25-vuotias suomalaismies aikoo tienata miljoonia muovinpalalla, jota NHL-veskarit ovat jo testanneet

Järjestäytyneiden keksijöiden määrä on romahtanut Suomessa. Kekseliäitä ihmisiä on maassamme kuitenkin edelleen.

Muovinpala, joka on varustettu kiinnitysteipeillä.

Niin yksinkertainen on keksintö, jolla Kimmo Rautiainen aikoo valloittaa jääkiekkoilevan maailman. 25-vuotias yrittäjä haluaa poistaa tulevaisuuden maalivahdeilta vaivat, joista hän itse kärsi.

– Olin 23-vuotiaana joutunut jo kahteen lonkkaleikkaukseen. Toisen jälkeen en pystynyt palaamaan kaukaloon ilman kipuja, joten ura piti lopettaa, Rautiainen kertoo.

Ennenaikainen uran päättyminen ei jäänyt kaivelemaan Rautiaista, koska idea keksinnöstä oli tuolloin jo syntynyt. Video: Lucas Holm / Yle

Tyyli on tehokas, mutta lukemattomat toistot rasittavat hurjasti lonkkia, polvia ja nilkkoja.

– Apuvälineeni estää nilkan vääntymisen. Se tekee koko asennosta ergonomisen, ratkaisun keksinyt Rautiainen esittelee.

Rautiaisen innovaatio on hyvä esimerkki suomalaisesta keksinnöstä. Niitä on syntynyt maassamme aina – mutta ei enää kauan, jos on Keksijäin keskusliittoa uskominen.

– Tässä maassa ei valitettavasti arvosteta keksijyyttä. Asemamme on ollut pitkään heikko, liiton puheenjohtaja Petri Peltonen toteaa.

Apurahat kiven alla

Keksijäin keskusliittoon kuuluu nykyään noin 900 jäsentä, mikä on yli 600 vähemmän kuin kymmenkunta vuotta sitten. Samalla myös Suomessa haettujen patenttien määrä on laskenut.

Peltosen mukaan keskeisin syy laskevalle trendille on rahoitusmuutos. Vuonna 2014 valtio lopetti tukensa keksijöiden asiaa ajavalle Keksintösäätiölle, jonka hallituksessa Peltonen istuu.

– Muutos lopahdutti liiton ja säätiön toiminnan sekä vähensi dramaattisesti ensi vaiheen keksintötukea, Peltonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Petri Peltonen pitää keksijöiden asemaa Suomessa valitettavan kehnona.

Erityisen suurena ongelmana Peltonen pitää sitä, etteivät yksityishenkilöt voi enää saada keksinnöilleen valtion tukea. Tuet menettänyt Keksintösäätiö pystyy myöntämään avustuksia vain murto-osan siitä, mitä se ennen pystyi.

– Viime syksynä meillä oli apurahahaku, johon tuli noin sata hakemusta. Kymmenen vuotta sitten samanlaisessa tilanteessa hakijoita olisi ollut 5 000, Peltonen sanoo.

– Tukea ei viitsitä hakea, kun rahaa on jaettavaksi vähän.

Innovaatiosetelit erittäin suosittuja

Innovaatioita rahoittava Business Finland ei allekirjoita Peltosen kritiikkiä.

Vuonna 2018 perustetun laitoksen rahoitusyksikköä johtava Kari Komulainen muistuttaa, että Business Finland on myöntänyt olemassaolonsa aikana yli 10 000 innovaatioseteliä. Niiden tarkoituksena on auttaa uutta luovia pk-yrittäjiä liiketoiminnan alkuun.

– On totta, että yksityishenkilöille emme voi tätä tukea myöntää. Hakijalla pitää olla y-tunnus, mikä toisaalta vähentää rahoittajan riskejä, Komulainen sanoo.

Komulaisen mukaan innovaatiosetelin on saanut ”lukematon määrä” yrityksen perustaneita keksijöitä. Yksi heistä on jääkiekkoinnovaation tehnyt Kimmo Rautiainen.

Avaa kuvien katselu Kimmo Rautiainen ei kaipaa enää jääkiekkokaukaloon. Yrittäjän ura kiinnostaa häntä enemmän. Kuva: Lucas Holm / Yle

– Seteli tarkoittaa käytännössä muutaman tuhannen euron tukea erilaisten asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Olen hankkinut kaikenlaista jeesiä ideani kehittämiseen esimerkiksi ortopedeiltä, hän kertoo.

NHL-veskarit jo testanneet

Tuleva kevät on Kimmo Rautiaiselle jännittävä. Nuori ideanikkari aikoo lähteä esittelemään patentoitua tuotettaan Pohjois-Amerikkaan.

Rautiaisen keksintö on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen. Video: Lucas Holm / Yle

Liiketaloutta opiskeleva Rautiainen haaveilee, että jokin iso varustevalmistaja ymmärtäisi hänen ideansa arvon. Prototyyppiasteella olevaa tukipalaa ovat testanneet jopa NHL-tason maalivahdit, ja palaute on ollut kannustavaa.

– Kenenkään mielestä nämä eivät haittaa pelaamista. Useimmat ovat kokeneet, että lonkat säästyvät tuntuvasti, Rautiainen sanoo.

Rautiainen uskoo, että hänen tuotteellaan on miljoonien eurojen markkinat.

– Jos palat saisi osaksi kaikkia maailman maalivahtien luistimia, kaikki voittaisivat – myös minä.