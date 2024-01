”Jasper” ryhtyi rikolliseksi 15-vuotiaana – nuorten rikoskierteen katkaisuun on tehokas keino, mutta sitä ei käytetä

Oululainen ”Jasper” ryhtyi rikolliseksi jo 15-vuotiaana. Nyt hän on pääsemässä takaisin kaidalle tielle.

Oululainen Jasper tuomittiin huumausainerikoksesta sakkoihin ensimmäisen kerran 16-vuotiaana.

Vuotta aiemmin hän oli kaverinsa kanssa saanut idean, kuinka tehdä nopeasti rahaa. Jasper ryhtyi myymään katukaupassa adhd-lääkkeitä päihdekäyttöön.

Samaan aikaan hän ajautui kaveriporukkaan, jossa huumausaineiden myyminen ja käyttö olivat osa arkea.

– En hirveästi siinä vaiheessa miettinyt, kun olin niin nuori. Rahaa tuli niin paljon, että sitä oli ylimääräistäkin. Aika meni nopeasti ja sitten siitä jäikin yhtäkkiä kiinni, Jasper kuvailee.

Jasper ei ole henkilön oikea nimi. Yle kertoo hänen kokemuksistaan nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden takia.

Ehdollinen tai sakko ei aina tunnu missään

Alaikäisten rikosepäilyt ovat lisääntyneet merkittävästi lähivuosien aikana. Erityisesti tämä näkyy pahoinpitelyrikoksissa.

Suurin osa rikoksen tehneistä alaikäisistä tuomitaan joko sakkoon tai ehdolliseen vankeuteen.

Ammattilaisten, ja nuorten itsensäkin mielestä, yleisimpien rangaistusten eli sakkojen ja ehdollisen teho nuoren rikollisen käyttäytymisen katkaisemiseksi on kyseenalainen.

Ehdollista vankeusrangaistusta kaikki nuoret eivät edes koe varsinaiseksi rangaistukseksi, sillä sen vaikutus nuorten jokapäiväiseen elämään on hyvin vähäinen.

– Jotkut ovat varmasti sitä mieltä, kun maksaa sakot, niin se on sillä selvä. Ja ehdollisessa ei tarvitse kuin käydä vähän puhumassa. Mutta eihän se ihan noin simppeliä ole, Jasper pohtii.

Nuorisorangaistus on räätälöity alaikäisille

Alaikäisille rikoksentekijöille olisi Suomessa olemassa myös oma rangaistusmuotonsa, nuorisorangaistus. Siihen voidaan tuomita, kun sakko on liian vähäinen, mutta vankeusrangaistus liian ankara tuomio nuoren tekemästä rikoksesta.

Monet asiantuntijat pitävät sitä erinomaisena siitä syystä, että tavoitteena on rankaisemisen lisäksi estää nuorta syyllistymästä uusiin rikoksiin. Rangaistuksen aikana nuoren elämän ongelmiin etsitään ratkaisuja monin eri keinoin.

Kuulostaa toimivalta, mutta siitä huolimatta nuorisorangaistusta ei juuri käytetä. Esimerkiksi vuonna 2022 siihen tuomittiin koko maassa vain seitsemän nuorta.

Mikä on nuorisorangaistus? Laki nuorisorangaistuksesta tuli voimaan vuonna 2005. Nuorisorangaistus oli kokeilukäytössä 7 käräjäoikeudessa vuodesta 1997 alkaen.

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita, jos syytetty on rikoksen tekohetkellä ollut 15-17-vuotias.

Siihen voidaan tuomita, jos sakko katsotaan riittämättömäksi, mutta ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi. Nuorisorangaistus rinnastuu ankaruudeltaan ehdolliseen vankeuteen.

Rangaistusaika (4-12 kk) koostuu valvonnasta, sosiaalista toimintakykyä edistävistä tehtävistä ja ohjelmista sekä työelämään että työhön perehtymisestä.

Konkreettisempi ja sitouttavampi kuin ehdollinen vankeusrangaistus: nuorisorangaistukseen liittyviä tapaamisia ja tehtäviä on enintään 8 tuntia viikossa.

Keskeinen lähtökohta on eri tahojen yhteistyö sekä nuoren tiivis ja luottamuksellinen suhde henkilökohtaiseen valvojaansa.

Nuorisorangaistuksella voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Rikosseuraamustyöntekijä on huomannut tehon

Rikosseuraamustyöntekijä Sirpa Karhu on tehnyt Oulun seudulla työtä nuorten rikollisten kanssa jo useamman vuosikymmenen ajan. Hän on toiminut ohjaajana ja valvojana yhteensä yhdeksälle nuorisorangaistukseen tuomitulle.

– Kaikkiaan määrä on tosi pieni, mutta ei niitä ole enempää ollut, Karhu sanoo.

Hänen kommenttinsa nuorisorangaistuksesta ovat lähes pelkästään ylistäviä.

Karhu nostaa esiin esimerkiksi sen, että nuorisorangaistuksessa tapaamisia valvojan kanssa on noin kerran viikossa, kun valvotussa ehdollisessa määrä on noin kerran kuukaudessa.

– Siinä on vissi ero. Kuukaudessa nuoren elämässä ehtii tapahtua todella paljon. Kun tapaamisia on säännöllisesti joka viikko, olen jatkuvasti ajan hermolla nuoren elämässä, Karhu sanoo.

Nuorisorangaistuksen ohjelmaan voivat kuulua esimerkiksi päihdekeskustelut, suuttumuksen hallinta ja motivoivat keskustelut, usein myös työelämään tutustumista.

Karhun yhdeksästä nuorisorangaistusvalvottavasta vain yksi on jatkanut rikollista elämää.

– Vaikka kyseessä on tuomio, uskallan väittää, että näille omille valvottavilleni oli onni, että he saivat tämän rangaistuksen.

Syyttäjä ja muut portinvartijat

Kun nuorisorangaistuslaki säädettiin, tavoitteena oli jopa 300 tuomittua nuorisorangaistusta vuosittain. Määrä on jäänyt murto-osaan tästä. Mikä meni pieleen?

Helsingin Yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti selvittää asiaa tuoreessa raportissaan.

Sen mukaan tuomion määräämisessä on ainakin kolme pullonkaulaa. Merkittävin on syyttäjän rooli.

Syyttäjän tulisi ottaa huomioon nuorisorangaistuksen mahdollisuus syyteharkinnassaan ja pyytää sitä osaksi seuraamusselvitystä, jonka tekee Rikosseuraamuslaitos. Seuraamusselvitys tehdään aina, kun nuoren tekemästä rikoksesta on odotettavissa sakkoa ankarampi rangaistus.

Esimerkiksi vuonna 2021 seuraamusselvitys pyydettiin alaikäisenä tehdystä rikoksesta arviolta 550 kertaa. Syyttäjät pyysivät nuorisorangaistuksen soveltuvuuden selvittämistä näistä vain 38 tapauksessa.

Rikosseuraamuslaitos on seuraava karsija, se näytti vihreää valoa nuorisorangaistukselle 19 kertaa.

Viimeisessä vaiheessa eli tuomioistuimessa nuorisorangaistuksen tuomittiin vuonna 2021 yhteensä 12 nuorta.

Nuorisorangaistus tunnetaan koko ajan huonommin

Syyttäjien varovaisuus pyytää nuorisorangaistuksen soveltuvuuden selvittämistä voi raportin mukaan johtua useista syistä. Yksi tärkeimpiä on se, että nuorisorangaistuksen asema rangaistusjärjestelmässä on epäselvä.

Nuorisorangaistus voitaisiin määrätä ensimmäiseksi tuomioksi, mutta syyttäjien keskuudessa on vakiintunut toimintatapa, että nuorisorangaistusta vaaditaan vasta, jos syytetyllä on aiempia tuomioita.

Koska nuorisorangaistukseen voidaan tuomita vain 15–17-vuotiaana tehdystä rikoksesta, harvalle nuorelle kertyy näin lyhyen ajanjakson aikana useita tuomioita.

Raportissa nousee esiin myös kysymys, onko syyttäjä väärä portinvartija nuorisorangaistukselle. Syyttäjät eivät tunne nuoren elämäntilannetta, jonka perusteella pitäisi arvioida nuorisorangaistuksen soveltuvuutta.

– Yhtään syyttäjiä aliarvioimatta, niin ehkä se välillä voi jopa unohtua, että tämmöinenkin rangaistusmuoto on olemassa, Sirpa Karhu arvelee.

Keskustelut valvojan kanssa auttoivat Jasperia

Jasper osallistui ensimmäisen sakkotuomionsa jälkeen Oulussa rikoksilla oireileville nuorille suunnattuun Nurri-toimintaan, jossa tarjotaan moniammatillista apua ja ohjausta ulos rikollisesta elämästä. Sen jälkeen hän oli sijoitettuna kahteen eri lastensuojeluyksikköön.

Rikollinen elämä katkesikin hetkeksi, mutta vanhan kaveripiirin myötä huumeiden myynti palasi kuvioihin entistä monipuolisempana.

Jasper jäi kiinni uudelleen ja tuomittiin huumausainerikoksesta viime elokuussa. Hän sai neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion, jota tehostettiin vuoden ja kolmen kuukauden mittaisella vuoden valvonnalla.

Ehdollinen vankeus ja sen lisäksi määrätty valvonta ovat herättäneet Jasperin pohtimaan, mitä hän haluaa elämältä jatkossa.

Erityisesti valvontatapaamisissa käydyt keskustelut ovat olleet merkittävässä roolissa.

– Olen päässyt puhumaan niistä asioista, mistä ei kotona pysty puhumaan. Esimerkiksi rikokset, tuomiot ja tällaiset. Niistä mieluummin puhuu jonkun ammattilaisen kanssa, kuin kotipöydässä.

Nyt 18-vuotiaan Jasperin vahva tavoite on pysyä erossa rikoksista. Muun muassa vanha kaveriporukka on jäänyt taakse. Uuden suunnan löytyminen on monen tekijän summa:

– Muutaman vuoden henkinen kasvu on vaikuttanut asiaan. Ja se, että vankilaan en ikinä halua mennä. Se on viimeinen paikka, mihin haluan, Jasper sanoo.