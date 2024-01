Morgan Leger, 24, äänesti viimeksi Bidenia, mutta pettyi – Nikki Haley tarvitsee hänen kaltaisensa sitoutumattomat tuekseen

Morgan Leger perustelee, miksi Nikki Haley on hänen suosikkinsa presidenttiehdokkaaksi.

Jos Haley haluaa voittaa Trumpin tiistaina New Hampshiren esivaaleissa, hänen täytyy houkutella Morgan Legerin kaltaiset sitoutumattomat äänestäjät vaaliuurnille.

PETERBOROUGH, NEW HAMPSHIRE Elä vapaana tai kuole!

Näin kuuluu New Hampshiren osavaltion rohkean uhmakas motto.

Kuolema tuskin on 24-vuotiaan vastavalmistuneen terapeutin Morgan Legerin mielessä, mutta vapaus on.

Juuri tällä hetkellä – maailman seuratessa Yhdysvaltain esivaaleja – se vapaus on luonteeltaan poliittinen.

– Olen poliittisesti sitoutumaton, koska en halua, että kumpikaan puolue omii minut. Haluan säilyttää vapauden määritellä itse, mitä ajattelen ja mihin uskon, sanoo Leger Ylen haastattelussa Peterborough’n pikkukaupungin pääkadulla sijaitsevassa kahvilassa.

Neljä vuotta sitten Leger äänesti Joe Bidenia. Mutta hän pettyi nykyiseen presidenttiin.

Nyt hän on suunnannut kurssin oikealle, republikaanien suuntaan.

– Minulle ei ole ongelma vaihtaa puoluetta edestakaisin. Kaikki riippuu siitä, mikä on mielestäni paras vaihtoehto kansakunnallemme.

Avaa kuvien katselu Nikki Haleyn kannattajat Peterborough'n pikkukaupungissa puhkuivat intoa ennen tiistain vaalipäivää. Vilkas äänestäminen on Haleyn ainoa toivo. Kuva: Juri von Bonsdorff / Yle

”Hän on pysynyt poliittisen hulluuden ulkopuolella”

New Hampshiressa virallisesti sitoutumattomiksi rekisteröityneiden äänestäjien sallitaan osallistua republikaanien esivaaleihin.

Leger ei ole vielä varmuudella päättänyt, kenelle hän antaa äänensä tiistain esivaaleissa, mutta hän pitää Etelä-Carolinan entistä kuvernööriä Nikki Haleytä parhaana vaihtoehtona.

– Hän on suorapuheinen ja rehellinen. Hän on myös pysynyt kaiken Yhdysvalloissa valloilla olevan poliittisen hulluuden ulkopuolella, sanoo Leger, joka on juuri hetki ennen haastattelua kuunnellut Haleyn kampanjapuheen.

– En yleensä tee päätöksiä sukupuolen mukaan, mutta ei se ainakaan haittaa, että hän on nainen, Leger kertoo.

Avaa kuvien katselu Morgan Leger pitää Nikki Haleytä suorapuheisena ja rehellisenä. Kuva: Juri von Bonsdorff / Yle

Myös joidenkin ehdokkaiden korkea ikä huolestuttaa Legeriä.

Joe Bidenin hauraasta olemuksesta on keskusteltu jo pitkään, ja viime aikoina myös Donald Trump on osoittanut herpaantumisen merkkejä.

Perjantaina Trump puhui pitkän tovin Nikki Haleystä, vaikka tarkoitti entistä edustajainhuoneen puhemiestä, demokraattien Nancy Pelosia.

– Ei varmaan ole tahditonta todeta, että tietyssä iässä kognitiivinen kyky heikkenee. Omasta mielestäni 80 vuotta on jo epämukavan korkea ikä, Leger sanoo.

Todennäköisyys on kuitenkin suuri, että presidentinvaaleissa vastakkain asettuvat juuri ikämiehet Trump, 77, ja Biden, 81.

– Valinta noiden kahden välillä olisi todella hankala. Joutuisin harkitsemaan sitä todella tarkkaan. Toivon, että emme ajaudu siihen tilanteeseen.

Avaa kuvien katselu Nikki Haley kampanjoi New Hampshiren Seabrookissa 21. tammikuuta. Kuva: CJ Gunther / EPA

Nikki Haley on nyt Trumpin ainoa haastaja

Floridan kuvernööri Ron DeSantis heitti sunnuntaina pyyhkeen kehään ja luopui presidenttikisasta todettuaan olevansa toivottomassa tilanteessa Iowan esivaalien pettymyksen jälkeen.

Nikki Haley on nyt ainoa vielä pystyssä seisova Donald Trumpin haastaja.

Jos Haley haluaa voittaa Trumpin jossain, sen on tapahduttava New Hampshiressä, jossa äänestäjäkunta on huomattavasti maltillisempaa kuin esimerkiksi Iowassa.

– Iowassa suuri osa äänestäjistä käy kirkossa viikoittain, New Hampshiressä todella harvat tekevät niin, sanoo New Hampshiren yliopiston valtiotieteiden professori Dante Scala.

– Iowassa äänestäjät haluavat ehdokkaiden keskustelevan abortista, kun taas New Hampshiressä he eivät halua kuulla sitä sanaakaan, hän jatkaa.

Avaa kuvien katselu New Hampshiren yliopiston professori Dante Scala pitää Nikki Haleyn voitonmahdollisuuksia hyvin pieninä. Kuva: Juri von Bonsdorff / Yle

Toinen New Hampshiren erikoisuus on se, että noin 40 prosenttia äänestäjistä on Morgan Legerin tapaan sitoutumattomia.

– Sitoutumattomat ovat sekä demokraatteja että republikaaneja suurempi äänestäjäryhmä, Scala kertoo.

Tiistaina Nikki Haley tarvitsee näiden äänestäjien tukea. Ilman sitoutumattomia hänellä ei ole mahdollisuuksia.

– Mitä vilkkaammin sitoutumattomat äänestävät, sen parempi Haleylle. Hänen ongelmansa on se, että republikaanit ovat kääntäneet hänelle selkänsä, sanoo Dante Scala.

Scala arvioi, että jos ainoastaan republikaanit saisivat äänestää, Trump saisi 70–75 prosenttia äänistä.

– Jos Haley aikoo kuroa eron umpeen, sen on tapahduttava sitoutumattomien äänestäjien avulla.

Scalan mukaan Haleyn ongelma on se, että sitoutumattomat eivät aina syty esivaaleista.

Avaa kuvien katselu Donald Trump kampanjatilaisuudessa Manchesterissa New Hampshiressa 20. tammikuuta. Kuva: Michael Reynolds / EPA

Asiantuntija: Haleyn voitonmahdollisuudet hyvin pienet

Nikki Haleyn viimeisimpien julkisten esiintymisten perusteella hän on huomannut, kuinka vaikean tehtävän edessä hän on.

Haley on viime päivinä koventanut hyökkäyksiään Trumpia vastaan. Hän on muun muassa syyttänyt entistä presidenttiä kuhertelusta diktaattoreiden kuten Vladimir Putinin ja Kim Jong-unin kanssa.

Monet asiantuntijat ovat sanoneet, että tämä muutos on liian pieni ja tulee liian myöhään.

– Haleylla on se ongelma, että hän on yrittänyt olla loukkaamatta ketään. Silloin ehdokas harvemmin myöskään puhuttelee ketään, Scala arvelee.

Valtiotieteiden professori ja pitkän linjan vaaliasiantuntija ei anna Haleylle kovin suuria toiveita voitosta New Hampshiressa.

– Hänellä on pienen pienet mahdollisuudet voittoon, mutta se vaatisi poikkeuksellisen vilkasta äänestämistä. Se taas ei ole kovin todennäköistä, koska yleinen käsitys on se, että kisa näyttää olevan ohi.