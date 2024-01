”Käsillä on katastrofin ainekset”, varoittaa professori vanhusten hoivan näkymää

Gerontologian professori Maria Jylhä varoitti A-studiossa säästösuunnitelmista, joiden tarkoituksena on leikata vanhusten hoivapaikkoja.

Hyvinvointialueet aikovat vähentää vanhusten ympärivuorokautista hoitoa, kotihoitoa ja kotikuntoutusta. Samaan aikaan vanhusten määrä ja heidän tarvitsemiensa palvelujen tarve kasvaa merkittävästi.

– Käsillä on katastrofin ainekset, kuvaili Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä A-studiossa maanantaina.

Vanhusten palveluista on leikattu kymmenien vuosien ajan hallituksesta riippumatta. Jylhän mukaan nyt ollaan vapaassa pudotuksessa, kun vanhusten hoivapaikkoja leikataan oikeasti.

– Tilannetta on tavattoman vaikea millään perustella. Seurauksia eivät monet osaa ennakoida, Jylhä varoittaa.

A-studiossa keskusteltiin maanantaina vanhusten hoivan laadusta. Siinä on edelleen isoja ongelmia, selviää MOT-toimituksen selvityksistä.

MOT selvitti kahta tapausta, joissa kummassakin tapauksessa omaiset puuttuivat vanhuksen huonoon hoitoon. Yksityisissä hoivakodeissa asuneiden vanhusten läheiset kertovat pitkään jatkuneista laiminlyönneistä hoivakodeissa.

MOT:n mukaan yksityisten hoivakotien vuorokausihinnat nousivat tuntuvasti viime vuonna. Kallis hintakaan ei takaa laatua, ohjelman kertomat esimerkit paljastavat.

Ministeri etsi sanojaan

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) joutui hetken miettimään ennen kuin vastasi, kuinka vanhusten hoivan yhä vaikeammalta näyttävä tilanne ratkaistaan.

– On tilanteita, joissa riittää kotihoito, ehkä omaishoitajia on tarjolla. Tarvitaan myös perhehoitoa. Meillä on hyvin toimiva omaishoitajajärjestelmä, mutta olisi hyvä, jos heitä olisi enemmän. Siihen olisi hyvä hakea kannustimia.

Yksinomaan omaishoitajien harteille ei Juuso halua vanhuksia siirtää. Ministeri kannustaa hyvinvointialueita satsaamaan peruspalveluihin ja vanhusten hoivaan, josta on vuosien ajan säästetty.

– Tuntuu, että hyvinvointialueet jatkavat säästämistä edelleen, ja se on väärin. Kyllä rahaa on. Sitä on edelleenkin 24 miljardia euroa tänä vuonna ja lisää tulee miljardi euroa joka vuosi, mahdollisesti enemmänkin, Juuso painottaa.

Tamperelaisen Lahdensivun kodin johtaja Marianne Järveläinen muistuttaa, että vanhusten hoidon tarve kasvaa valtavasti.

– Meidän omat äidit ja isät vanhenevat. Jos rahaa on, se pitää kohdentaa palveluiden kehittämiseen, ylläpitämiseen ja riittävyyteen.

Järveläisen mukaan hyvinvointialueiden kriteerit palvelujen saamiseksi ovat tiukentuneet kaikenlaisessa hoivassa.

– Se on yksi keskeinen ongelma, minkä vuoksi tarvitsijoita jää ulkopuolelle.

Katso maanantain A-studio Yle Areenasta.