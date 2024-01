Perhe maksoi tuhansia euroja remontista ja sai oven sijaan aukon seinäänsä – alkoi kuukausien vääntö

Helsinkiläisperhe tilasi vajaa vuosi sitten Hero24 Oy:n alustan kautta purkutyötä vaativan remontin.

Asiakas tilasi ikkunan tilalle ulko-oven. Luvat ja piirustukset oli hankittu. Siitä alkoi viisi kuukautta kestänyt työn pallottelu.

– Urakoitsijalla homma meni heti ihan pieleen, nainen kertoo.

– Sisäpiha oli täynnä kivenlohkareita ja pienempää murua, joita urakoitsija ei siivonnut pois, eikä suojannut millään tavalla aukkoa, jonka teki ulkoseinään. Sisään, myös naapureille, tuli todella paljon pölyä, asiakas kertaa.

Ulkoseinässä oli aukko peittämättä yli kahden kuukauden ajan. Lisäksi urakoitsijan teettämä ovi osoittautui väärän kokoiseksi.

Kun työmaalle luvattua valvojaa ei koskaan saapunut, perhe halusi perua remontin. Hero24 Oy ei suostunut siihen.

Perhe menetti tuhansia euroja etukäteen maksetusta remontista ja joutui teettämään sen valmiiksi toisella yrityksellä. Rahoja ei ole koskaan maksettu takaisin epäonnistuneesta työstä.

Perhe ei halua antaa asiasta haastattelua omalla nimellään, koska prosessi on kesken. Yle on tutustunut asiakkaan ja yrityksen väliseen viestintään, joka vahvistaa tapauksen yksityiskohdat.

– Olen ollut yhteydessä rahojen palautuksesta Hero24:ään kymmeniä kertoja, asiakas kertoo.

Tällä viikolla Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehotti kuluttajia harkitsemaan tarkkaan asioimista Hero24 Oy:n kanssa. Yle on nähnyt kuvauksia kymmenistä muista tapauksista, joista yhtiön asiakkaat ovat viime vuoden aikana olleet yhteydessä lautakuntaan.

Lisäksi Yle on haastatellut yrityksen entistä työntekijää.

Entinen työntekijä: Suurimpaan osaan puheluita ei vastata

Hero24:n taustalla on henkilöitä, jotka ovat pyörittäneet toista, samankaltaisella toimintalogiikalla toimivaa yritystä. Asiakkaat tekivät useita valituksia myös viime keväänä konkurssiin haetun Helpdor Oy:n toiminnasta. Ylen haastatteleman entisen Hero24:n työntekijän mukaan nykyisen yrityksen toimintaa pyörittävät tosiasiassa samat henkilöt kuin Helpdoria.

Yle on nähnyt työntekijän työsopimuksen ja hänen ja yritystä pyörittävien henkilöiden välistä kirjeenvaihtoa.

Nykyisellä Hero24 Oy:llä ei entisen työntekijän mukaan ole omaa toimistoa lainkaan, vaan kaikki kommunikaatio yrityksen työntekijöiden välillä hoidetaan etänä.

Hero24 Oy:n entinen työntekijä kertoo innostuneensa yrityksen liiketoimintaideasta.

– Bisnesideana, jos se toimisi, se olisi aivan loistava.

Työntekijän mukaan palavereiden yhteydessä puhuttiin muun muassa siitä, ettei suurimpaan osaan puheluita vastata, koska niissä on useimmiten kysymys palvelun reklamaatioista.

Ylen soittaessa Hero24:n asiakasnumeroon puhelu meni suoraan vastaajaan. Vasta jonkin ajan päästä numerosta soitettiin takaisin.

Entinen työntekijä kertoo asiasta nimettömänä, koska ei halua jatkossa tulla yhdistetyksi yritykseen. Hän irtisanoutui työsuhteesta nopeasti itse, eikä saanut irtisanomisajan palkkaansa useista pyynnöistä huolimatta.

Hero24 Oy:n edustajat eivät halunneet antaa Ylelle haastattelua.

Kuuntele miten Kilpailu- ja kuluttavirasto neuvoo rahansa menettänyttä asiakasta. Haastattelussa Kuluttajaneuvonnan ryhmäpäällikkö Anne Lemponen.

Asiakkaan mukaan kantajat juoksivat karkuun

Pelkästään viime vuoden aikana uudesta alustasta Hero24 Oy:stä on tullut Kilpailu- ja kuluttajavirastoon 55 ilmoitusta ja Kuluttajariitalautaankin jo toistakymmentä.

Ylen tutkimien asiakasvalitusten perusteella yrityksen toiminnassa on ollut jatkuvasti samankaltaisia ongelmia. Asiakas on tehnyt Hero24 Oy:n alustan kautta tilauksen työstä ja maksanut siitä etukäteen. Kymmenien kokemusten perusteella työ ei maksusta huolimatta ole joko toteutunut, ketään ei ole ilmaantunut paikalle tai työ on hoidettu huonosti. Rahojaan asiakkaat eivät ole pyynnöistä huolimatta saaneet takaisin.

Yle on haastatellut useita tyytymättömiä asiakkaita, jotka ovat tuloksetta vaatineet yritykseltä maksamiaan rahoja takaisin. Kokemukset toistuvat myös yrityksestä tehdyissä valituksissa. Seuraavat lainaukset ovat peräisin Hero24 Oy:stä viime vuonna Kuluttajaneuvontaan tehdyistä ilmoituksista:

”Maksettu 1727 euroa ennen urakan alkamista Hero24:lle. Eivät suostu palauttamaan summaa ,vaikka yksiselitteisesti sitä olen pyytänyt. Hero24 ei vastaa enää yhteydenottoihini.”

”Syyskuussa tilannut tiskikoneen asennuksen, asentaja ei tullut, peruttu asennus, rahoja ei palautettu. Rikosilmoitus tehty, ei rahoja palautettu. Luvattu usein palauttaa rahat.”

”Tilasin Hero24:ltä pianonkantajat kattavilla tiedoilla kyseisestä toimenpiteestä. He lähettivät kaksi kantajaa, jotka eivät tienneet yhtään, miten homman hoitaisivat, ja lähtivät karkuun jättämällä työn tekemättä. Valehtelivat myös samalla, että hakevat lisää kantajia. Jättivät homman tekemättä ja ottivat maksun etukäteen, eivätkä ole useista vaatimuksista huolimatta maksaneet takaisin.”