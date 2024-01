Näin kävi, kun somevaikuttaja Janne Naakka, 29, ryhtyi asuntomyyjäksi: ”Työnantaja oli väärä”

Joskus ajatus alanvaihdosta saattaa syntyä televisiota katsomalla.

Näin kävi helsinkiläiselle Janne Naakalle koronavuonna 2020, kun hän seurasi amerikkalaista Luksuslukaalit-tosi-tv-sarjaa.

Sarjassa seurataan, kun kiinteistönvälittäjät myyvät luksusasuntoja.

29-vuotias Naakka oli tuolloin tehnyt vaikuttajamarkkinointia jo yli kymmenen vuotta. Ajatus vaihtelusta tuntui virkistävältä.

Naakka opiskeli ensin kiinteistönvälitystä ja valmistui asuntomyyjäksi. Hän huomasi, että uudessa kiinteistöalassa ja vaikuttajamarkkinoinnissa on hänelle paljon yhteistä.

– Kummassakin tehdään asiakashankintaa ja rakennetaan myytävän kohteen ympärille houkuttelevaa markkinointimateriaalia erilaisin keinoin. Visuaalisuudesta, sosiaalisuudesta ja yrittäjähenkisyydestä on suurta hyötyä, hän luettelee.

Ala ei ollut Naakalle täysin tuntematon, sillä hänen isänsä oli työskennellyt kiinteistönvälittäjänä Lapissa.

– Kyseessä on elämäntapatyö, jota ei tehdä tyypillisessä kahdeksasta neljään -vuorossa.

Avaa kuvien katselu Asuntokaupan viriäminen kohdistuu erityisesto kasvukeskuksiin. Kuvassa uudisrakennuksia Helsingin Pasilassa. Kuva: Matti Myller / Yle

Asiantuntijat uskovat kaupan elpyvän

Tällä hetkellä kiinteistönvälittäjiä on Suomessa noin 3 500–4 000. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan määrä on kolmessa vuodessa laskenut noin kaksikymmentä prosenttia. Vuonna 2021 välittäjiä oli jopa 5 000.

Syitä määrän laskuun on erilaisia: osa ammattilaisista on eläköitynyt, osa on siirtynyt provisiopalkkaisesta työstä osin tai kokonaan muihin tehtäviin. Osa on tullut alalle Naakan tavoin alkuvuonna 2022 tai aiemmin, jolloin asuntokauppa kävi vilkkaana.

Viljamaan mukaan käänne huonompaan tapahtui lokakuussa 2022 inflaation ja korkojen nousun myötä. Asuntojen hinnat laskivat, mutta asuntolainojen korot nousivat.

– Väki on vähentynyt ja konkursseja on tullut. Konkreettisesti vaikeammat ajat näkyvät työssä niin, että jokaisen myyjän ja välittäjän on tehtävä enemmän työtä asiakkaiden saamisen ja asunnon myynnin eteen, Viljamaa sanoo.

Avaa kuvien katselu – Haastavimpina aikoina alalla pärjäävät parhaiten ne, joilla on kokemusta ja oikeaa asennetta, sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa. Kuva: Roope Permanto / Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto

Viljamaan mukaan hallituksen päätös varainsiirtoveron poistumisesta kuitenkin piristi asuntokauppaa. Hän ja muut asiantuntijat arvioivat, että asuntomarkkinoiden horros alkaisi olla ohi.

– Ei tässä samppanjapulloa vielä poksautella, mutta näyttäisi siltä, että korkoennusteet olisivat menossa alaspäin. Lainaerä saattaa siis korontarkistuspäivänä hiukan laskea. Vaikka taloustilanne näyttää paremmalta kuin ennen, lakot ja työttömyys eivät varmasti vahvista kuluttajien luottamusta, Viljamaa sanoo.

Naakan mukaan monella voi olla väärä mielikuva alasta

Alalle korona-aikana tullut Janne Naakka pohtii, että monella voi olla valheellinen mielikuva alan ja myyntikohteiden hankinnan helppoudesta.

– Itselläni on varmasti ollut helpompi lähtökohta, sillä minulla on isot verkostot ja somenäkyvyyttä entuudestaan. Siitä huolimatta minun on täytynyt tehdä iso työ. Olen myös tehnyt perinteistä laputtamista eli jakanut esitteitä postiluukkuihin, hän sanoo

Avaa kuvien katselu – Alalla on hyvin erilaisia toimijoita ja työsopimuksia. Niistä kannattaa ottaa huolellisesti selvää, vaikka olisi kuinka innoissaan, Naakka sanoo. Kuva vuodelta 2020. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Tällä hetkellä Naakka pitää kuitenkin taukoa kiinteistöalalta. Hän irtisanoutui elokuussa ensimmäisestä kiinteistöalan työpaikastaan. Syy ei kuitenkaan johtunut asuntomarkkinoiden tilanteesta, vaan työnantajasta.

– Työ oli kivaa ja nautin siitä tosi paljon. Työnantaja oli kuitenkin itselleni väärä. Irtisanouduin huonojen työolojen ja työnantajan useiden sopimusrikkomusten vuoksi, Naakka sanoo.

Naakka tekee yhä vaikuttajamarkkinointia. Esimerkiksi Instagramissa hänellä on yli 97 000 seuraajaa.

Tauostaan huolimatta Naakka haluaa pysyä kiinteistöalalla. Jossain vaiheessa hän aikoo suorittaa laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon eli LKV-tutkinnon.

– Se ei käytännössä juuri muuta työnkuvaa, mutta tuo joillekin asiakkaille enemmän luottamusta, Naakka sanoo.