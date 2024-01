Loska, jäätävä sade ja kova tuuli näkyvät tieliikenteessä poikkeuksellisen runsaina onnettomuuksina

Ajokeli on huono lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten teiden vuoksi.

Ajokeli on ollut läpi maanantain erittäin huono. Tieliikenneonnettomuuksia on sattunut poikkeuksellisen suuri määrä.

Ajokeli on ollut maanantaina erittäin huono lähes koko maassa. Tieliikenteessä huono ajokeli on näkynyt lukuisina onnettomuuksina, mutta vakavilta loukkaantumisilta on kuitenkin vältytty.

Ilmatieteen laitos varoittaa tänään huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä koko maassa lumi- ja räntäsateiden, sohjoisten teiden sekä sään lauhtumisen vuoksi. Varoitus on voimassa keskiyöhön asti.

Esimerkiksi Turun alueella ja Varsinais-Suomessa on sattunut päivän aikana poikkeuksellisen paljon pelastuslaitoksen apua vaatineita onnettomuuksia.

Osassa mukana on ollut myös raskaita ajoneuvoja. Salon ja Marttilan välillä rekka kaatui tielle, Liedossa kuorma-auto ajautui tien keskikaiteeseen ja Turun Kehätiellä sattui henkilöauton ja kuorma-auton nokkakolari matalassa vauhdissa.

Avaa kuvien katselu Turun keskustan kadut olivat maanantaina iltapäivällä paksun loskan ja veden peitossa. Kuva: Vesa-Matti Ruuska / Yle

Satakunnassa penkat ovat pöllynneet päivän aikana, mutta pahemmilta onnettomuuksilta on vältytty. Huonon ajokelin vuoksi tilataksi suistui penkkaan alkuiltapäivästä valtatiellä 11 Ulvilassa. Taksissa ei ollut matkustajia.

Tyhjä tukkirekka koki saman kohtalon valtatiellä 12 Säkylässä.

Lisäksi Porissa päivän aikana kaksi henkilöautoa on ajautunut tieltä penkkaan. Onnettomuuksissa ei ollut muita osapuolia ja niistä selvittiin ilman henkilövahinkoja.

Lukuisia kolareita ja tieltä suistumisia on tapahtunut myös Porvoossa ja Oulussa.