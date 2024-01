Näin Fortumin valta kaatoi Sierilän voimalaitoshankkeen – takaportti jätettiin auki valtiontukiaisten toivossa

Mankala-yhtiö joutuu luovuttamaan tuottamansa sähkön omakustannushintaan vesivoimaosakkailleen. Mankala-yhtiö siis vähentää kulut tuottamansa sähkön arvosta ja loppu kuuluu vesivoimaosakkaille.

Vesivoimaosakkeiden enemmistön omistaja on 63,7 prosentin osuudella Fortum.

Siksi Fortum saa Kemijoki oy:n voimaloiden tuottamasta sähköstä 63,7 prosenttia omakustannushintaan eli alle markkinahinnan.

Käytännössä Fortum on Kemijoki oy:n todellinen valtias. Tätä osoittaa muun muassa Kemijoki oy:n hallituspaikkojen jako. Suurilla vesivoimaosakkailla on eniten jäseniä Kemijoki oy:n hallituksessa ja enemmistö hallituksessa. Fortumilla on hallituksessa kaksi edustajaa, UPM:lla ja Helenillä yksi molemmilla.

Yhtiökokouksessa puolestaan valta on osakepääomasta enemmistön omistavalla Suomen valtiolla. Yhtiökokous on valinnut yhtiön hallituksen.

Tätä Mankala-periaatteen suomaa halvan raaka-aine-sähkön etua pörssiyhtiö Fortum ei halua vaarantaa Sierilän vesivoimalan maksamisella ja investoinnin riskillä.

Mankala-periaate nimitys tulee korkeimman hallinto-oikeuden KHO:n vuonna 1963 tekemästä tuomiosta. Oikeus salli sähkönmyynnin alle markkinahinnan yhtiöiden välillä Kymijoessa toimivalle Oy Mankala Ab:lle.