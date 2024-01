Auli Viitalan kolumni: Tahdon vain edullisen pussin perunoita – en äppiä, bonusta enkä muuta kallista kikkailua

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kanta-asiakasohjelmat saavat minut raivoihini – ihan kaikki riippumatta firmasta tai systeemistä, jolla niin sanottuja etuja saa. Ne suututtavat minua yhdestä ainoasta syystä: minä maksan ne. Ne kaikki toimivat minun kustannuksellani.

Kun kauppa tarjoaa alennusta kanta-asiakkaille, se ei tee tappiota vaan markkinointia, jonka maksan minä.

Kyseessä on silmänkääntötemppu, jonka lapsikin ymmärtää, mutta silti me aikuiset leikimme mukana.

Kun kauppa maksaa bonusta ostoksista, se ottaa sen minulta! Kun kauppa tarjoaa alennusta kanta-asiakkaille, se ei tee tappiota vaan markkinointia, jonka maksan minä. Kun rakennetaan sovellus, jota käyttämällä saa alennusta, äpin kalliin kehitystyön ja ylläpidon maksan minä.

Kaiken huippu on systeemi, jossa paljon kuluttaville maksetaan prosentuaalisesti suurempaa bonusta kuin vähän kuluttaville. Sitä sanotaan keskittämisalennukseksi, ja se tarkoittaa, että minulla, joka kulutan suhteellisen vähän, on kunnia maksaa samoista tuotteista korkeampaa hintaa.

Siis te, jotka saatte bonusta bensasta ja näin tammikuussa myös muhkeista jouluostoksistanne, olkaa hyvät! Minä maksan.

Ilmastonmuutoksen uhan alla pitäisi tietenkin olla toisinpäin: suuresta kulutuksesta pitäisi rangaista ja pienestä palkita.

Jopa kansanedustajat, joilla soisi olevan käytöstapoja, puhuvat ihmisistä, jotka ”elävät toisten rahoilla”. He eivät tarkoita kaupan alan markkinointiosastoja, ihme kyllä, vaikka totuus on, että markkinointi, jos jokin, pyörii meidän muiden rahoilla. Kaikki mainonta ja strateginen markkinoinnin suunnittelu, maksatetaan tietenkin asiakkailla, ja alalla on aika tavalla työttömyyskorvausta korkeampi palkkataso.

Riippuu kaupan alasta, kuinka kalliiksi se meille tulee. Ruokakaupassa kyse on lähinnä siitä, kuinka potti jakautuu kolmen suuren kesken. Ympäristölle aiheutettuja kuluja taas on vaikea ottaa mukaan laskelmaan. Oli miten oli, lopputulema on, että minä maksan.

Ehkä eniten minua ottaa päähän sovellukset, joita on nykyään joka liikkeellä omansa. Juon joskus junassa ”äpin käyttäjän kahvin”, joka on iso kahvi pienen hinnalla. Ohjeiden mukaan minun pitää näyttää tarjoilijalle, että olen kirjautunut äppiin enkä vain ladannut sitä, jotta saan alennuksen. Sääntö on olemassa syystä, joka on hyvin, hyvin kaukana ravintolavaunun työntekijän työstä ja minun kahvijanostani. Meille molemmille se näyttäytyy pelleilynä, vaikka toki tiedämme, että tälläkin on minua sitouttava merkitys. Tosin kuljen junalla ja käytän lippusovellusta, koska se on kätevä tapa mennä sinne, minne tahdon päästä; en siksi, että junassa saan ison kahvin pienen hinnalla.

Kun näkee tarjouksen, jonka haluaisi käyttää, on suuri houkutus ladata äppi, jolla sen saa – vaikka samaan aikaan tajuaa, että homma on älytön.

Ei minulle oikeasti tule halvemmaksi se, että on käytetty maailman kalleinta työvoimaa kaupallisen äpin kehittämiseen. Niitä eivät nimittäin väsää tukityöllistetyt kympin päiväpalkalla, vaan ihmiset, joille me äpin käyttäjät maksamme 200–300 euroa päivässä, jotta saamme opetella painamaan oikeaa nappia saadaksemme kuviteltua alennusta.

Nykyään markkinointibudjeteista yhä isompi osa menee ylikansallisille mediajäteille, joille me tuotamme itse sisällönkin.

Lehti- ja tv-mainoksissa oli vielä se järki, että niillä ylläpidettiin suomenkielistä mediaa. Suomalainen kuluttaja hyötyi siis markkinointiin luovuttamistaan rahoista välillisesti. Nykyään markkinointibudjeteista yhä isompi osa menee ylikansallisille mediajäteille, joille me tuotamme itse sisällönkin. Minä siis maksan senkin: maksan sen, että saan tehdä ilmaista työtä.

Kun näen mainoksia kanta-asiakasohjelmista, mietin aina, pitävätkö ne tosiaan meitä noin tyhminä. Kai nyt jokainen tajuaa, että muhkeatkin bonukset on kerätty meiltä itseltämme?

Mutta totuus on, että me oikeasti olemme juuri niin tyhmiä. Ohjelmat on tehty ja niitä kehitetään juuri siksi, että ne toimivat.

Auli Viitala

Kirjoittaja on pienituloinen eläkeläinen mutta joka kaupan avainasiakas.