Suvi Karusaari, seurakehittäjä, Lapin liikunta

Ensin apuohjaajaksi

Seurakehittäjä Suvi Karusaari Lapin liikunnasta kertoo, että ohjaajan polku linkittyy vahvasti urheilijan elämään. Kaikista urheilun harrastajista ei tule huippu-urheilijoita eikä edes kilpaurheilijoita.

– Urheiluseurassa on nuoria, jotka eivät halua kisata. Loistava keino pitää heidät mukana urheiluseuran toiminnassa, on antaa heille uusia rooleja esimerkiksi ensin apuohjaajina ja myöhemmin valmentajina. Kun nuori on saanut kokemusta, seura voi tarjota heille lisäkoulutusta.

Karusaarikin tähdentää aikuisten seuratoimijoiden vastuuta nuorista ohjaajista.

– Aikuiset voivat toimia huoltajina tai joukkueenjohtajina ja olla valmiudessa, mikäli harjoituksissa tapahtuu jotain yllättävää.

Aikuisten pitää myös huolehtia, ettei nuorten ohjaajien kuormitus kasva liian suureksi.

– Vastaava valmentaja voi kysellä, miten nuorella menee ja esimerkiksi koeviikoilla nuorten kuormaa voidaan keventää.

Karusaaren mukaan nuoria kannattaa ottaa mukaan myös urheilujohtamisen polulle.

– Pitäkää seura elävänä ja ottakaa nuoria mukaan hallitustyöskentelyyn, Karusaari kannustaa.

Avaa kuvien katselu Mandi Koskela valittiin Lapin viime vuoden parhaaksi nuoreksi urheilijaksi. Suomen tankotanssiliiton lajivastaavan Heidi Tiusasen mukaan valinta kertoo tankotanssin kasvaneesta arvostuksesta. –Mandi on poikkeuksellinen urheilija, jonka menestyksen takana on valtava työmäärä ja vahva motivaatio, hän toteaa. Kuva: Taina Nuutinen-kallio / Yle

Tankotanssi Suomessa Harrastajia arviolta 4000-6000 henkilöä.

Opetettu vuodesta 2007 alkaen

Ensimmäisistä SM-mitaleista kilpailtiin vuonna 2010.

Laji on edelleen Suomessa kasvussa. Uusia tankotanssistudioita perustetaan.

Harrastajat ovat järjestäytyneet oman liiton alle, mikä kehittää tankotanssia kilpaurheilulajina.

Suomen tankotanssiliiton lisäksi Suomessa toimii toinenkin lajiliitto: Pole Sports Finland.

Kansainvälisille tankotanssiurheilijoilla on useita kansainvälisiä liittoja, jotka järjestävät kilpailuja.

Harrastajat ovat suureksi osaksi naisia ja tyttöjä

Miehet ja naiset kilpailevat eri sarjoissa, paitsi parikilpailuissa, joissa sekaparitkin ovat sallittuja. Lähde: Heidi Tiusanen, lajivastaava, Suomen tankotanssiliitto

Oppia omilta valmentajilta

Eri lajiliitot tarjoavat ohjaajille ja valmentajille koulutuksia, joihin myös nuorten ohjaajien kannattaa hakeutua. Usein nuoret ottavat mallia omilta valmentajiltaan.

Esimerkiksi tankotanssija Mandi Koskela on oppinut ohjaamista omalta valmentajaltaan Oona Kivelältä.

– Jos oma valmentaja on hyvä, niin hänen tekemisiään käytetään esimerkkinä. Toisaalta huono valmentaja saattaa kannustaa nuorta ohjaajaa toimimaan toisin, Suvi Karusaari pohtii.

Karusaari sanoo, että varhaisen erikoistumisen lajit, kuten taitoluistelu, cheerleading tai telinevoimistelu vaatii urheilijalta jo nuorena paljon.

– Monet ohjaajan polulle lähteneet ovat vahvoja valmentajia jo nuorena, hän summaa.