Espoolainen vauva ei saanut hoitoa Kauhavalla – hyvinvointialue selvittää, miksi niin kävi

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue selvittää tapausta, jossa seitsemän kuukauden ikäinen espoolainen vauva ei Helsingin Sanomien mukaan saanut hoitoa Kauhavalla.

Lehden mukaan ratkaisua oli perusteltu sillä, että vauva ei asunut paikkakunnalla. Tapaus sattui joulun jälkeen.

Lapsi oli lehden mukaan oksentanut valtoimenaan ja huutanut kivusta. Kauhavalla sanottiin, ettei sille päivälle ollut kiireellisiä aikoja eikä aikaa annettaisi seuraavanakaan päivänä, koska hyvinvointikeskuksessa priorisoidaan kauhavalaisia.

Myöskään Seinäjoen keskussairaalassa ei rohkaistu lähtemään päivystykseen.

Hyvinvointialueen terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tiina Perä myöntää, että tapauksesta on tullut palautetta, aina ”hävetkää!”-kommenteista asiallisiin.

Hyvinvointialue pyytääkin nyt selvitykset ja perustelut asianomaisilta työntekijöitä ja tekee mahdollisesti sen jälkeen korjausehdotuksia.

– Olen luottavainen, että pääsääntöisesti asiat ovat tiedossa ja sääntöjen mukaisesti.

Äiti kertoo Helsingin Sanomissa, että vauvalle saatiin lopulta aika yksityiseltä lääkäriltä toisesta kaupungista. Paraneminen vaati kaksi antibioottikuuria.

Hoito ei ole paikkakunnasta kiinni

Nykyohjeiden mukaan kiireellisen hoidon saaminen ei riipu asuinpaikkakunnasta, Perä huomauttaa.

– Hoidon tarpeen arvioissa on ihan sama, mistä lapsi on kotoisin ja mistä potilas on kotoisin. Samat kiireellisyyden perusteet ovat seinäjokelaiselle, lapualaiselle ja helsinkiläiselle, sen mukaan hoidetaan.

Perän mukaan hoidon kiireellisyysarvio pitäisikin tehdä mahdollisuuksien mukaan soittamalla numeroon 116 117 ja hakeutua sen jälkeen päivystykseen.

Puhelinarviossa pitäisi painottaa vanhempien kokemusta ja huolta lapsen yleistilasta.

– Kyllä lapset pääsevät hoitoon aika helposti. Ja niin heidän kuuluukin päästä, koska arvio puhelimessa ei ole välttämättä helppo.