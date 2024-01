Lähes kaikki Helsinki-Vantaan lennot ovat myöhässä – ruuhkaa on odotettavissa aamuun asti

Lähes kaikki lähtevät ja saapuvat lennot ovat tänään myöhässä, kertoo Finavia.

– Liikenne on koko ajan ollut käynnissä, mutta sääolosuhteet ovat tällä hetkellä erittäin haastavat, sanoo Finavian Helsinki–Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Jani Elasmaa.

Hänen mukaansa alijäähtynyttä vettä on satanut koko päivän, ja se muuttuu lähes välittömästi jääksi osuessaan lentokoneen siivelle. Siitä johtuen on ollut viiveitä ja huomattavasti enemmän lentojen valmisteluita, ennen kuin koneet on voitu päästää ilmaan.

– Alijäähtynyttä vettä tulee iltaan saakka, ja liikennettä pikkuhiljaa puretaan. Toivotaan, että liikenne normalisoituu aamua kohti. Tällä hetkellä kaikki lennot ovat enemmän tai vähemmän myöhässä, Elasmaa toteaa.

Euroopassa, Brittisaarien sääolot vaikuttavat myös saapuvien lentojen myöhästymisinä.

– Myös sen takia myöhästymisiä on.

Finavian verkkosivujen mukaan lähtevät lennot ovat tällä hetkellä myöhässä 20 minuutista runsaaseen tuntiin.