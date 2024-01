Grafiikka näyttää Gazan sodan uhrimäärän poikkeuksellisuuden – sodassa on kuollut Hamasin mukaan jo joka sadas gazalainen

Hamasin terveysministeriön lukujen mukaan joka sadas gazalainen on kuollut käynnissä olevassa sodassa.

Alueella asuu noin 2,3 miljoonaa ihmistä. Gazan terveysministeriön tilaston perusteella 25 100:sta sodassa kuolleesta ainakin 9 600 on ollut alaikäisiä ja 6 750 on ollut naisia.

Uhrien määrä on huomattavasti suurempi kuin aikaisemmissa Israelin ja palestiinalaisten välisissä konflikteissa ja sodissa viime vuosikymmeninä.

Alla olevassa grafiikassa on koottu nykyisen ja viiden aikaisemman konfliktin ja sodan uhriluvut.

YK pitää Gazan viranomaisten ilmoittamia tilastoja uhreista luotettavina. YK perustaa näkemyksensä muun muassa siihen, että Gazan terveysviranomaisten raportoimat uhriluvut aikaisemmista konflikteista ovat pitäneet varsin hyvin paikkansa jälkikäteen tehdyissä tarkastuksissa. Hamasin alainen terveysministeriö on ainoa taho, joka on kyennyt pitämään tilastoa sodassa kuolleiden määrästä.

Gazan käynnissä oleva sota alkoi, kun Hamas teki terrori-iskun Israeliin 7. lokakuuta. Hyökkäyksessä terroristit tappoivat noin 1 200 ihmistä. Hamas pitää edelleen yli sataa Israelista lokakuussa sieppaamaansa ihmistä panttivankina.

Israel on kaukana tavoitteestaan tuhota Hamas

Israel on ilmoittanut tavoitteekseen tappaa kaikki Hamasin taistelijat. Gazan terveysministeriö ei erottele uhreista pitämissään tilastoissa siviilejä ja Hamasin taistelijoita.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset arvioivat, että Israel on onnistunut eliminoimaan vasta 20–30 prosenttia Hamasin taistelijoista Gazassa, kun sota on jatkunut yli kolme kuukautta.

Asiasta uutisoinut yhdysvaltalainen Wall Street Journal -lehti on nähnyt salaisen asiakirjan, jonka mukaan Yhdysvallat uskoo, että Hamasilla on yhä tarpeeksi sotakalustoa jatkaakseen taisteluita Israelin joukkoja vastaan kuukausien ajan.

Israel ilmoitti eilen, että hyökkäyksen aikana 530 sen sotilasta on kuollut Gazassa.

YK:n mukaan 85 prosenttia 2,3 miljoonasta gazalaisesta on joutunut pakenemaan kodeistaan. Alueella on vakava pula ruoasta, puhtaasta vedestä ja lääkintätarpeista. Terveydenhuolto on Gazassa kaaoksessa.