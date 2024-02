Alakouluikäinen Oiva Haapimaa liukuu lujaa kierrätetyillä luistelusuksillaan – käytettyjen talviurheiluvälineiden kauppa kasvussa

Luminen talvi on suksikauppiaan unelma ja heikentynyt taloustilanne suosii urheiluvälinedivareita. Osa hiihtäjistä on tarkkoja siitä, että joka kelille löytyy sopiva suksipari.

Käytettyjen talviurheiluvälineiden kauppa on käynyt tänä talvena hyvin. Kauppiaiden mielestä pitkään kestäneet pakkaset ja toisaalta se, että ihmisillä on aiempaa vähemmän rahaa käytössään, näkyy tavaran runsaana liikkumisena.

Tuusulassa Sport-Divarin omistaja Jukka Ryynänen on tyytyväinen kuluvaan talveen.

– On erittäin tervettä tällaiselle pienelle yritykselle nämä säät, olen nähnyt paljon myös niitä huonoja talvia.

”Puoliryysis” alkaa hänen mukaansa silloin, kun pakkasta on jatkunut viikon, kaksi ja lumi on maassa. Tavaraa tulee ja menee ja valmistaudutaan myös kouluhiihtoihin ja luisteluihin.

– Hiihtolomien lähestyessä vaihdetaan lasten suksia ja monoja sekä lasketteluvälineitä isompiin kokoihin.

– Paras asiakkaani on sellainen, joka on käynyt urheilukaupassa tai googlanneet paljonko maksaa vaikkapa lasten suksisetti ja tulee sitten täältä hakemaan vastaavaa, mutta pienemmällä rahalla, hän kertoo.

Ryynäsen mukaan halu kierrättää on kasvanut vuosi vuodelta. Kun kotien varastotila on vähissä, asiakkaat haluavat päästä eroon liian pieneksi käyneistä välineistä ja täyttää varastonsa sopivan kokoisella tavaralla.

Avaa kuvien katselu Ryynäsen divarista löytyy myös aitoa museokamaa, kuten jääkiekkomaskeja ja -patjoja 60- ja 70-luvuilta. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Ryynänen kertoo, että ihmiset tuovat mielellään tavaroitaan arviotavaksi, ja ne mitkä eivät kelpaa viedään sorttiasemalle.

– Ihmiset haluavat säästää, se kymppi ja kaksikymppinenkin kun säästetään on sitten muussa taloudessa eduksi.

– Joku on sanonut, että yhden uuden kun ostat, niin hävitä kaksi vanhaa. Se on kyllä viisaasti sanottu, Ryynänen kiteyttää.

Kauppias sanoo, että vanhempien asenteet näkyvät lasten hiihtoharrastuksissa.

– Osa on saanut esimerkiksi kouluaikoina huonoja kokemuksia hiihdosta, usein kyse on ollut onnettomista välineistä, mutta kokemusta ei kuitenkaan kannattaisi siirtää lapseen, hän huomauttaa.

Suksien myynti nousuun koronavuosina

Hämeentiellä sijaitsevan Helsingin Sportti-Divarin omistaja Iida Katajainen kertoo niin ikään, että käytettyjen välineiden myynnissä näkyy positiivisena etelän hyvä lumitilanne ja toisaalta heikentynyt taloustilanne.

– Olen itse ollut omistajana tässä vasta 2,5 vuotta, mutta vanhoja myyntejä seuranneena huomaa, että suksien myynti lähti koronavuosina nousuun, hän sanoo.

Katajainen on havainnut, että asiakkaina on myös paljon ihmisiä, joilla olisi varaa ostaa uutta, mutta ekologisuuden vuoksi he ostavat kuitenkin mieluummin käytettyä.

Helsinkin Pukinmäessä sijaitsevan Sportti-Divarin ja Jyväskylän Sportti-Divarin omistaja Matti Kasurinen sanoo, että tavara liikkuu kauden ajankohdasta riippuen.

Avaa kuvien katselu Kasurisen mukaan talven tultua ensin kysytään luistimia, sitten murtomaasuksia ja kevätpuolella, hiihtolomien lähestyessä lasketteluvälineitä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Kasurinen on pyörittänyt käytettyjen urheiluvälineiden myymälää Jyväskylässä 15 vuotta ja pääkaupungissa toista vuotta.

– Juuri nyt karvapohjasuksilla olisi eniten kysyntää, mutta niitä ei vielä hirveästi käytettynä tule myyntiin, karva on kyllä vaihdettavissa huollossa, Kasurinen kertoo.

Hän on Katajaisen tapaan huomannut, että osa asiakkaista haluaa selvästi aina ostaa käytettyä, vaikka vieressä olisi samaa tavaraa uutena.

Tampereella Pyörätaikurit myy talvella kaikenlaisia talviurheiluvälineitä.

Myyjä Heidi Hiltunen kertoo, että erityisen hyvin ovat kauppansa tehneet lasten sukset ja laskettelusukset.

Avaa kuvien katselu Pyörätaikureiden myyjän mukaan perheitä pysähtyy Tampereella matkallaan pääkaupunkiseudulta pohjoiseen katsomaan lasketteluvälineitä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

– Kausi aikaistui tänä vuonna. Jo lokakuussa alkoi suksien myynti ja välipäivät olivat hullunmyllyä. Monikin, joka on ennen osti uutta, tulee nyt käytetyn perässä, Hiltunen toteaa.

Lasten kasvuiässä käytetyt välineet kiinnostavat erityisesti

Tuusulan Sport-Divarin asiakas Joni Soininen oli lähdössä poikiensa kanssa Sipoon Talmaan kokeilemaan ensi kertaa, miltä laskeminen tuntuisi.

– Itse olen penskasta asti laskenut ja nyt alan junioreillekin opettamaan rinnejuttuja.

Soinisen pojille oli jo monot ja sukset hankittu, ja nyt katseltiin kypäriä.

Avaa kuvien katselu Edwin Soininen kokeilee käytettyä laskettelukypärää isänsä avustuksella. Kuva: Tiina Jutila / Yle

– Näitä saa kuitenkin vaihtaa varmaan taas ensi talvena. Turhaa ostaa uusia suksia, kun käytettynä saa niin paljon halvemmalla. Ja sitten saa melkein omat rahansa pois, kun myy käytetyt taas eteenpäin, Soininen totesi.

”Kouluaikojen hiihtotraumat voidaan selättää oikeanlaisilla välineillä”

Kävimme myös Tuusulassa ja Helsingin Paloheinässä katsomassa, minkälaisilla välineillä ihmiset olivat laduille lähteneet.

Kyselimme Tuusulassa ja Helsingin Paloheinässä, mikä oli vaikuttanut suksivalintoihin.

Tuusulassa tavattu Elisa Heikkinen luonnehti itseään hiihtohulluksi.

– Hiihtäisin niin paljon kuin mahdollista, mun mielestä esimerkiksi tammikuun pitäisi olla hiihdolle pyhitetty lomakuukausi.

Avaa kuvien katselu Elisa Heikkinen oli tällä kertaa valinnut suksikseen poikansa nollakelin sukset. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Osalle kouluajoista jäänyt pakkohiihdon ikävä maku olisi opettajana toimivan Heikkisen mielestä helppo selättää oikeanlaisilla välineillä.

– Jos ei ole omia hyviä välineitä, siitä voi jäädä huono kokemus. Sama se on minullakin, jos on huonot välineet ja voiteet, niin hiihtäminen onkin todella ikävää tai hankalaa.

Heikkinen neuvoo, että hiihdosta huonoja kokemuksia saaneiden kannattaisi joko hankkia tai vuokrata itselleen sopivat välineet ja kokeilla hiihtoa uudella asenteella.

Avaa kuvien katselu Heikkinen kertoo valitsevansa suksensa kelin mukaan, nollakelillä luistelusukset ja kovemmilla pakkasilla perinteiset. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Parasta Heikkisen mielestä hiihdossa on itse hiihdon lisäksi euforinen olotila, jonka se jättää jälkeensä.

Tavoitteena hiihtää vuosittain Suomi päästä päähän

Latuverkoston tuntumassa Helsingin Paloheinässä asuva Eeva Välinen sanoo, että hänen vuositavoitteensa on hiihtää vähintään Suomi päästä päähän ”pertsalla”.

Välinen tunnustaa seuraavansa hiihtokilometrejään tarkasti. Lapissakin tulee käytyä hiihtämässä, jopa etelän hyvälumisina talvina.

– Mies haluaisi tässä iässä ehkä jo keskustaan asumaan, mutta hiihto pitää meidät täällä, tämä on niin ihanaa, Välinen sanoo.

Avaa kuvien katselu – Hiihto on kuntoliikuntaa parhaimmillaan ja ulkona saa olla, pirteä Eeva Välinen totesi nollakelin sukset hiihtolenkin jälkeen riisuttuaan. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Hiihtoon vihkiytynyt Välinen on tarkka siitä, että lähtee laduille säähän sopivilla suksilla. Hän omistaa nyt neljät sukset, mutta karvapohjasuksiakin tekisi vielä mieli.

– Nyt on mukana nämä zerot, yhdet on sellaiset rönttäsukset eli huonojen ja likaisten kelien sukset, sitten on perinteiset voideltavat pakkassukset ja vapaalle tyylille löytyy vielä luistelusukset, Välinen kuvailee.

Välisen mielestä suositulle Paloheinän hiihtoalueelle mahtuu hyvin.

– Hyvänä talvena useampi kymmenen kilometriä syntyy latuja, tänne sopivat kyllä kaikki, ihanista pikkutaaperoista meihin vanhempiin ja siltä väliltä, Välinen kokee.

Haapimaan mukaan kavereistakin löytyy ladulle seuraa, mutta kaikki eivät hiihdosta perusta

Oiva Haapimaa oli tullut läheisestä Pakilasta kokeilemaan vapaata tyyliä vastahankituilla luistelusuksillaan. Suksissa oli vielä hintalappua jäljellä, mutta äidin mukaan paketti oli Tori.fi:stä hankittu parilla sadalla eurolla ja nyt jo kolmannella käyttäjällä.

Haapimaa kertoi hiihtävänsä viitisen kertaa vuodessa ja odottelevansa, että koulustakin pian lähdettäisiin laduille.

Avaa kuvien katselu Oiva Haapimaa oli innoissaan uusista vapaan tyylin suksistaan, tuntuu kivalta kun pääsee kovaa ja mäkiä ei kannata pelätä, hän arvioi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Haapimaa sanoi, että hän halusi luistelusukset vaihtelun vuoksi ja vauhdinhurmaakin löytyy vapaan tavasta perinteistä enemmän.

– Lapissa tulee lasketeltua, mutta myös murtsikkaa silloin tällöin hiihdettyä. Kavereista osa tykkää hiihdosta ja lähtee ladullekin seuraksi, hän kertoi.

”Myös 40 vuotta vanhoilla suksilla pärjää, kun osaa voitelun”

Länsi-Pasilasta Paloheinään saapuneet Raija Valkama ja Rolle Henriksson kertoivat hiihtävänsä kerran pari viikossa.

Avaa kuvien katselu Huhtikuun pariskunta viettää usein Lapissa. Sinne vetää laskettelu, Ylläs, Levi ja Pallas ovat tuttuja. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Valkaman mukaan pariskunta on hiihtänyt koko elämänsä ajan. Hän pitää optigrip-suksista, jotka eivät vaadi voitelua.

Henriksson puolestaan uskoo, että vanhassa on vara parempi.

– Mä hiihdän suksilla, jotka oon ostanut 40 vuotta sitten, mutta nää toimii edelleen kun huolehtii voitelusta, hän sanoo.