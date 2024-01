Jesse Puljujärvelle tehtiin kesällä leikkaus, jollaisia ei tehdä Suomessa turvallisuussyistä – huippulääkäri kertoo, miksi

Kesän lonkkaleikkauksen jälkeen paluuta huipulle rakentava jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi, 25, on päässyt hyvään pelivireeseen AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa.

Suomalaishyökkääjä kirjautti tehopisteet 1+1, kun joukkue kukisti Lehigh Valleyn 4–3 varhain lauantain vastaisena yönä. Puljujärvi on iskenyt kymmenessä pelaamassaan AHL-ottelussa tehot 4+4=8.

Pelaajan agentti Markus Lehto kertoo, että kuntoutusajan pitkä tauko peleistä näkyi, kun Puljujärvi palasi kaukaloon.

– Ei enää olla oltu kuntoutusvaiheessa, mutta kyllä siinä aina oma aikansa menee, että oppii toimimaan uudistuneiden lonkkien kanssa, Lehto sanoo Yle Urheilulle.

– Siihen, onko mies NHL-tasoa nyt, sanoisin, että jotkut vaihdot näyttävät täysin NHL-tasolta, mutta sen tason jatkuva ylläpitäminen on tietysti vielä hiukan haaste. Päivä päivältä eteenpäin on menty.

Mikä ihmeen uudelleenpinnoitus?

NHL-kauden 2022–2023 alavireisesti Edmontonissa ja Carolinassa pelannut Puljujärvi kertoi lonkkaleikkauksensa jälkeen heinäkuussa Yle Urheilulle taistelleensa lonkkiensa kanssa koko kauden. Lonkkien huoltoon meni aikaa ja kipulääkkeitä kului.

Puljujärvi kertoi Iltalehdelle joulukuussa, että hänen molempiin lonkkiinsa tehtiin uudelleenpinnoitus.

Suomen olympiajoukkueen lääkärinä useita kertoja toiminut ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tuomo Karila kertoo, että uudelleenpinnoituksessa reisiluun pää pinnoitetaan, kun tavallisessa tekoniveloperaatiossa reisiluun kaula katkaistaan ja reisiluun ydinkanavaan laitetaan varrellinen tekonivel, jonka päässä on metallinen liukupintapallo.

– Pallo voi olla eri materiaalia. Mutta pinnoitustekonivel on tyypillisesti metalli-metalli -pintainen, eli lonkkamaljakon puolessa on metalliliukupinta ja reisiluun päähän laitettava pinnoitus on myös metallipinta.

Alla olevassa kuvassa vasemmalla uudelleenpinnoitus ja oikealla perinteinen tekonivel.

Karilan mukaan uudelleenpinnoitettu lonkka voi tuntua perinteistä tekoniveltä enemmän oman lonkan tuntuiselta, mutta suuria eroja perinteiseen malliin ei ole.

– Periaatteessa kun jätämme reisiluun kaulan katkaisematta, ehkä oma anatomia pysyy paremmin mukana. Mutta tietysti aina pitää kysyä, onko oma anatomia välttämättä optimaalinen lonkkanivelen toiminnalle, jos kerran tekonivel joudutaan asentamaan 20-vuotiaalle miehelle. 20-vuotias ei ole perinteinen tekonivelpotilas.

Karila kertoo, että uudelleenpinnoitus on nimenä hieman hämäävä, sillä leikkaus on perinteistä tekonivelleikkausta suurempi ja siitä toipuminen kestää kauemmin.

– Joudutaan tekemään isompi avaus ja reittä joudutaan kiertämään huomattavasti, että saadaan reisiluun pää niin esille, että se voidaan työstää. Perinteinen tekonivelleikkaus voidaan tehdä pienemmästä avauksesta ja pienemmällä kudostraumalla. Näkisin, että perinteinen tekonivel antaisi mielestäni todennäköisesti paremman tuloksen.

– Mutta tämä on tietysti tällainen mielipideasia, kun spekuloimme. En tarkkaan tiedä, mitä mallia on kyseiselle urheilijalle käytetty.

Avaa kuvien katselu Jesse Puljujärvi tavoittelee paluuta NHL-kaukaloon. Kuva: NHLI via Getty Images

Ei tehdä Suomessa

Puljujärven operoi New Yorkissa tohtori Edwin Su, joka on tehnyt vastaavia operaatioita esimerkiksi NHL-seura Detroit Red Wingsin huippuhyökkääjä Patrick Kanelle ja tennistähti Andy Murraylle.

Kalevan mukaan molempien lonkkien uudelleenpinnoitusta ei tiettävästi ole tehty ammattikiekkoilijoille.

Tuomo Karila kertoo, ettei uudelleenpinnoituksia tehdä Suomessa tällä hetkellä kenellekään.

Ensimmäiset uudelleenpinnoitukset tehtiin Suomessa 2000-luvun taitteessa, mutta alkuinnostuksen jälkeen useimmat merkit vedettiin markkinoilta, sillä pinnoitustekonivelistä irtosi metalli-ioneita, jotka aiheuttivat esimerkiksi tekonivelten ennenaikaista irtoamista ja muodostivat kasvainta muistuttavia pseudotuumoreita.

– Se ei ole mikään kasvain, vaan tietynlainen metallikollektio, joka muodostuu lonkkaniveliin. Näistä tuli sen verran näpeille, että aika monet näistä tekonivelistä jouduttiin vaihtamaan. Kun perinteinen tekonivelmalli on kuitenkin paljon turvallisempi, ja niissä on erittäin hyvät, pitkäaikaiset seurantatulokset, niin pinnoitustekonivelet jätettiin Suomessa käytännössä pois, Karila sanoo.

Metalli-ionien aiheuttamista riskeistä ei Karilan mukaan tiedetä kaikkea, vaikka aiheesta onkin tutkimusta.

– Pyritään myös välttämään turhaa riskinottoa. Ei haluta pitää Suomen kansalaisia minään koekaniineina.

Markkinoille on pyritty tuomaan myös keraamipintaisia pinnoitetekoniveliä, mutta ne eivät ole Suomessa lyöneet läpi.

Avaa kuvien katselu Patrick Kane on pelannut lonkkaoperaationsa jälkeen vahvasti. Kuva: Icon Sportswire via Getty Images

Vielä huipputasolle?

Lonkan uudelleenpinnoituksessa käyneet urheilijat ovat palanneet huipputasolle vaihtelevalla menestyksellä.

Florida Panthersin kapteeni, puolustaja Ed Jonakovski pelasi 37 ottelua uudelleenpinnoituksen jälkeen kaudella 2013–2014, mutta lopetti sen jälkeen uransa.

Kesällä 2022 lonkan uudelleenpinnoituksessa käynyt Washington Capitalsin huippusentteri Nicklas Bäckström ilmoitti marraskuussa jäävänsä pois kaukaloista. Hän ehti pelata 39 ottelua kaudella 2022–2023, mutta jäi edelliskausien pistetahdistaan. Tällä kaudella hän oli mukana kahdeksassa ottelussa tehoin 0+1.

Tenniksen entisen maailmanlistan ykkösen Andy Murrayn lonkka uudelleenpinnoitettiin vuonna 2019, mutta hän ei ole kyennyt enää nousemaan maailman 40 parhaan joukkoon.

Patrick Kane on sen sijaan loistanut palattuaan NHL-jäille. Yhdysvaltalaishyökkääjä on tehtaillut 19 Red Wingsissä pelaamassaan NHL-ottelussa pisteet 7+9=16.

Edwin Su on operoinut kaikki edellä mainitut urheilijat.

Avaa kuvien katselu Edwin Su (oikealla) on erikoistunut urheilijoiden lonkkien uudelleenpinnoitukseen. Vasemmalla Karen Su. Kuva: Roy Rochlin / Getty Images for Hospital for Sp

Ortopedi Tuomo Karila ei osaa sanoa, onko urheilijalla lonkan uudelleenpinnoituksen jälkeen mahdollisuus nousta aivan operaatiota edeltävälle tasolle.

– Onko järkevää lähteä käyttämään lonkan tekoniveltä niin aggressiivisesti, vaikka siellä olisi hyvin kulutusta kestävä liukupari, on yksi asia. Ei ole paljon näyttöä, pystyykö asentoaisti ja muut palaamaan leikkausta edeltävälle tasolle. Työtä se vaatii paljon.

Puljujärven agentti Markus Lehto ei kerro, millaisia neuvotteluja jatkosta on käyty, mutta uskoo suomalaisen pelaavan taas piakkoin jääkiekon korkeimmalla tasolla.

– Olen vakaasti sitä mieltä, että Jesse Puljujärvi tulee pelaamaan tällä kaudella NHL:ssä. Edellyttäen tietysti, että lonkat toimivat ja saadaan toimimaan sillä tavalla, että mies pystyisi ylärajoillaan pelaamaan. Jossain määrin pitää huomioida, mistä ollaan tultu ja missä nyt mennään, Lehto sanoo.